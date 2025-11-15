user icon
F1-teams moeten verplicht met kleurrijke liveries gaan rijden

F1-teams moeten verplicht met kleurrijke liveries gaan rijden
  Gepubliceerd op 15 nov 2025 09:38
  16
  Door: Bob Plaizier

De Formule 1-teams hebben een overeenstemming bereikt voor een opvallende regelwijziging voor volgend seizoen. Aangezien het belangrijk is voor de teams om een eigen look en stijl te hebben, is er besloten om vanaf volgend jaar speciale regels in te voeren voor de liveries van de auto's.

Het is al jaren een doorn in het oog van veel Formule 1-fans: de ietwat saaie en kleurloze kleurstellingen van de auto's. Veel teams kiezen ervoor om delen van de auto carbonkleurig te houden, want een extra laagje verf betekent ook extra kilo's. Het zorgt ervoor dat het soms lastig is om de auto's van elkaar te onderscheiden, en bijzondere kleurstellingen vallen in de praktijk vaak tegen.

De F1 Commission kwam op vrijdag bij elkaar voor een speciale vergadering in de Britse hoofdstad Londen. Er werden meerdere afspraken gemaakt door de teams, de FIA en de Formule 1. Eén van de onderwerpen die op tafel lag, was het uiterlijk van de auto's. Tijdens de vergadering werd er dan ook gesproken over de kleurstellingen.

Wat gaat er veranderen?

De leden van de F1 Commission bereikten een overeenkomst over de liveries voor komend seizoen. Vanaf volgend jaar moeten de auto's voor minimaal 55 procent (van de boven- en zijkant gezien) bedekt zijn met een geverfde kleurstelling of met stickers. Dit moet ervoor zorgen dat er minder carbon fibre delen te zien zijn. Het doel van deze opvallende regelwijziging is om het visuele verschil tussen de auto's te vergroten.

Nieuwe regels over startnummers

Een andere opvallende regelwijziging gaat over de startnummers. Sinds 2014 rijden de coureurs in de Formule 1 met een vast startnummer. Alle coureurs mogen een nummer tussen de 2 en de 99 kiezen; het startnummer 1 is gereserveerd voor de wereldkampioen, terwijl nummer 17 voor altijd van Jules Bianchi zal blijven.

Tot nu toe was het zo dat als een coureur een startnummer had gekozen, hij deze voor de rest van zijn loopbaan moest gebruiken. Daar komt nu verandering in, want de leden van de F1 Commission hebben besloten dat de coureurs vanaf volgend jaar van startnummer mogen wisselen.

schwantz34

Posts: 41.360

Die knalgele Benson & Hedges Jordans hadden idd altijd wel supervette livery's met "The Snake", "The Shark" en "The Hornet" op de neus.

  • 4
  • 15 nov 2025 - 13:03
Reacties (16)

  • da_bartman

    Posts: 6.263

    Gelukkig maar. want aan de foto boven het artikel kun je zien dat je de auto's haast niet van elkaar kunt onderscheiden...... 😉

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 09:46
  • Remco_F1

    Posts: 3.238

    "het startnummer 1 is gereserveerd voor de wereldkampioen"

    Je hoeft niet voor nr1 te kiezen als je WK bent, zo heeft Lewis niet gekozen voor nr1 omdat hij dit geen mooi nummer vind. Ben wel erg benieuwd waar Norris voor gaat kiezen mocht hij WK worden.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 10:42
  • Smock

    Posts: 268

    De terugkeer van de earth car (ondanks dat die niet eens echt mooi was ;p) of de knalgele Jordan zou ik best aanmoedigen.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 11:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.797

      De witte met groene tinten van Brawn was ook wel 'n mooie kleurstelling.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 11:48
    • schwantz34

      Posts: 41.360

      Die knalgele Benson & Hedges Jordans hadden idd altijd wel supervette livery's met "The Snake", "The Shark" en "The Hornet" op de neus.

      • + 4
      • 15 nov 2025 - 13:03
  • HarryLam

    Posts: 5.014

    Saai spuitwerk...?? Hoe verzinnen ze deze nonsense, wat een dictator gedrag zeg..., teams moeten in samenwerking met hun sponsor zelf kunnen beslissen.

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 12:10
    • Patrace

      Posts: 6.322

      Ze mogen het ook in carbonkleuren verven of wrappen. Ik kan me niet voorstellen dat er een kleurvoorschrift in de documenten staat. Maar alleen het carbon materiaal mag dus niet meer boven de 55% zijn.

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 13:11
    • Canson Po

      Posts: 2.811

      Titel doet je dit idd vermoeden, maar het is prima want die carbon was zeer dominant aanwezig bij sommige auto's, goeie nieuwe regelgeving imo.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 16:04
  • Larry Perkins

    Posts: 61.500

    De vermaledijde FIA moet voor de meest ultieme en fraaie livery's gaan: Afbeeldingen van de blote tietenparade op alle wagens, inclusief op de safetycar en op de auto's van de hulpdiensten. Beter gaat het niet worden...

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 12:24
  • Housmans

    Posts: 248

    Nou nou,
    Zullen we dan eindelijk volgend jaar van RBR een verrassende livery krijgen?.....
    /S

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 13:16
    • Larry Perkins

      Posts: 61.500

      Nee, de RBR is nu waarschijnlijk al voor ruim 55% volgespoten...

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 13:24
  • Snork

    Posts: 22.079

    Als protest spuiten ze volgend jaar allemaal de auto roze.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 14:01
    • Larry Perkins

      Posts: 61.500

      Al dat spuitwerk, krijg het beeld niet uit m'n hoofd dat @Ouw-sjagerijn bij alle auto's langs gaat...

      • + 1
      • 15 nov 2025 - 14:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.797

      Ik begin bij die misselijke Redbull.
      Maar eer dat ik die volgespoten heb ben je al 3000 jaar verder.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 18:27
  • jd2000

    Posts: 7.401

    Zal de budgetcap wel omhoog moeten..

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 16:04
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.340

    55% klinkt niet heel veel. Iemand enig idee hoeveel % het nu is?

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 16:28

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

