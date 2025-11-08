user icon
icon

Sprintrace Brazilië stilgelegd na zware crash Piastri

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sprintrace Brazilië stilgelegd na zware crash Piastri
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 15:12
  • comments 20
  • Door: Bob Plaizier

De sprintrace in Brazilië is stilgelegd na acht rondjes. Terwijl Lando Norris aan de leiding reed, ging het achter hem flink mis. Drie coureurs crashten in de derde bocht, waarna de wedstrijdleiding het te gevaarlijk vond, en de rode vlag liet zwaaien.

De regen leek geen rol van betekenis te gaan spelen in de sprintrace, maar er lag wel wat water in de derde bocht. Meerdere coureurs reden over de kerb en dat zorgde ervoor dat er water op de racelijn werd gegooid. Dit zorgde voor een crash van Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. Na een paar rondjes besloot de wedstrijdleiding met de rode vlag te zwaaien.

Meer over GP Brazilië 2025 Viaplay breekt met betaalmuur: race in Brazilië gratis te zien

Viaplay breekt met betaalmuur: race in Brazilië gratis te zien

3 nov
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

In de derde bocht schoven de drie coureurs van de baan, al wist Hülkenberg zijn weg nog wel te vervolgen. De schade aan de bandenstapel in deze bocht was vrij groot, vooral nadat er drie wagens tegen de muur aanvlogen. De wedstrijdleiding zal de sprintrace weer op gang brengen zodra de chaos is opgeruimd, terwijl de blik ook richting de lucht zal blijven. Een mogelijke regenbui komt immers niet goed uit voor de coureurs.

Voordeel voor Verstappen

Voor de overgebleven coureurs komt de rode vlag goed uit, want onder de code rood kunnen de teams de nodige zaken veranderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de banden, iets waar Max Verstappen over klaagde. De Nederlander startte de sprintrace op de zachte banden, net als onder meer Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De bandenkeuze voor de sprintraces zijn vrij, dus ze kunnen bijvoorbeeld een nieuw setje softs onder de auto schroeven. De coureurs die startten op de mediumbanden kunnen ook voor de zachte band gaan.

Kansen voor Verstappen

De rode vlag gaf het team van Sauber ook de kans om de achtervleugel van Hülkenberg te repareren. Voor Verstappen was het incident gunstig, want hij won hierdoor een plekje en ligt momenteel vierde in de race.

Canson Po

Posts: 2.792

Dus laat mij even een recap doen, er gebeurt niks 6-8 ronden weet niet hoeveel het er waren, Norris gaat als eerste over kurbs en gooit water op (dit werd ook door Antonelli gemeld over de radio), waarom zouden er anders ineens 3 van de baan gaan in dezelfde ronde, moet je toch niet het grootste ... [Lees verder]

  • 3
  • 8 nov 2025 - 15:31
F1 Nieuws GP Brazilië 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.342

    McLaren juicht: "Piastri is weer helemaal terug!"

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 15:20
    • Pietje Bell

      Posts: 31.826

      Lando juicht:"Weer 8 punten in the pocket!".

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 15:24
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      ja komt wel door dat Norris als eerste water op de baan gooit ... brute pech

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 15:24
    • Pietje Bell

      Posts: 31.826

      Durf het bijna niet te zeggen, maar bij f5 verschijnt die vreselijke zwarte videobalk niet meer.
      Bij de berichten van gisteren verschijnt ie nog wel steeds. Even gecheckt.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 15:26
    • Damon Hill

      Posts: 19.430

      @Canson Po,
      Pech? Nee, je hoort te weten dat je op een natte baan niet over de kurbs moet rijden. Zelfs Stroll begrijpt dat meestal.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 15:26
    • Pietje Bell

      Posts: 31.826

      @Canson, ik weet niet of dat pech is, want vóór de installatieronde werd
      er al gezegd dat ze van de kerbs en witte lijnen af moesten blijven
      omdat die nat waren.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 15:28
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      Dus laat mij even een recap doen, er gebeurt niks 6-8 ronden weet niet hoeveel het er waren, Norris gaat als eerste over kurbs en gooit water op (dit werd ook door Antonelli gemeld over de radio), waarom zouden er anders ineens 3 van de baan gaan in dezelfde ronde, moet je toch niet het grootste licht zijn om dit te snappen ... tzal aan mij liggen.

