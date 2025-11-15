user icon
Newey geeft tips aan engineers: "Wees nieuwsgierig"
  • Gepubliceerd op 15 nov 2025 13:42
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Adrian Newey is alweer een paar maanden aan de slag bij Aston Martin en heeft nu een extra project gestart. De top-ontwerper wil engineers gaan helpen in de sport, doormiddel van een video. 

Newey heeft in een video van Aston Martin-sponsor Ma'aden vertelt over de moeilijkheden die een engineer kan ervaren tijdens hun carrière. Daarom geeft hij ze wat tips mee. De ingenieur is al lang werkzaam in de Formule 1, dus hij weet hoe hij mensen moet begeleiden. 

Newey heeft een enorme ervaring

Adrian Newey is sinds 1988 actief in de koningsklasse van de autosport. De Britse top-ontwerper begon bij March en werd daar na twee jaar ontslagen. Hij ging toen aan de slag bij Williams en maakte daar een topteam van. Hij won in totaal vier wereldkampioenschappen met zijn auto en twee keer de tweede plek. Hij maakte de overstap naar McLaren was daar actief van 1997 tot en met 2005. Hier won hij een wereldkampioenschap en behaalde hij vier keer de tweede plek. 

Na meerdere avonturen met topteams werd het tijd om alles om te gooien en met Red Bull Racing aan de slag te gaan. Het nieuwe team had al een seizoen Formule 1 gedraaid en was toen zevende geëindigd in het wereldkampioenschap. Uiteindelijk won Newey zes constructeurstitels met het team en acht coureurstitels. Sinds 2025 is Newey actief bij Aston Martin. 

'Nieuwsgierigheid is belangrijk in de F1'

De eerste tip die Newey meegeeft in de video is: "Nieuwsgierigheid is waarschijnlijk het allerbelangrijkste. Wees nieuwsgierig, kijk om je heen, praat met je collega's, je leeftijdsgenoten. Probeer ze natuurlijk niet lastig te vallen, maar wees niet bang om vragen te stellen. Er zullen tegenslagen zijn, je moet gewoon doorzetten, proberen er doorheen te komen en je ervan bewust zijn dat het leven niet altijd even rooskleurig is, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Je hebt goede periodes en slechte periodes."

"Geniet van de goede periodes, maar probeer ook, als je in een slechte periode zit, niet depressief te worden, want deze dingen veranderen altijd, ze komen altijd weer terug. Leer om brede schouders te krijgen, heb vertrouwen in jezelf", zo eindigt Newey zijn verhaal. 

Adrian Newey Aston Martin

Reacties (3)


  • meister

    Posts: 4.113

    Leuk maar we hebben nog niets concreets gezien van Stroll GP.
    Ik denk dat die een grote zeepbel wordt.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 18:45
  • Sauber

    Posts: 450

    Gezien wat Newey gepresteerd heeft en de Honda motor zou ik ze niet onderschatten. Ik weet ook wel dat Newey het niet in z’n eentje doet maar hij weet wel het beste in het ontwerpteam naar boven te halen is gebleken

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 19:24
  • HarryLam

    Posts: 5.016

    Tip 3.....: kijk af

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 20:00

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

