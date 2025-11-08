user icon
Leclerc tevreden met derde plek: "Het ging echt op het randje"

Leclerc tevreden met derde plek: "Het ging echt op het randje"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 20:28
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc is als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Brazilië. De Monegask heeft alleen Lando Norris en Kimi Antonelli voor zijn neus. Hij was drie tienden van een seconde langzamer dan Norris. Leclerc is erg blij met zijn kwalificatie. 

De Monegask kwalificeerde zich eerder dit weekend als achtste voor de sprintrace van Brazilië, maar heeft zich herpakt en kwalificeerde zich als derde voor de hoofdrace. De Monegask heeft tot nu toe een moeizaam weekend gehad. 

Leclerc viel bijna uit in Q1

Charles Leclerc wist bijna niet uit Q1 te komen. De Monegask ontsnapte net en kwalificeerde zich uiteindelijk als derde. De Ferrari-coureur zegt na afloop van de kwalificatie: "Ik bedoel, heel goede ronden in Q2 en Q3, en alles ligt zo dicht bij elkaar dat het in een paar honderdsten van een seconde verandert van een rampzalig weekend in een heel goed weekend."

"Ik ben tevreden dat ik in Q2 en Q3 alles goed op een rijtje kreeg. Dat was cruciaal voor ons, want het ging echt op het randje. En dan V3, daar ben ik tevreden mee. Het was een moeilijk weekend voor ons", zo sluit Leclerc af tegenover de interviewer van de Formule 1

Leclerc is in goede vorm

Waar de Ferrari-coureur tot nu toe nog weinig van zich heeft laten zien dit seizoen en meer mindere races dan goede races heeft gereden, is hij in goede vorm. De Monegask heeft de laatste tijd goed gekwalificeerd. Sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten is Leclerc gegroeid. De Monegask heeft sindsdien als derde gekwalificeerd in Amerika en als tweede tijdens de Grand Prix van Mexico. 

Charles Leclerc staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap en het gat naar nummer vier George Russell is vijftig punten. Het zal niet gemakkelijk worden voor de Monegask om de Mercedes-coureur nog in te halen.

Reacties (1)

  • mordor

    Posts: 2.086

    Wordt achterom kijken voor Charles. Als hij P3 weet te behouden is dat een bemoedigende prestatie

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.644
  • Podiums 50
  • Grand Prix 169
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
