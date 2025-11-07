Het raceweekend in Brazilië staat op het punt van beginnen. Vanmiddag draaien de coureurs de baan op voor de eerste vrije training en de sprint kwalificatie, maar de zaterdag kan uitdraaien op een enorme chaos. De lokale autoriteiten hebben namelijk een waarschuwing afgegeven voor extreem weer.

De hele week gaat het al voor het weer in Brazilië. De weerradars lieten de nodige regen zien, en vooral de zaterdag lijkt extreem nat te worden. Er wordt veel neerslag en zware windstoten verwacht. Het kan ervoor zorgen dat de sprintrace en de gewone kwalificatie worden verstoord, of misschien wel uitgesteld. De situatie begint er steeds ongunstiger uit te zien, want de lokale autoriteiten komen met extra waarschuwingen. Het is dan ook niet onlogisch om rekening te houden met uitstel.

Extratropische cycloon

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het flink onrustig gaan worden, ook in de omgeving van het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Er wordt namelijk een extratropische cycloon verwacht, en die brengt de nodige problemen met zich mee. In de regio van Sao Paulo worden windstoten van honderd kilometer per uur verwacht en er zal ook veel regen gaan vallen. De lokale autoriteiten hebben vanwege de naderende cycloon een weerswaarschuwing afgegeven.

Wat betekent dit voor het weekend?

Het is nog onduidelijk wat de cycloon en de weerswaarschuwing betekenen voor het doorgaan van de sprintrace en de kwalificatie. Bij de FIA en de Formule 1 zullen ze de weerradars goed in de gaten blijven houden in de komende uren. De zaterdag wordt afgetrapt met de sprintrace, waarna er een paar uur later zal worden gekwalificeerd. Een verschuiving in het weekendschema is mogelijk, maar het kan er ook voor zorgen dat een sessie gaat vervallen.

Herhaling van vorig jaar?

Vorig jaar werd de organisatie met een soortgelijk probleem geconfronteerd. Ook toen kwam het met bakken uit de hemel op de zaterdagmiddag, waardoor er werd besloten om de kwalificatie te verplaatsen naar zondagochtend. Ook op die dag regende het zeer hard, waardoor de kwalificatie uren duurde. De race werd een paar uur na de kwalificatie verreden, en Max Verstappen wist toen te winnen.

Voor dit jaar kan een soortgelijk scenario ook weer op tafel liggen. Volgens de huidige verwachtingen kan het ook op zondagochtend gaan druppelen, maar er zal waarschijnlijk niet zoveel regen vallen als op de zaterdag.