Hamilton teleurgesteld na zwakke sprintkwalificatie: "We leken sneller"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 21:49
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton wist niet het derde deel van de sprintkwalificatie te bereiken in Brazilië. Het kwam deels door een veroorzaakte gele vlag door zijn teamgenoot Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat zijn team hem overschat heeft. 

De Britse Ferrari-coureur start morgen vanaf de elfde positie in Brazilië. Het leek erop dat Hamilton zijn kwalificaties weer aardig op de rit had, maar hij heeft nu voor het eerst sinds Azerbeidzjan het derde deel van de kwalificatie niet gehaald. 

Ferrari had Hamilton sneller ingeschat

De Ferrari-coureur laat na zijn sprintkwalificatie weten dat de gele vlag niet hielp, maar Ferrari hem ook sneller had ingeschat: "Het heeft zeker niet geholpen, maar het ligt niet aan een gebrek aan inzet. We leken alsof we dat waren; het team dacht dat we een stuk sneller waren dan we zijn en heeft alles gegeven. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Het is gewoon zo dat we sneller rijden."

Toch is er een lichtpuntje voor Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen laat weten dat hij zich toch iets meer op zijn gemak voelt in de Ferrari-bolide: "Het is moeilijk om dat te zeggen als je in Q2 ligt, maar ik heb wel het gevoel dat we hard werken, dus ik kan niet veel meer doen. Het is wat het is."

Hamilton kent een miserabel seizoen

Het debuutseizoen bij Ferrari pakt niet uit zoals Hamilton vooraf had gehoopt. Zijn eerste jaar bij de Scuderia heeft meer dieptepunten dan hoogtepunten. Waar de Brit in China nog de sprintrace won, heeft hij nog steeds geen podium gehaald in een hoofdrace. De Brit kwam met het idee dat zijn Ferrari-tijdperk zijn laatste poging voor zijn achtste wereldkampioenschap was, maar tot nu toe moet hij het doen met de zesde plek in het wereldkampioenschap. 

Lewis Hamilton heeft bij Ferrari tot nu toe alleen nog maar de vierde plek gekend als beste resultaat, maar leek de afgelopen races eindelijk op de goede weg te zijn. Met een vijfde startpositie in Amerika en een derde startplek in Mexico leek er hoop, maar tijdens de sprintkwalificatie in Brazilië valt Hamilton toch uit in het tweede deel van de kwalificatie. 

Michael Schumacher

Posts: 1.954

Het staat nergens hoor in de tekst. Dus je kunt je polariserende ironie wel weer opbergen.

  • 5
  • 7 nov 2025 - 22:10
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Brazilië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.281

    De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat zijn team hem overschat heeft.

    Alleen op dat über chauvinistische eiland geloven ze nog in Ham en zijn al lang vergane glorie!

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 21:56
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.955

      Het staat nergens hoor in de tekst. Dus je kunt je polariserende ironie wel weer opbergen.

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 22:10
    • Robin

      Posts: 2.900

      Schwantz is de zoveelste anti aan het worden hier.
      Om te kotsen.

      • + 2
      • 7 nov 2025 - 22:35
  • Larry Perkins

    Posts: 61.326

    Onbegrijpelijk dat Lewis met al zijn ervaring niet wat bochtjes heeft afgesneden...

    • + 3
    • 7 nov 2025 - 22:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.955

      100.000 posts deze twee heren. Louter ironie, polarisatie en rarigheid. Geregistreerd na 2015, wellicht niet geheel ontoevallig. Wellicht tikken jullie samen de 120.000 nog aan zo richting 2028. En dan is er weer eindelijk rust.

      ;)

      • + 3
      • 7 nov 2025 - 22:12
    • Larry Perkins

      Posts: 61.326

      102.599 pareltjes and counting!

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:23
    • schwantz34

      Posts: 41.281

      102.600 and still we rise!

      • + 2
      • 7 nov 2025 - 22:27
    • Larry Perkins

      Posts: 61.326

      En als Max na 2028 naar de GT3 verhuist risen we hier gewoon lekker door!

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:30
    • schwantz34

      Posts: 41.281

      Als Max naar de lange afstandsracelarij overstapt, verhuist deze sait (GT3 Today) gewoon vrolijk met hem mee!

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:37
    • Larry Perkins

      Posts: 61.326

      Dan zit de F1 als opstapklasse in het voorprogramma van de GT3...

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:42

