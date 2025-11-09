Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is aanwezig tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië. De Duitser heeft Oscar Piastri advies gegeven voor in de titelstrijd. Vettel heeft hier veel ervaring mee.

Piastri verloor in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Lando Norris. De McLaren-coureur heeft momenteel een achterstand van negen punten op zijn teamgenoot. Oud-coureur Vettel heeft in totaal acht keer meegestreden om de titel. Hij won in totaal vier wereldtitels.

Piastri moet rustig aan doen

De Australiër viel uit tijdens de sprintrace in Brazilië. Hij heeft hierdoor acht punten achterstand opgelopen ten opzichte van zijn teamgenoot Norris. Hoewel het gat niet groot is tussen de twee, heeft Norris wel een voordeel. Vettel spreekt Piastri via Sky Deutschland toe over de titelstrijd. Hij vertelt dat Piastri rustig aan moet doen.

"Allereerst heeft hij rust en stilte nodig. Ik denk niet dat iemand hem hoeft uit te leggen wat er mis is gegaan; dat weet hij zelf wel. Wat we allemaal nodig hebben in een situatie als deze, is iemand die er voor ons is en ons steunt. Hij heeft de mensen in zijn team. Hij heeft ze nu nodig, zodat hij snel verder kan gaan en indien mogelijk weer vrijuit kan rijden."

Piastri zakt in

Piastri heeft zich sinds zijn uitvalbeurt in Azerbeidzjan niet meer van zijn beste kant laten zien. De McLaren-coureur verliest tot nu toe onderling van Lando Norris. Het staat dit seizoen tot nu toe 10-11 voor Norris in de kwalificatie, maar Piastri behaalt gemiddeld wel betere resultaten op de zaterdag dan zijn teamgenoot. Qua raceresultaten is het 8-12 voor Norris.

Oscar Piastri heeft momenteel 356 punten; dat zijn er 30 meer dan nummer drie Max Verstappen en negen minder dan leider in het kampioenschap en teamgenoot Norris. Met nog vier races te gaan kan er dus nog van alles gebeuren. Verstappen heeft een achterstand, want hij start vanuit de pitstraat.