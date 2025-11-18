Het laatste gedeelte van het Formule 1-seizoen begint dit weekend in Las Vegas. De Nederlandse F1-fans die naar het spektakel in het centrum van de gokstad willen kijken, moeten vroeg hun bed uit. Er is voor hen wel één voordeel: de kwalificatie en de Grand Prix zijn gratis te zien.

De Grand Prix van Las Vegas vormt het startschot van de slotfase van het seizoen. Na dit weekend reist het F1-circus af naar het Midden-Oosten waar de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi worden verreden. Voor Max Verstappen wordt het een belangrijk weekend, want hij moet er presteren om zijn titelkansen in leven te houden. Hij staat 49 punten achter op WK-leider Lando Norris, terwijl hij ook nog Oscar Piastri moet passeren.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor deze diensten moet men betalen, en dat vormt een grote hindernis voor veel fans. Er wordt elk weekend gezocht naar een uitweg om toch gratis naar de koningsklasse van de autosport te kijken. Aankomend weekend zal er echter wél een optie zijn.

Wat is de rol van RTL Deutschland?

De Duitse zender RTL heeft dit jaar namelijk een sublicentie in handen. Hierdoor zijn ze in staat om een aantal Grands Prix en kwalificaties uit te zenden op het open net. RTL Deutschland maakt in Nederland bij veel providers uit van het basispakket, en dat betekent dat Nederlandse F1-fans ook kunnen profiteren van de sublicentie.

Wat is er gratis te zien?

Aankomend weekend is dit ook het geval, want RTL Deutschland heeft besloten om zowel de kwalificatie als de Grand Prix gratis uit te zenden. Op zaterdag begint de uitzending diep in de nacht; om 04:30. Dat betekent dat er eerst een voorbeschouwing van een halfuur te zien zal zijn, waarna de gehele kwalificatie gratis te zien is.

Hoe laat begint de uitzending van de race?

Ook op zondag kunnen de Nederlandse F1-fans aankloppen bij de Duitse zender. De Grand Prix gaat van start om 05:00 Nederlandse tijd, en RTL zendt eerst een voorbeschouwing van een uur uit. Om 04:00 begint hun uitzending. Het commentaar bij RTL Deutschland wordt verzorgd door Heiko Wasser en voormalig Formule 1-coureur Christian Danner.