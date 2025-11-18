user icon
icon

Grand Prix van Las Vegas gratis te zien in Nederland

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Grand Prix van Las Vegas gratis te zien in Nederland
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het laatste gedeelte van het Formule 1-seizoen begint dit weekend in Las Vegas. De Nederlandse F1-fans die naar het spektakel in het centrum van de gokstad willen kijken, moeten vroeg hun bed uit. Er is voor hen wel één voordeel: de kwalificatie en de Grand Prix zijn gratis te zien.

De Grand Prix van Las Vegas vormt het startschot van de slotfase van het seizoen. Na dit weekend reist het F1-circus af naar het Midden-Oosten waar de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi worden verreden. Voor Max Verstappen wordt het een belangrijk weekend, want hij moet er presteren om zijn titelkansen in leven te houden. Hij staat 49 punten achter op WK-leider Lando Norris, terwijl hij ook nog Oscar Piastri moet passeren.

Meer over GP Las Vegas 2025 Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas

17 nov
 Williams komt met radicaal nieuwe livery voor Las Vegas

Williams komt met radicaal nieuwe livery voor Las Vegas

17 nov

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor deze diensten moet men betalen, en dat vormt een grote hindernis voor veel fans. Er wordt elk weekend gezocht naar een uitweg om toch gratis naar de koningsklasse van de autosport te kijken. Aankomend weekend zal er echter wél een optie zijn.

Wat is de rol van RTL Deutschland?

De Duitse zender RTL heeft dit jaar namelijk een sublicentie in handen. Hierdoor zijn ze in staat om een aantal Grands Prix en kwalificaties uit te zenden op het open net. RTL Deutschland maakt in Nederland bij veel providers uit van het basispakket, en dat betekent dat Nederlandse F1-fans ook kunnen profiteren van de sublicentie.

Wat is er gratis te zien?

Aankomend weekend is dit ook het geval, want RTL Deutschland heeft besloten om zowel de kwalificatie als de Grand Prix gratis uit te zenden. Op zaterdag begint de uitzending diep in de nacht; om 04:30. Dat betekent dat er eerst een voorbeschouwing van een halfuur te zien zal zijn, waarna de gehele kwalificatie gratis te zien is.

Hoe laat begint de uitzending van de race?

Ook op zondag kunnen de Nederlandse F1-fans aankloppen bij de Duitse zender. De Grand Prix gaat van start om 05:00 Nederlandse tijd, en RTL zendt eerst een voorbeschouwing van een uur uit. Om 04:00 begint hun uitzending. Het commentaar bij RTL Deutschland wordt verzorgd door Heiko Wasser en voormalig Formule 1-coureur Christian Danner.

OrangeArrows

Posts: 3.301

Heb je wat aan.. een race die om 5.00 begint en op zender met alleen maar reclame.

  • 1
  • 18 nov 2025 - 10:24
F1 Nieuws RTL Duitsland GP Las Vegas 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.301

    Heb je wat aan.. een race die om 5.00 begint en op zender met alleen maar reclame.

    • + 1
    • 18 nov 2025 - 10:24

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar