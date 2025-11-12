Cadillac komt volgend seizoen als nieuw team op de grid en wil nog een shakedown uitvoeren voorafgaand aan de testweek in Barcelona. Het idee van Cadillac is een filmdag. Volgens Cadillac-teambaas Graeme Lowdon ligt het team momenteel op schema.

Volgend seizoen rijden Sergio Pérez en Valtteri Bottas voor het gloednieuwe team. De Mexicaan en de Fin kennen elkaar uit eerdere jaren Formule 1. Mercedes en Red Bull Racing streden in 2021 tegen elkaar, waarvan Pérez een Red Bull-coureur was en Bottas een Mercedes-coureur.

'De auto rijdt binnenkort'

"Alles loopt volgens planning. We starten de motor voor het eerst binnen vijftig dagen en de auto zal in januari voor het eerst rijden. Daarna gaan we eind januari testen in Barcelona", vertelt Graeme Lowdon tegenover Motorsport.com.

"Tijd is onze grootste vijand. We weten dat we het eerste weekend van maart 2026 in Melbourne aan de start moeten staan. Die deadline kan niet worden verschoven. In de tussentijd moeten we niet alleen de auto bouwen, maar ook de fabriek en de organisatie. Het is een enorme uitdaging", vertelt Lowdon.

Cadillac heeft het lastig

Toch vertelt Graeme Lowdon dat het team het nog niet helemaal klaar heeft en het best lastig heeft. Het team heeft namelijk nog geen referentiepunt: "Het nadeel is dat we nog geen referentiepunt hebben. Als de regels stabiel zijn, weet je waar de lat ligt – we weten nu bijvoorbeeld dat McLaren en Ferrari competitief zijn. Maar niemand weet wie er in 2026 snel zal zijn. Het voordeel is dat iedereen aan een nieuw hoofdstuk begint. Alle teams krijgen te maken met dezelfde uitdaging."

"Wij hebben duizenden jaren aan gecombineerde F1-ervaring in huis, maar werken nog geen jaar samen als team. De eerste uitdaging is dus om als geheel goed te functioneren. En wat straks ons startpunt ook zal zijn, het belangrijkste is hoe snel we kunnen verbeteren. Dat wordt onze focus. Ik denk dat het onderaan de streep een voordeel is om juist in een periode van verandering toe te treden tot de Formule 1."