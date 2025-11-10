Manual Override uitgelegd: waarom Alonso waarschuwt voor ping-pong

In 2026 verdwijnt het bekende DRS-systeem en maakt de Formule 1 plaats voor een nieuw hoofdstuk in het racen: de Manual Override. De FIA presenteert het als een eerlijker alternatief waarbij de achtervolger extra batterijvermogen krijgt om het nadeel van vuile lucht te compenseren. Toch waarschuwt Fernando Alonso dat het systeem “een ping-pong-effect” kan veroorzaken waarbij niemand wint. Hoe werkt dit nieuwe format precies, en waarom is het risico reëel?

Wat de Manual Override doet

In het huidige systeem opent een coureur met DRS de achtervleugel zodra hij binnen één seconde van zijn voorganger zit. Dat zorgt voor minder luchtweerstand en dus meer topsnelheid. Vanaf 2026 verdwijnt die flap en komt er een energieboost in de plaats.

Zodra de auto achter binnen een bepaalde afstand komt, mag de bestuurder een deel van de elektrische energie van het hybride systeem extra gebruiken. Die extra “deployment” moet het verlies aan aerodynamische grip goedmaken. Het idee is dat inhalen weer meer afhangt van energiebeheer dan van een knopje dat tijdelijk drag weghaalt.

Waarom Alonso zich zorgen maakt

Alonso waarschuwt dat het systeem zijn doel voorbij kan schieten. “Als beide coureurs tegelijk energie inzetten, neutraliseren ze elkaar,” zei hij. “Dan verliezen ze allebei tijd en zie je geen echte inhaalacties meer.”

Dat effect ontstaat vooral op circuits met lange rechte stukken, zoals Interlagos tussen bocht 3 en 4 of van bocht 12 naar 1. Als de voorligger verdedigt door zijn batterij te gebruiken, en de achterligger tegelijk aanvalt, bereiken beide dezelfde topsnelheid. De afstand blijft gelijk, maar de energievoorraad daalt bij beiden sneller.

De technische risico’s

Volgens FIA-documenten is de Manual Override gekoppeld aan de actieve aerodynamica van de 2026-auto’s. De auto’s kunnen automatisch overschakelen naar een low-drag-stand wanneer het systeem wordt geactiveerd. Dat levert extra snelheid op, maar alleen binnen bepaalde veiligheidsmarges.

Het risico op “ping-pong” ontstaat wanneer het systeem geen onderscheid maakt tussen aanval en verdediging. In dat scenario kunnen beide auto’s voortdurend energie blijven activeren, wat leidt tot hogere temperaturen en een strategisch patstellingseffect.

De FIA onderzoekt daarom aanvullende veiligheids- en cooldownparameters, zoals een minimumdelta in batterijpercentage voordat een coureur mag deployen, of een verplicht herlaadmoment na een aanvalspoging.

De casus Interlagos

Uit simulaties blijkt dat de Manual Override op Interlagos ongeveer 1,2 seconde tijdswinst kan opleveren over het rechte stuk tussen bocht 3 en 4. Als de voorligger echter tegelijkertijd verdedigt, halveert dat voordeel. In zo’n geval gebruiken beide coureurs tot 20 procent van hun beschikbare energie voor geen meetbaar effect.

Ingenieurs van verschillende teams dringen daarom aan op een “guardrail” in het reglement: een limiet van bijvoorbeeld één activatie per sector, zodat de batterij niet in enkele ronden uitgeput raakt.

Waarom dit toch veelbelovend is

Ondanks de zorgen blijft de basis van het systeem sterk. Het vervangt een kunstmatige DRS-openingszone door een dynamisch model dat elke ronde anders uitpakt. Coureurs moeten leren energietiming te combineren met racetempo, en dat brengt een strategisch element terug dat de Formule 1 de laatste jaren miste.

De komende maanden werkt de FIA samen met teams aan finetuning van de regels. Als het evenwicht goed wordt gevonden, kan de Manual Override een eerlijker vorm van racen opleveren – minder voorspelbaar, maar met meer ruimte voor initiatief en intelligentie achter het stuur.