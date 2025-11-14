Een verplichte tweestopper zal voorlopig niet worden ingevoerd in de Formule 1. Tijdens een meeting van de F1 Commission lag dit onderwerp op tafel, maar er bestond veel twijfel over. Dit betekent echter niet dat een verplichte tweestopper helemaal van tafel is geveegd.

Op dit moment zijn alle coureurs tijdens een Grand Prix verplicht om minimaal twee verschillende compounds te gebruiken. Het zou op papier voor spannende strategieën kunnen zorgen, maar in de realiteit zorgt het vaak voor eenstoppers. Hierdoor ontstaat er geen extra spanning, en dat is een doorn in het oog van de hoge heren van de sport. Er werd dan ook serieus nagedacht over het invoeren van een tweestopper.

Enkele weken geleden lekte uit dat de FIA en de Formule 1 serieus nadachten over het invoeren van een verplichte tweestopper in 2026. Er lagen meerdere opties op tafel, maar de eerste reacties waren niet heel positief. Er werd bijvoorbeeld ook gewezen naar de verplichte tweestopper waarmee dit jaar in Monaco werd geëxperimenteerd. Op het krappe stratencircuit moesten alle coureurs twee keer een pitstop maken, maar dit zorgde ervoor dat teams hun coureurs verplichtten om het halve veld op te bouwen.

Komen er verplichte tweestoppers?

De teams, de FIA en de hoge heren van de Formule 1 kwamen vandaag in Londen bijeen voor een vergadering van de F1 Commission. De vergadering werd geleid door F1-CEO Stefano Domenicali en FIA Single Seater Director Nikolas Tombazis.

Tijdens de vergadering werd er gesproken over het invoeren van een verplichte tweestopper in 2026. Er werd gesproken over mogelijke aanpassingen aan de banden, het instellen van een limiet voor de gereden afstand met de banden en over het verplicht gebruiken van de drie compounds. Meerdere teams en bandenleverancier Pirelli hadden echter kritiek op de plannen, en daarom is besloten nog geen regelwijziging door te voeren. De discussies over dit onderwerp zullen worden voortgezet in 2026.

Andere punten

Tijdens de vergadering van de F1 Commission werden er meerdere zaken besproken. Er werd ook besloten dat er voor de Aerodynamic Testing Restrictions (ATR) wijzigingen worden ontwikkeld om de Formule 1 in lijn te brengen met simulatie- en verwerkingssystemen, met een oog op kostenoverwegingen.