      Het is vooral bad luck dus .. weer moeilijk te vatten blijkbaar.

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 15:31
    • Damon Hill

      Posts: 19.430

      @Canson Po,
      Als het bad luck was, was Kimi ook gespint. Maar Kimi denkt wél na en vermijd de kerb, exact wat Piastri ook had kunnen en moeten doen.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 15:34
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      natuurlijk hij zat er toch achter lol .. Piastri gaat dat mss zelf niet gezien hebben die zat wss nog voor de senna S

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 15:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.826

      @Canson, je zegt het zelf al dat Norris als eerste pas in ronde 6-8
      over de kerbs reed! De rest deed dat dus ook voor die tijd niet en dachten dat het nu wel kon. Niet dus!

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 15:36
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      Dat heeft er toch niks met te maken dat weten we zelf niet of het voor dat moment al is gebeurt (ronden ervoor), ik heb over dat water en dat was in een van replays duidelijk in beeld van de onboard van Antonelli, als jet het niet wil vatten ok voor mij hoor even goeie vrienden, ik hou het hier bij.

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 15:41
    • Damon Hill

      Posts: 19.430

      En Kimi reed dus OM het water heen, en Piastri EROVER heen. Dan is het dus geen pech, maar een fout, anders had Kimi ook gecrasht, en Russell ook, en Max ook, en de Ferrari's ook.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 15:47
  • Damon Hill

    Posts: 19.430

    Ligt allemaal aan McLaren hoor. Die trekken Norris voor. Piastri kan er niks aan doen.

    --- sarcasme mode uit ---

    Zien mensen het nou echt nog steeds niet?
    - Piastri zet hem in Baku ZELF in de muur
    - Tijdens de vorige sprint stuurt Piastri ZELF blind naar links en ramt Hulkenberg
    - Vandaag maakt hij ZELF een beginnersfout door op een natte kurb te rijden.

    Het is duidelijk dat Piastri moeite heeft met de titeldruk. McLaren heeft daar niets mee te maken. Piastri heeft zelfs de mazzel gehad dat Norris in Zandvoort stuk ging en 18 punten in rook op zag gaan.

    Stop met complotdenken en zie gewoon in dat Piastri zelf fouten maakt en last heeft van de druk.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 15:26
    • dutchiceman

      Posts: 5.471

      Dat is heel duidelijk ja

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 15:34
    • TylaHunter

      Posts: 10.604

      Damon@ als ik 1 ding geleerd heb kan je het nooit toeschrijven aan 1 ding... en dus niet alleen titeldruk.

      Waar het dan volgens mij nog meer aan ligt: Piastri is nooit overgestapt naar de nieuwe voorwielophanging. De Mclaren is logischerwijs daar wel op doorontwikkeld. Piastri zijn basis setup werkt gewoon niet meer en Norris heeft een goede gevonden.

      Piastri overrijd de auto... hoppa de fouten. Is dat titel druk? Nee gewoon normale prestatiedrang die je bij iedere teamgenoot ziet die merkt dat die elk weekend er niet langer bij zit.

      Stelt me wel erg teleur met deze crash.

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 15:49
  • schwantz34

    Posts: 41.288

    Bam, Collin Veijer (uut Staphorst) heeft zojuist niet de bandenstapel geraakt zoals Piastri, maar start morgen om 12.15 wel van een razendknappe p3 in de Moto2 race op het schitterende Portimao!

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 15:30
    • Larry Perkins

      Posts: 61.342

      Top!

      Maar was op zich wel knap geweest, vanaf Portimao de bandenstapel op Interlagos raken...

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 15:49
    • Pietje Bell

      Posts: 31.826

      Bedankt voor de info @Schwantz.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:25
  • Mrduplex

    Posts: 1.653

    Rollende start, triest

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 15:35
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      Ja idd, geen idee wat de reden was daarvoor, techpro's waren hersteld dus ..

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:04

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar