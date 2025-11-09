user icon
Chaos in openingsfase Brazilië: Ferrari’s in de problemen

Chaos in openingsfase Brazilië: Ferrari's in de problemen
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 18:33
  Door: Jesse Jansen

De Ferrari-coureurs zitten flink in de problemen tijdens de chaotische start in Brazilië. De coureurs hebben allebei iets meegemaakt wat niet de bedoeling is tijdens een F1-race. 

Lewis Hamilton had contact bij de start en Charles Leclerc viel uit na een touché met Mercedes-rookie Kimi Antonelli. De Ferrari-coureur ging met Antonelli en Oscar Piastri bocht één in. Doordat Antonelli en Piastri elkaar raakten, was Leclerc als buitenste het haasje. 

Hamilton beleeft chaotische start

Lewis Hamilton startte als dertiende tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Britse Ferrari-coureur kwam bij de start van de Grand Prix in contact met Carlos Sainz. Hierdoor beschadigde de auto van de zevenvoudig wereldkampioen al redelijk, maar even later wilde de Brit uit de slipstream van Alpine-coureur Franco Colapinto inhalen, maar reed hij op eigen houtje achterop de auto van de Argentijn. Het incident tussen Sainz en Hamilton krijgt geen gevolgen.

Charles Leclerc startte als derde en had een redelijke start. Hij won geen posities, maar verloor er ook geen. Gabriel Bortoleto crashte, waardoor er een safety car kwam vroeg in de race. De Monegask ging met Piastri en Antonelli bocht één door, maar crashte uiteindelijk. Zijn ophanging brak en de Monegask kon niet meer verder rijden. 

Verstappen pakt plekken in Brazilië

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap en Charles Leclerc vijfde. De twee coureurs schelen 66 punten van elkaar, maar de kans op punten is enorm klein geworden voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hij heeft al twee pitstops gemaakt in de eerste twintig ronden.

Max Verstappen startte de Grand Prix van Brazilië goed. De Nederlander pakte veel plekken, maar kreeg daarna een lekke band. De Nederlander moest dus pitten en switchte naar de medium-compound. De Nederlander is op koers naar de punten en is nog niet zomaar verloren. Verstappen staat dertig punten achter nummer twee Oscar Piastri en 39 punten achter kampioenschapsleider Lando Norris

Check hieronder de beelden: 

 

F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Brazilië 2025

