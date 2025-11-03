user icon
F1-regisseur doorbreekt stilte na kritiek op racebeelden

F1-regisseur doorbreekt stilte na kritiek op racebeelden
  Gepubliceerd op 03 nov 2025 18:09
  13
  Door: Jesse Jansen

De afgelopen tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de keuzes van de regie tijdens de Formule 1-sessies. Er wordt steeds vaker geswitcht naar familie en vriendinnen van coureurs of celebrities. De regisseur van de Formule 1 heeft zich nu uitgesproken over deze zaak.

Williams-coureur Carlos Sainz was één van de coureurs die ontevreden was over de regie. Volgens hem is de race hierdoor niet meer het belangrijkste. Volgens Sainz mist de regie hierdoor sommige inhaalacties, wat tot frustratie leidt bij fans en coureurs.

'We moeten het hele evenement laten zien'

In gesprek met Motorsport.com vertelt Director of Broadcast & Media van F1 Dean Locke waarom er ook actie buiten de baan wordt laten zien: "Tijdens die race hebben we bijvoorbeeld drie keer een shot buiten de baan getoond, en niet eens tijdens de actie zelf. We hebben wel een verantwoordelijkheid om de hele sfeer van het evenement te laten zien: wat er gebeurt op de baan, maar ook eromheen."

Volgens Locke is het belangrijk dat de omgeving, celebrities en andere zaken worden getoond: "De Formule 1 heeft tegenwoordig een enorm divers publiek, dat niet alleen van de race zelf geniet, maar ook van de hele beleving eromheen, of dat nu op tv, online, in korte clips of op sociale media is. Als we alleen maar close-ups van auto’s op de baan zouden tonen, zou je niet eens weten op welk circuit we zijn", vertelt Locke.

Alles moet vastgelegd worden

Volgens Locke moet dus alles op film staan: "Dus we moeten het evenement zo goed mogelijk vastleggen, op alle manieren die we kunnen. Maar in de kern draait het om de actie op de baan; dat is waar het allemaal om gaat. Hoe intenser die actie, hoe beter."

Komend weekend strandt de Formule 1 in Brazilië. Hier wordt een sprintrace en een Grand Prix gereden. Max Verstappen heeft hier als beste resultaat al drie overwinningen behaald. Lando Norris de tweede plek en Oscar Piastri de achtste plek.

Regenrace

Posts: 2.118

Nee sukkel., praat maar vooral om de hete brei heen - een sfeershot doe je alleen wanneer er geen actie op de baan is, en dus niet met de willekeur van afgelopen tijd.
Bovendien, sfeershots, dat wil zeggen de tribunes. Er is weinig sfeer aan telkens mevrouw Golddigger.

  • 11
  • 3 nov 2025 - 19:04
F1 Nieuws

Reacties (13)

  • koppie toe

    Posts: 4.732

    Strandt? In Brazilië?
    Kom op zeg, er komen nog meer races waar ze moeten verschijnen.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 18:24
    • Golf-GTI

      Posts: 1.575

      Zoals de strip in Las Vegas, die heb ik vorige week al onveilig gemaakt...

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 18:32
    • koppie toe

      Posts: 4.732

      Vind je het erg als ik je niet begrijp?

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 19:21
    • Golf-GTI

      Posts: 1.575

      Dat kan alleen als je me kent...

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 21:38
  • Erwinnaar

    Posts: 5.204

    Zelf opgelegde verantwoordelijkheid dan.
    Destijds was het ook al irritant met die Erja Häkkinen. En dan nu die irritantie Lando Norris zijn moeder met die hoogste irritante hartjes handjes, gadverdarrie allemaal.
    Doe maar apart kanaal inrichten voor deze onzin en al helemaal tijdens actie op de baan.
    Heb laatst NIETS kunnen zien van Alonso die inliep op Hamilton met 7 mijls laarzen.

