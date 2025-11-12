user icon
icon

Cadillac zet zichzelf onder druk: "Deadline kan niet worden verschoven"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Cadillac zet zichzelf onder druk: "Deadline kan niet worden verschoven"
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 15:24
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Cadillac komt volgend seizoen als nieuw team op de grid en wil nog een shakedown uitvoeren voorafgaand aan de testweek in Barcelona. Het idee van Cadillac is een filmdag. Volgens Cadillac-teambaas Graeme Lowdon ligt het team momenteel op schema. 

Meer over Cadillac 'Perez maakt deze week F1-comeback in een Ferrari'

'Perez maakt deze week F1-comeback in een Ferrari'

11 nov
 Cadillac trots op F1-debuut: "In één jaar een compleet team opbouwen is ongelofelijk"

Cadillac trots op F1-debuut: "In één jaar een compleet team opbouwen is ongelofelijk"

2 nov

Volgend seizoen rijden Sergio Pérez en Valtteri Bottas voor het gloednieuwe team. De Mexicaan en de Fin kennen elkaar uit eerdere jaren Formule 1. Mercedes en Red Bull Racing streden in 2021 tegen elkaar, waarvan Pérez een Red Bull-coureur was en Bottas een Mercedes-coureur. 

'De auto rijdt binnenkort'

"Alles loopt volgens planning. We starten de motor voor het eerst binnen vijftig dagen en de auto zal in januari voor het eerst rijden. Daarna gaan we eind januari testen in Barcelona", vertelt Graeme Lowdon tegenover Motorsport.com.

"Tijd is onze grootste vijand. We weten dat we het eerste weekend van maart 2026 in Melbourne aan de start moeten staan. Die deadline kan niet worden verschoven. In de tussentijd moeten we niet alleen de auto bouwen, maar ook de fabriek en de organisatie. Het is een enorme uitdaging", vertelt Lowdon. 

Cadillac heeft het lastig

Toch vertelt Graeme Lowdon dat het team het nog niet helemaal klaar heeft en het best lastig heeft. Het team heeft namelijk nog geen referentiepunt: "Het nadeel is dat we nog geen referentiepunt hebben. Als de regels stabiel zijn, weet je waar de lat ligt – we weten nu bijvoorbeeld dat McLaren en Ferrari competitief zijn. Maar niemand weet wie er in 2026 snel zal zijn. Het voordeel is dat iedereen aan een nieuw hoofdstuk begint. Alle teams krijgen te maken met dezelfde uitdaging."

"Wij hebben duizenden jaren aan gecombineerde F1-ervaring in huis, maar werken nog geen jaar samen als team. De eerste uitdaging is dus om als geheel goed te functioneren. En wat straks ons startpunt ook zal zijn, het belangrijkste is hoe snel we kunnen verbeteren. Dat wordt onze focus. Ik denk dat het onderaan de streep een voordeel is om juist in een periode van verandering toe te treden tot de Formule 1."

F1 Nieuws Cadillac

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.438

    Wat doet het weer in Vegas?

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 15:33
    • HarryLam

      Posts: 5.003

      Regen natuurlijk....

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.875

      Geen flauw idee, maar de tijden om hier te kijken zijn *********!!

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:16
  • HarryLam

    Posts: 5.003

    Nou...we zullen zien hoe de amerikanen het echte racen beheersen, aangezien indy en nascar zwaar ammateuristisch geknoei is.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 15:56
  • f1 benelux

    Posts: 4.235

    "Alles loopt volgens planning", om daarna te zeggen : "... dat het team het nog niet helemaal klaar heeft en het best lastig heeft."

    Ok, ... misschien was dat de planning.






    Zo ..

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 16:40

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×