Wolff tempert verwachtingen richting Las Vegas: "Auto is anders"
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 15:24
  • Door: Jeroen Immink

De Formule 1 begint komend weekend aan de laatste triple header van het seizoen, met de Grand Prix van Las Vegas als eerste halte. Vorig jaar was ‘Sin City’ het decor van een verrassende Mercedes-dominantie, maar teambaas Toto Wolff rekent niet op een herhaling van dat kunststukje. Sterker nog: de Oostenrijker tempert de verwachtingen stevig.

In 2024 was de winst in Vegas een zeldzaam hoogtepunt voor Mercedes. George Russell pakte de overwinning, Lewis Hamilton volgde kort daarna en de concurrentie van McLaren, Ferrari en Red Bull werd kansloos achtergelaten. De lage temperaturen speelden toen volledig in het voordeel van de W15, die onder die omstandigheden als vanzelf leek te functioneren. Dit seizoen is dat voordeel echter verdwenen, benadrukt Wolff.

Wolff tempert verwachtingen

“Ik heb gezegd: laten we gewoon precies dezelfde auto houden als vorig jaar. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk”, vertelde hij bij Sky Sports. “We moeten opnieuw analyseren welke auto we nodig hebben voor deze omstandigheden, wat de omgevingstemperatuur wordt en of we die prestaties van vorig jaar kunnen evenaren. Maar eerlijk? Ik betwijfel het.”

Wolff wil dit keer geen verwachtingen uitspreken, omdat dat in eerdere weekenden verkeerd uitpakte. “We moeten er open ingaan. Het is een nieuw weekend en hopelijk presteren we goed. Silverstone was een kans, Montreal wonnen we zelfs, maar op Silverstone zelf kwamen we tekort en in Spa ook.”

De teambaas vreest dat één sterk optreden niets garandeert. “Ik wil onze verwachtingen niet baseren op vorig jaar. In Brazilië domineerden we eens volledig, en een jaar later waren we nergens.”

Mercedes oogde sterk in Brazilië

Toch heeft Mercedes sportief gezien redenen voor vertrouwen. In São Paulo stond de W16 er uitstekend bij. Andrea Kimi Antonelli reed naar een indrukwekkende tweede plek en leek zelfs even mee te kunnen met racewinnaar Lando Norris. George Russell maakte eveneens een goede kans op een podiumplaats, maar moest in de slotfase buigen voor Max Verstappen, die vanuit de pitstraat naar een fenomenale derde plek stormde.

Ondanks de voorzichtigheid klinkt er bij Wolff ook enthousiasme richting Nevada. “Ik kijk er echt naar uit om in Las Vegas aan de slag te gaan en te zien wat we daar kunnen doen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes GP Las Vegas 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

