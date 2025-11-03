De afgelopen tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de keuzes van de regie tijdens de Formule 1-sessies. Er wordt steeds vaker geswitcht naar familie en vriendinnen van coureurs of celebrities. De regisseur van de Formule 1 heeft zich nu uitgesproken over deze zaak.

Williams-coureur Carlos Sainz was één van de coureurs die ontevreden was over de regie. Volgens hem is de race hierdoor niet meer het belangrijkste. Volgens Sainz mist de regie hierdoor sommige inhaalacties, wat tot frustratie leidt bij fans en coureurs.

'We moeten het hele evenement laten zien'

In gesprek met Motorsport.com vertelt Director of Broadcast & Media van F1 Dean Locke waarom er ook actie buiten de baan wordt laten zien: "Tijdens die race hebben we bijvoorbeeld drie keer een shot buiten de baan getoond, en niet eens tijdens de actie zelf. We hebben wel een verantwoordelijkheid om de hele sfeer van het evenement te laten zien: wat er gebeurt op de baan, maar ook eromheen."

Volgens Locke is het belangrijk dat de omgeving, celebrities en andere zaken worden getoond: "De Formule 1 heeft tegenwoordig een enorm divers publiek, dat niet alleen van de race zelf geniet, maar ook van de hele beleving eromheen, of dat nu op tv, online, in korte clips of op sociale media is. Als we alleen maar close-ups van auto’s op de baan zouden tonen, zou je niet eens weten op welk circuit we zijn", vertelt Locke.

Alles moet vastgelegd worden

Volgens Locke moet dus alles op film staan: "Dus we moeten het evenement zo goed mogelijk vastleggen, op alle manieren die we kunnen. Maar in de kern draait het om de actie op de baan; dat is waar het allemaal om gaat. Hoe intenser die actie, hoe beter."

