user icon
icon

Wolff verwacht veel van Antonelli in 2026: "Hij kan wereldkampioen worden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff verwacht veel van Antonelli in 2026: "Hij kan wereldkampioen worden"
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Toto Wolff heeft het volste vertrouwen dat Kimi Antonelli volgend seizoen zijn ware gezicht zal laten zien bij Mercedes. De teambaas ziet hoe de jonge Italiaan in zijn debuutjaar langzaam maar zeker volwassen wordt in de Formule 1 en verwacht dat hij in 2026 pas écht loskomt.

Voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten werd bevestigd dat Antonelli en George Russell ook in 2026 het rijdersduo vormen bij de Silver Arrows. Dat wordt bovendien een cruciaal seizoen voor Mercedes, want dan treedt een volledig nieuw technisch reglement in werking.

Meer over Toto Wolff Wolff zet Mercedes op scherp: "Geen ruimte voor fouten"

Wolff zet Mercedes op scherp: "Geen ruimte voor fouten"

4 nov
 Wolff blijft boos over 2021: "Besluit van één krankzinnige"

Wolff blijft boos over 2021: "Besluit van één krankzinnige"

31 okt

Wolff verwacht veel van Antonelli in 2026

Antonelli kende in zijn eerste jaar bij Mercedes een wisselvallig seizoen. De negentienjarige begon sterk, maar kende daarna een moeilijke Europese zomer. De laatste maanden ging het echter weer beter: vierde in Bakoe, vijfde in Singapore en zesde in Mexico. Volgens Wolff is dat pas het begin.

“Kimi heeft een lange termijn toekomst,” aldus de Oostenrijker op F1.com. “Het is ontzettend moeilijk om in te stappen in deze generatie auto’s zonder enige ervaring met grondeffect. Maar volgend jaar is een reset: hij kent de circuits, hij weet hoe de mediadruk voelt en hoe het team werkt. In 2026 gaan we de echte Kimi zien.”

Op de vraag of Antonelli over het potentieel beschikt om ooit wereldkampioen te worden, was Wolff duidelijk. “Ja, absoluut,” klonk het stellig.

Kan Mercedes een sterke auto bouwen in 2026?

Naast de ontwikkeling van Antonelli houdt Wolff ook oog voor de grilligheid van de Mercedes-auto zelf. Het team kende dit jaar enorme verschillen in prestaties van circuit tot circuit – soms kansloos, soms verrassend sterk.

“Het is moeilijk om de link te leggen tussen wat we in de simulator of windtunnel zien en wat er op de baan gebeurt,” legt Wolff uit. “We hadden niet verwacht zo competitief te zijn in Singapore, waar George won. Het blijft een verrassing hoe de correlatie werkt. Zelfs de topteams worstelen daarmee.”

Met nog één seizoen te gaan voor de grote reglementswijziging, lijkt Mercedes vooral te willen bouwen aan stabiliteit – en aan de groei van hun jonge troef. Als het aan Wolff ligt, wordt 2026 het jaar waarin de Formule 1 de echte Kimi Antonelli leert kennen.

 

Pepe

Posts: 1.132

Wat een domme titel weer... Kan ik dit forum ook al links gaan laten liggen.

  • 1
  • 4 nov 2025 - 17:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.216

    Wolff verwacht veel van Antonelli in 2026: "Hij kan wereldkampioen worden."

    'Second Choice George' maakt zich niet druk over de uitspraken van Wolff, volgend seizoen gaat zijn nieuwe contract in en mag Toffe Toto alleen nog maar zeggen dat hij wereldkampioen kan worden. "En anders zet ik mijn helm af", aldus een emotionele Gluiperige George (voorheen: Lompe George).

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 17:51
  • Pepe

    Posts: 1.132

    Wat een domme titel weer... Kan ik dit forum ook al links gaan laten liggen.

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.216

      Ja, Wolff verwacht veel van Kimi in 226 en zegt dat hij ooit wereldkampioen kan worden, maar in de kop lijkt het erop dat Wolff zegt dat Kimi in 2026 wereldkampioen kan worden maar dat is bezijden de waarheid...

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 18:27
    • Larry Perkins

      Posts: 61.216

      * 2026

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 18:40
    • DenniSNL1980

      Posts: 352

      Zal volgend jaar tussen Stroll en Antonelli kunnen gaan zelfs als je dat artikel ook mag geloven.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 18:41

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar