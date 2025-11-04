Toto Wolff heeft het volste vertrouwen dat Kimi Antonelli volgend seizoen zijn ware gezicht zal laten zien bij Mercedes. De teambaas ziet hoe de jonge Italiaan in zijn debuutjaar langzaam maar zeker volwassen wordt in de Formule 1 en verwacht dat hij in 2026 pas écht loskomt.

Voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten werd bevestigd dat Antonelli en George Russell ook in 2026 het rijdersduo vormen bij de Silver Arrows. Dat wordt bovendien een cruciaal seizoen voor Mercedes, want dan treedt een volledig nieuw technisch reglement in werking.

Wolff verwacht veel van Antonelli in 2026

Antonelli kende in zijn eerste jaar bij Mercedes een wisselvallig seizoen. De negentienjarige begon sterk, maar kende daarna een moeilijke Europese zomer. De laatste maanden ging het echter weer beter: vierde in Bakoe, vijfde in Singapore en zesde in Mexico. Volgens Wolff is dat pas het begin.

“Kimi heeft een lange termijn toekomst,” aldus de Oostenrijker op F1.com. “Het is ontzettend moeilijk om in te stappen in deze generatie auto’s zonder enige ervaring met grondeffect. Maar volgend jaar is een reset: hij kent de circuits, hij weet hoe de mediadruk voelt en hoe het team werkt. In 2026 gaan we de echte Kimi zien.”

Op de vraag of Antonelli over het potentieel beschikt om ooit wereldkampioen te worden, was Wolff duidelijk. “Ja, absoluut,” klonk het stellig.

Kan Mercedes een sterke auto bouwen in 2026?

Naast de ontwikkeling van Antonelli houdt Wolff ook oog voor de grilligheid van de Mercedes-auto zelf. Het team kende dit jaar enorme verschillen in prestaties van circuit tot circuit – soms kansloos, soms verrassend sterk.

“Het is moeilijk om de link te leggen tussen wat we in de simulator of windtunnel zien en wat er op de baan gebeurt,” legt Wolff uit. “We hadden niet verwacht zo competitief te zijn in Singapore, waar George won. Het blijft een verrassing hoe de correlatie werkt. Zelfs de topteams worstelen daarmee.”

Met nog één seizoen te gaan voor de grote reglementswijziging, lijkt Mercedes vooral te willen bouwen aan stabiliteit – en aan de groei van hun jonge troef. Als het aan Wolff ligt, wordt 2026 het jaar waarin de Formule 1 de echte Kimi Antonelli leert kennen.