Lage temperaturen kunnen chaos veroorzaken in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 16:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de veelbesproken Grand Prix van Las Vegas. Op het stratencircuit zullen de coureurs rekening moeten houden met veel verschillende factoren, en ook het weer kan weer een rol gaan spelen. Het gaat dan niet zozeer om neerslag, maar eerder om kou.

Sinds 2023 staat de Grand Prix van Las Vegas op de Formule 1-kalender. De heren coureurs rijden dwars door het hart van de gokstad, en dat zorgt voor uitdagingen. Vooral het lange rechte stuk over de wereldberoemde Strip is een aandachtstrekker, en voor de coureurs is dit een plek waar ze kunnen aanvallen. Eén foutje kan hier echter voor een zware crash zorgen.

In Las Vegas wordt er gewerkt met een opvallend weekendschema, waar de race op zaterdagavond lokale tijd wordt verreden. Dit betekent ook dat het gaat om een nachtrace, en dat zorgt ervoor dat er wordt gereden met zeer lage temperaturen. Het is dan ook de koudste Grand Prix van de F1-kalender, en dat kan voor verrassingen gaan zorgen.

In de afgelopen dagen heeft het hard geregend in de omgeving van Las Vegas. Het zorgde er zelfs voor dat meerdere straten blank stonden, en er door de lokale overheid zelfs een overstromingsrisico werd afgegeven.

Wat zijn de weersverwachtingen?

Op donderdagavond lokale tijd (vrijdagnacht in Nederland, red.) wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Op deze avond bestaat er zelfs een kans op regen, en dat kan voor een extra uitdaging zorgen op de gladde baan. Het zal ongeveer elf graden Celsius worden, en dat betekent dat de teams hier goed op zoek moeten gaan naar hoe ze hiermee om moeten gaan.

IJskoude kwalificatie

Op de vrijdag wordt er in Las Vegas de derde vrije training en de spannende kwalificatie verreden. In de stad in de Mojave woestijn wordt het op deze dag zo'n dertien graden Celsius. In de nachtelijke uren zal het nog kouder worden, en moet men rekening houden met temperaturen van negen graden Celsius. Het zal echter niet gaan regenen, wat betekent dat er een droge kwalificatie wordt verwacht.

Wat gaat er gebeuren tijdens de race?

Op zaterdagavond lokale tijd wordt de gehypte Grand Prix van Las Vegas verreden. Het wordt op deze dag iets minder koud, want men verwacht op dit moment temperaturen van rond de veertien graden Celsius. Ook op deze dag wordt er vooralsnog geen neerslag verwacht.

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.557

    "Lage temperaturen kunnen chaos veroorzaken."

    De monteurs krijgen ijsvrij...

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 18:00

