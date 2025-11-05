user icon
icon

'Piastri zou perfect passen naast Verstappen bij Red Bull'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Piastri zou perfect passen naast Verstappen bij Red Bull'
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 14:47
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen weet nog altijd niet wie volgend seizoen zijn teamgenoot wordt. Veel bronnen speculeren over Isack Hadjar, maar Red Bull Racing heeft nog niets naar buiten gebracht. Oud-coureur Ralf Schumacher heeft daarom wel een spectaculaire naam in gedachten. 

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Volgens Schumacher past Oscar Piastri erg goed bij Red Bull. Hij ziet het al helemaal voor zich dat Max Verstappen en Piastri samen bij het team rijden. Hij is echter wel realistisch en zegt dat deze stap waarschijnlijk niet gaat komen.

De line-up wordt later bekendgemaakt

De stoeltjes van Red Bull worden tegen het einde van het seizoen bekendgemaakt, zo vertelde Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. Volgens Ralf Schumacher kan dat ook met een andere coureur te maken hebben: "Misschien heeft het wel met Piastri te maken. Ik heb geen idee wat de reden zou kunnen zijn", vertelde Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland. 

Heeft Hadjar de beste papieren?

Volgens geruchten en Schumacher is Isack Hadjar de grootste kandidaat voor het nieuwe zitje. Met 39 punten in 20 races en een podium tijdens de Grand Prix van Nederland heeft de Fransman zich laten zien. "Het verbaast mij een beetje. Normaal gesproken maakt Red Bull dat heel snel al duidelijk", vertelt Schumacher.  Op de vraag of het duo Verstappen-Piastri logisch is zegt Schumacher: "Jazeker ik kan me dat echt wel voorstellen. Het duo Piastri en Verstappen is beter dan het duo Verstappen en Russell. Ja, ik kan het me zeer goed voorstellen, alleen Hadjar is de meest realistische keuze."

Verstappen en Piastri strijden momenteel allebei voor het wereldkampioenschap van 2025, Als Red Bull Piastri aantrekt als coureur, hebben ze twee van de top-3-coureurs van 2025 en dus McLaren afgetroefd. Oscar Piastri beschikt alleen over een stoeltje bij McLaren voor 2026, dus geheel realistisch is het niet. De drie stoeltjes bij Red Bull en Racing Bulls moeten nog bekendgemaakt worden. Alleen Verstappen is verzekerd.

dumdumdum

Posts: 2.702

Alsof een ongemotiveerde Tsunoda minder punten scoort dan een gemotiveerde Tsunoda.

  • 4
  • 5 nov 2025 - 16:43
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Oscar Piastri Isack Hadjar Red Bull Racing McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • dumdumdum

    Posts: 2.702

    Mark Webber zal best wel geleerd hebben van zijn tijd bij RedBull. In het contract zal vast wel iets staan dat Piastri in dienst van McLaren rijdt, maar niet aan de kant hoeft te gaan en als dat wel moet, het contract ontbonden kan worden.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 14:51
  • Patrace

    Posts: 6.294

    Het lijkt me niet zo gek dat ze wachten met bekendmaken wie er volgend jaar in de auto’s zitten. Want degene die af valt, is dan wellicht niet meer gemotiveerd. En zowel Red Bull als Racing Bulls hebben de punten nog wel nodig.

    Of Piastri een kanshebber is, zou ik niet weten. Ze zullen hem vast willen hebben, maar naast Verstappen vrees ik voor zijn toekomst… hij heeft veel te veel te verliezen.
    Dan kan hij wellicht beter naar Aston Martin gaan en daar proberen eerste coureur te worden.

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 15:10
    • dumdumdum

      Posts: 2.702

      Alsof een ongemotiveerde Tsunoda minder punten scoort dan een gemotiveerde Tsunoda.

      • + 4
      • 5 nov 2025 - 16:43
    • elflitso

      Posts: 1.575

      Ik ben het met je eens @Patrace dat is in het zakenleven ook zo. Plus wil ik er nog aan toevoegen dat RBR ook langzaam eens uit moet gaan kijken naar een vervanger voor Max. Mijn idee zou zijn, indien mogelijk. In 2026 Piastri naast Verstappen. Hadjar nog 1 jaar laten rijpen. Mocht Max in 2027 alsnog vertrekken hebben ze bij RBR een mooie line-up voor 2027

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 19:51
  • dutchiceman

    Posts: 5.464

    Totaal niet nodig.
    Piastri is al 2 rijder.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 15:45
  • Spannenburg

    Posts: 126

    Ik vind het eigenlijk wel een goed idee, kopen ze meteen de kennis van waarom McLaren zo goed is!

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 15:54
    • Knalpijp

      Posts: 2.168

      Alleen hij zegt niet zoveel.

      • + 2
      • 5 nov 2025 - 16:19
  • Knalpijp

    Posts: 2.168

    Dat zou best eens een mogelijkheid kunnen zijn. Webber met zijn connecties bij de Bulls. En hij zou een goede opvolger kunnen zijn voor 2027 als Max vertrekt.

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 16:17
  • Larry Perkins

    Posts: 61.248

    Oh, de nep-analisten doen weer hun plasje...

    Zal Montoya ff voor zijn: Max Verstappen - Gijs van Lennep.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 17:59
    • schwantz34

      Posts: 41.242

      Om eventueel gedonder 100% uit te sluiten zou ik gewoon Tom Coronel indy Bull naast Max zetten, better safe then sorry hé!

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 19:52

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar