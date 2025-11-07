Lewis Hamilton wist niet het derde deel van de sprintkwalificatie te bereiken in Brazilië. Het kwam deels door een veroorzaakte gele vlag door zijn teamgenoot Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat zijn team hem overschat heeft.

De Britse Ferrari-coureur start morgen vanaf de elfde positie in Brazilië. Het leek erop dat Hamilton zijn kwalificaties weer aardig op de rit had, maar hij heeft nu voor het eerst sinds Azerbeidzjan het derde deel van de kwalificatie niet gehaald.

Ferrari had Hamilton sneller ingeschat

De Ferrari-coureur laat na zijn sprintkwalificatie weten dat de gele vlag niet hielp, maar Ferrari hem ook sneller had ingeschat: "Het heeft zeker niet geholpen, maar het ligt niet aan een gebrek aan inzet. We leken alsof we dat waren; het team dacht dat we een stuk sneller waren dan we zijn en heeft alles gegeven. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Het is gewoon zo dat we sneller rijden."

Toch is er een lichtpuntje voor Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen laat weten dat hij zich toch iets meer op zijn gemak voelt in de Ferrari-bolide: "Het is moeilijk om dat te zeggen als je in Q2 ligt, maar ik heb wel het gevoel dat we hard werken, dus ik kan niet veel meer doen. Het is wat het is."

Hamilton kent een miserabel seizoen

Het debuutseizoen bij Ferrari pakt niet uit zoals Hamilton vooraf had gehoopt. Zijn eerste jaar bij de Scuderia heeft meer dieptepunten dan hoogtepunten. Waar de Brit in China nog de sprintrace won, heeft hij nog steeds geen podium gehaald in een hoofdrace. De Brit kwam met het idee dat zijn Ferrari-tijdperk zijn laatste poging voor zijn achtste wereldkampioenschap was, maar tot nu toe moet hij het doen met de zesde plek in het wereldkampioenschap.

Lewis Hamilton heeft bij Ferrari tot nu toe alleen nog maar de vierde plek gekend als beste resultaat, maar leek de afgelopen races eindelijk op de goede weg te zijn. Met een vijfde startpositie in Amerika en een derde startplek in Mexico leek er hoop, maar tijdens de sprintkwalificatie in Brazilië valt Hamilton toch uit in het tweede deel van de kwalificatie.