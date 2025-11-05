'Piastri zou perfect passen naast Verstappen bij Red Bull'

Max Verstappen weet nog altijd niet wie volgend seizoen zijn teamgenoot wordt. Veel bronnen speculeren over Isack Hadjar, maar Red Bull Racing heeft nog niets naar buiten gebracht. Oud-coureur Ralf Schumacher heeft daarom wel een spectaculaire naam in gedachten.

Volgens Schumacher past Oscar Piastri erg goed bij Red Bull. Hij ziet het al helemaal voor zich dat Max Verstappen en Piastri samen bij het team rijden. Hij is echter wel realistisch en zegt dat deze stap waarschijnlijk niet gaat komen.

De line-up wordt later bekendgemaakt

De stoeltjes van Red Bull worden tegen het einde van het seizoen bekendgemaakt, zo vertelde Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. Volgens Ralf Schumacher kan dat ook met een andere coureur te maken hebben: "Misschien heeft het wel met Piastri te maken. Ik heb geen idee wat de reden zou kunnen zijn", vertelde Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland.

Heeft Hadjar de beste papieren?

Volgens geruchten en Schumacher is Isack Hadjar de grootste kandidaat voor het nieuwe zitje. Met 39 punten in 20 races en een podium tijdens de Grand Prix van Nederland heeft de Fransman zich laten zien. "Het verbaast mij een beetje. Normaal gesproken maakt Red Bull dat heel snel al duidelijk", vertelt Schumacher. Op de vraag of het duo Verstappen-Piastri logisch is zegt Schumacher: "Jazeker ik kan me dat echt wel voorstellen. Het duo Piastri en Verstappen is beter dan het duo Verstappen en Russell. Ja, ik kan het me zeer goed voorstellen, alleen Hadjar is de meest realistische keuze."

Verstappen en Piastri strijden momenteel allebei voor het wereldkampioenschap van 2025, Als Red Bull Piastri aantrekt als coureur, hebben ze twee van de top-3-coureurs van 2025 en dus McLaren afgetroefd. Oscar Piastri beschikt alleen over een stoeltje bij McLaren voor 2026, dus geheel realistisch is het niet. De drie stoeltjes bij Red Bull en Racing Bulls moeten nog bekendgemaakt worden. Alleen Verstappen is verzekerd.