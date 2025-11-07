user icon
Chaos in Brazilië dreigt: Autoriteiten waarschuwen voor extreem weer
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 14:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Brazilië staat op het punt van beginnen. Vanmiddag draaien de coureurs de baan op voor de eerste vrije training en de sprint kwalificatie, maar de zaterdag kan uitdraaien op een enorme chaos. De lokale autoriteiten hebben namelijk een waarschuwing afgegeven voor extreem weer.

De hele week gaat het al voor het weer in Brazilië. De weerradars lieten de nodige regen zien, en vooral de zaterdag lijkt extreem nat te worden. Er wordt veel neerslag en zware windstoten verwacht. Het kan ervoor zorgen dat de sprintrace en de gewone kwalificatie worden verstoord, of misschien wel uitgesteld. De situatie begint er steeds ongunstiger uit te zien, want de lokale autoriteiten komen met extra waarschuwingen. Het is dan ook niet onlogisch om rekening te houden met uitstel.

Extratropische cycloon

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het flink onrustig gaan worden, ook in de omgeving van het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Er wordt namelijk een extratropische cycloon verwacht, en die brengt de nodige problemen met zich mee. In de regio van Sao Paulo worden windstoten van honderd kilometer per uur verwacht en er zal ook veel regen gaan vallen. De lokale autoriteiten hebben vanwege de naderende cycloon een weerswaarschuwing afgegeven.

Wat betekent dit voor het weekend?

Het is nog onduidelijk wat de cycloon en de weerswaarschuwing betekenen voor het doorgaan van de sprintrace en de kwalificatie. Bij de FIA en de Formule 1 zullen ze de weerradars goed in de gaten blijven houden in de komende uren. De zaterdag wordt afgetrapt met de sprintrace, waarna er een paar uur later zal worden gekwalificeerd. Een verschuiving in het weekendschema is mogelijk, maar het kan er ook voor zorgen dat een sessie gaat vervallen.

Herhaling van vorig jaar?

Vorig jaar werd de organisatie met een soortgelijk probleem geconfronteerd. Ook toen kwam het met bakken uit de hemel op de zaterdagmiddag, waardoor er werd besloten om de kwalificatie te verplaatsen naar zondagochtend. Ook op die dag regende het zeer hard, waardoor de kwalificatie uren duurde. De race werd een paar uur na de kwalificatie verreden, en Max Verstappen wist toen te winnen.

Voor dit jaar kan een soortgelijk scenario ook weer op tafel liggen. Volgens de huidige verwachtingen kan het ook op zondagochtend gaan druppelen, maar er zal waarschijnlijk niet zoveel regen vallen als op de zaterdag. 

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Trelas

    Posts: 1.107

    Spektakel gegarandeerd dus! 😁

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 14:16
    • Flexwing

      Posts: 189

      Denk eerder uitstel.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 14:19
    • DenniSNL1980

      Posts: 360

      Zoals ze de laatste tijd erin staan juist niet. Kan natuurlijk niet gereden worden als het regent...

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 14:19
  • Pietje Bell

    Posts: 31.798

    Dit is de waarschuwing die 10 uur geleden is afgegeven.

    🇧🇷 Strong gusts (60-80kph) are still expected during the Sprint Race. This should
    have a significant impact on the race.
    Throughout the afternoon, the gusts will gradually decrease, but will still be significant,
    ranging between 50-60kph for Qualifying.

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 14:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