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 18:40
    • Larry Perkins

      Posts: 61.190

      En die Erja had ook veel meer een radiokop dan een tv-kop...


      * 2x hoofd

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 18:44
  • Regenrace

    Posts: 2.118

    Nee sukkel., praat maar vooral om de hete brei heen - een sfeershot doe je alleen wanneer er geen actie op de baan is, en dus niet met de willekeur van afgelopen tijd.
    Bovendien, sfeershots, dat wil zeggen de tribunes. Er is weinig sfeer aan telkens mevrouw Golddigger.

    • + 11
    • 3 nov 2025 - 19:04
    • Erwinnaar

      Posts: 5.204

      Zelfde onzin en irritatie: dat eeuwige getrommel en suffe vlaggen zwaaien op voetbal tribunes. Zogenaamde sfeer.

      Nou , zogenaamd is dat een enormoe irritatie met name op tv dat getrommel, 90 minuten lang ongevraagd dat irritatante geluid en dan zo'n clown (capo) die met een megafoon staand op een verfsteiger, probeert een paar jongetjes met van die zwarte brillen (zelfs als het donker is of bewolkt...., zwarte, hoogst irritante vissershoedjes op en vaak een zwarte jas aan, dus annoniem, dus kwaad in de zin, de zogenaamde die hard fans/hooligans, de normale bezoekers hun wil opleggen.

      Ik dwaalde af. Zulke zogenaamde sfeerbrengers komen ook op de f1 af en die komen dan ook in beeld.....net als die Golddigers of van die patsers van de paddock club.
      Show dan meer medewerkers die met spanning de pitstop gaan verzorgen. Die jongens verdienen aandacht.

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 19:26
    • 919

      Posts: 3.813

      Ze horen prima wat je zegt, of wat er gezegd wordt. De reactie is wat je leest en kan je samenvatten onder de noemer FU!!

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 19:47
  • F1fever

    Posts: 717

    Larry, maar Erja kon wel goed met haar AMG door de besneeuwde bos paadjes van Finland scheuren!

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 20:11
  • MustFeed

    Posts: 10.366

    Ze zouden eens moeten proberen om een keer het hele weekend alleen maar te focussen op de actie op de baan en tijdens de race geen enkel hoofd van een celebrity in beeld brengen. Ik denk dat er maar heel weinig mensen iets zullen missen.

    Ik hoef niet te kijken naar hoe iemand anders naar Formule 1 kijkt. Dat is gewoon suf. Ik snap nog wel als het echt een kritisch of emotioneel moment is dat je de reactie van de pitmuur filmt, maar ik hoef zeker geen beelden van monteurs die in de garage onderuitgezakt op een rijtje zitten te kijken naar exact dezelfde beelden als wij en op dat moment dus zichzelf zien.

    Nu denk ik dat in Mexico de regie best wel goed was. Een stuk beter volgens mij dan in Austin. Maar bijvoorbeeld:
    toen Bearman met veel nieuwere banden en DRS voorbij Tsunoda ging op het rechte stuk in een van de meest oninteressante inhaalacties ooit kregen we 25 seconden later een herhaling van wat we zojuist zagen en dan na de herhaling ook nog een herhaling van het hoofd van zijn vader die reageert alsof zijn zoon zojuist de wedstrijd heeft gewonnen.

    En dan mis je alweer zo'n 20 seconden van de race door dit soort herhalingen die kijkers alleen maar uit de wedstrijd halen. Dat kan je echt allemaal beter achterwege laten.

    • + 5
    • 3 nov 2025 - 20:36
  • SEN1

    Posts: 2.669

    Ik heb Bearman's vader inmiddels al vaker gezien tijdens de races, dan pak en beet een deelnemende Ocon, Gasly of Hulkenberg.

    Gaat nergens over. We weten dat zijn pap daar is en het soms niet uit houdt van de spanning. Maar om dit zo vaak in beeld te brengen is best vermoeiend. We kijken F1, geen dramaserie.

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 21:10

