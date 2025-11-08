De sprintrace in Brazilië is stilgelegd na acht rondjes. Terwijl Lando Norris aan de leiding reed, ging het achter hem flink mis. Drie coureurs crashten in de derde bocht, waarna de wedstrijdleiding het te gevaarlijk vond, en de rode vlag liet zwaaien.

De regen leek geen rol van betekenis te gaan spelen in de sprintrace, maar er lag wel wat water in de derde bocht. Meerdere coureurs reden over de kerb en dat zorgde ervoor dat er water op de racelijn werd gegooid. Dit zorgde voor een crash van Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. Na een paar rondjes besloot de wedstrijdleiding met de rode vlag te zwaaien.

In de derde bocht schoven de drie coureurs van de baan, al wist Hülkenberg zijn weg nog wel te vervolgen. De schade aan de bandenstapel in deze bocht was vrij groot, vooral nadat er drie wagens tegen de muur aanvlogen. De wedstrijdleiding zal de sprintrace weer op gang brengen zodra de chaos is opgeruimd, terwijl de blik ook richting de lucht zal blijven. Een mogelijke regenbui komt immers niet goed uit voor de coureurs.

Voordeel voor Verstappen

Voor de overgebleven coureurs komt de rode vlag goed uit, want onder de code rood kunnen de teams de nodige zaken veranderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de banden, iets waar Max Verstappen over klaagde. De Nederlander startte de sprintrace op de zachte banden, net als onder meer Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De bandenkeuze voor de sprintraces zijn vrij, dus ze kunnen bijvoorbeeld een nieuw setje softs onder de auto schroeven. De coureurs die startten op de mediumbanden kunnen ook voor de zachte band gaan.

Kansen voor Verstappen

De rode vlag gaf het team van Sauber ook de kans om de achtervleugel van Hülkenberg te repareren. Voor Verstappen was het incident gunstig, want hij won hierdoor een plekje en ligt momenteel vierde in de race.