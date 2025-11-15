Adrian Newey is alweer een paar maanden aan de slag bij Aston Martin en heeft nu een extra project gestart. De top-ontwerper wil engineers gaan helpen in de sport, doormiddel van een video.

Newey heeft in een video van Aston Martin-sponsor Ma'aden vertelt over de moeilijkheden die een engineer kan ervaren tijdens hun carrière. Daarom geeft hij ze wat tips mee. De ingenieur is al lang werkzaam in de Formule 1, dus hij weet hoe hij mensen moet begeleiden.

Newey heeft een enorme ervaring

Adrian Newey is sinds 1988 actief in de koningsklasse van de autosport. De Britse top-ontwerper begon bij March en werd daar na twee jaar ontslagen. Hij ging toen aan de slag bij Williams en maakte daar een topteam van. Hij won in totaal vier wereldkampioenschappen met zijn auto en twee keer de tweede plek. Hij maakte de overstap naar McLaren was daar actief van 1997 tot en met 2005. Hier won hij een wereldkampioenschap en behaalde hij vier keer de tweede plek.

Na meerdere avonturen met topteams werd het tijd om alles om te gooien en met Red Bull Racing aan de slag te gaan. Het nieuwe team had al een seizoen Formule 1 gedraaid en was toen zevende geëindigd in het wereldkampioenschap. Uiteindelijk won Newey zes constructeurstitels met het team en acht coureurstitels. Sinds 2025 is Newey actief bij Aston Martin.

'Nieuwsgierigheid is belangrijk in de F1'

De eerste tip die Newey meegeeft in de video is: "Nieuwsgierigheid is waarschijnlijk het allerbelangrijkste. Wees nieuwsgierig, kijk om je heen, praat met je collega's, je leeftijdsgenoten. Probeer ze natuurlijk niet lastig te vallen, maar wees niet bang om vragen te stellen. Er zullen tegenslagen zijn, je moet gewoon doorzetten, proberen er doorheen te komen en je ervan bewust zijn dat het leven niet altijd even rooskleurig is, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Je hebt goede periodes en slechte periodes."

"Geniet van de goede periodes, maar probeer ook, als je in een slechte periode zit, niet depressief te worden, want deze dingen veranderen altijd, ze komen altijd weer terug. Leer om brede schouders te krijgen, heb vertrouwen in jezelf", zo eindigt Newey zijn verhaal.