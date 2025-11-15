De Formule 1-teams hebben een overeenstemming bereikt voor een opvallende regelwijziging voor volgend seizoen. Aangezien het belangrijk is voor de teams om een eigen look en stijl te hebben, is er besloten om vanaf volgend jaar speciale regels in te voeren voor de liveries van de auto's.

Het is al jaren een doorn in het oog van veel Formule 1-fans: de ietwat saaie en kleurloze kleurstellingen van de auto's. Veel teams kiezen ervoor om delen van de auto carbonkleurig te houden, want een extra laagje verf betekent ook extra kilo's. Het zorgt ervoor dat het soms lastig is om de auto's van elkaar te onderscheiden, en bijzondere kleurstellingen vallen in de praktijk vaak tegen.

De F1 Commission kwam op vrijdag bij elkaar voor een speciale vergadering in de Britse hoofdstad Londen. Er werden meerdere afspraken gemaakt door de teams, de FIA en de Formule 1. Eén van de onderwerpen die op tafel lag, was het uiterlijk van de auto's. Tijdens de vergadering werd er dan ook gesproken over de kleurstellingen.

Wat gaat er veranderen?

De leden van de F1 Commission bereikten een overeenkomst over de liveries voor komend seizoen. Vanaf volgend jaar moeten de auto's voor minimaal 55 procent (van de boven- en zijkant gezien) bedekt zijn met een geverfde kleurstelling of met stickers. Dit moet ervoor zorgen dat er minder carbon fibre delen te zien zijn. Het doel van deze opvallende regelwijziging is om het visuele verschil tussen de auto's te vergroten.

Nieuwe regels over startnummers

Een andere opvallende regelwijziging gaat over de startnummers. Sinds 2014 rijden de coureurs in de Formule 1 met een vast startnummer. Alle coureurs mogen een nummer tussen de 2 en de 99 kiezen; het startnummer 1 is gereserveerd voor de wereldkampioen, terwijl nummer 17 voor altijd van Jules Bianchi zal blijven.

Tot nu toe was het zo dat als een coureur een startnummer had gekozen, hij deze voor de rest van zijn loopbaan moest gebruiken. Daar komt nu verandering in, want de leden van de F1 Commission hebben besloten dat de coureurs vanaf volgend jaar van startnummer mogen wisselen.