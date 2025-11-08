Charles Leclerc is als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Brazilië. De Monegask heeft alleen Lando Norris en Kimi Antonelli voor zijn neus. Hij was drie tienden van een seconde langzamer dan Norris. Leclerc is erg blij met zijn kwalificatie.

De Monegask kwalificeerde zich eerder dit weekend als achtste voor de sprintrace van Brazilië, maar heeft zich herpakt en kwalificeerde zich als derde voor de hoofdrace. De Monegask heeft tot nu toe een moeizaam weekend gehad.

Leclerc viel bijna uit in Q1

Charles Leclerc wist bijna niet uit Q1 te komen. De Monegask ontsnapte net en kwalificeerde zich uiteindelijk als derde. De Ferrari-coureur zegt na afloop van de kwalificatie: "Ik bedoel, heel goede ronden in Q2 en Q3, en alles ligt zo dicht bij elkaar dat het in een paar honderdsten van een seconde verandert van een rampzalig weekend in een heel goed weekend."

"Ik ben tevreden dat ik in Q2 en Q3 alles goed op een rijtje kreeg. Dat was cruciaal voor ons, want het ging echt op het randje. En dan V3, daar ben ik tevreden mee. Het was een moeilijk weekend voor ons", zo sluit Leclerc af tegenover de interviewer van de Formule 1.

Leclerc is in goede vorm

Waar de Ferrari-coureur tot nu toe nog weinig van zich heeft laten zien dit seizoen en meer mindere races dan goede races heeft gereden, is hij in goede vorm. De Monegask heeft de laatste tijd goed gekwalificeerd. Sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten is Leclerc gegroeid. De Monegask heeft sindsdien als derde gekwalificeerd in Amerika en als tweede tijdens de Grand Prix van Mexico.

Charles Leclerc staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap en het gat naar nummer vier George Russell is vijftig punten. Het zal niet gemakkelijk worden voor de Monegask om de Mercedes-coureur nog in te halen.