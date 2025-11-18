De Formule 1 begint komend weekend aan de laatste triple header van het seizoen, met de Grand Prix van Las Vegas als eerste halte. Vorig jaar was ‘Sin City’ het decor van een verrassende Mercedes-dominantie, maar teambaas Toto Wolff rekent niet op een herhaling van dat kunststukje. Sterker nog: de Oostenrijker tempert de verwachtingen stevig.

In 2024 was de winst in Vegas een zeldzaam hoogtepunt voor Mercedes. George Russell pakte de overwinning, Lewis Hamilton volgde kort daarna en de concurrentie van McLaren, Ferrari en Red Bull werd kansloos achtergelaten. De lage temperaturen speelden toen volledig in het voordeel van de W15, die onder die omstandigheden als vanzelf leek te functioneren. Dit seizoen is dat voordeel echter verdwenen, benadrukt Wolff.

Wolff tempert verwachtingen

“Ik heb gezegd: laten we gewoon precies dezelfde auto houden als vorig jaar. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk”, vertelde hij bij Sky Sports. “We moeten opnieuw analyseren welke auto we nodig hebben voor deze omstandigheden, wat de omgevingstemperatuur wordt en of we die prestaties van vorig jaar kunnen evenaren. Maar eerlijk? Ik betwijfel het.”

Wolff wil dit keer geen verwachtingen uitspreken, omdat dat in eerdere weekenden verkeerd uitpakte. “We moeten er open ingaan. Het is een nieuw weekend en hopelijk presteren we goed. Silverstone was een kans, Montreal wonnen we zelfs, maar op Silverstone zelf kwamen we tekort en in Spa ook.”

De teambaas vreest dat één sterk optreden niets garandeert. “Ik wil onze verwachtingen niet baseren op vorig jaar. In Brazilië domineerden we eens volledig, en een jaar later waren we nergens.”

Mercedes oogde sterk in Brazilië

Toch heeft Mercedes sportief gezien redenen voor vertrouwen. In São Paulo stond de W16 er uitstekend bij. Andrea Kimi Antonelli reed naar een indrukwekkende tweede plek en leek zelfs even mee te kunnen met racewinnaar Lando Norris. George Russell maakte eveneens een goede kans op een podiumplaats, maar moest in de slotfase buigen voor Max Verstappen, die vanuit de pitstraat naar een fenomenale derde plek stormde.

Ondanks de voorzichtigheid klinkt er bij Wolff ook enthousiasme richting Nevada. “Ik kijk er echt naar uit om in Las Vegas aan de slag te gaan en te zien wat we daar kunnen doen.”