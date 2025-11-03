user icon
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 14:09
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Brazilië. Het raceweekend op het circuit van Interlagos wordt zeer belangrijk, want er staat ook een sprintrace op het programma. Een groot deel van het raceweekend zal gratis te zien zijn voor de Nederlandse fans.

Met nog vier raceweekenden te gaan ligt alles nog open in de Formule 1. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur is bezig met een goede reeks, en hij stond na de zomerstop in elke race op het podium. Zijn derde plaats in Mexico zorgde ervoor dat hij nu nog maar 36 WK-punten achter kampioenschapsleider Norris staat.

In Brazilië gaat hij verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. Het wordt een weekend waar er veel op het spel staat, want er wordt ook een sprintrace verreden. Dit betekent dat er veel punten op tafel liggen, en de coureurs er tijdens alle sessies goed bij moeten zitten.

Wat is er gratis te zien?

Viaplay heeft besloten om een aantal van de sessies gratis uit te zenden op hun gratis televisiezender Viaplay TV. De fel bekritiseerde streamingdienst heeft vandaag bekendgemaakt dat ze drie belangrijke sessies gratis gaan uitzenden.

Viaplay zal de sprint kwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie op het circuit van Interlagos gratis gaan uitzenden. Deze sessies zijn allemaal te zien bij Viaplay TV, die bij veel providers gratis in het basispakket zit. Dat betekent dat klanten van KPN, Ziggo, Odido en DELTA gratis naar de sessies kunnen kijken.

Is de Grand Prix van Brazilië ook gratis te zien?

Het commentaar bij Viaplay wordt geleverd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voor- en nabeschouwing wordt gepresenteerd door Amber Brantsen en Tom Coronel en Christijan Albers zorgen voor de analyses. De Grand Prix van aankomende zondag wordt niet gratis uitgezonden door Viaplay, deze zit achter een betaalmuur.

De Formule 1 is in Nederland niet alleen te zien bij Viaplay, maar ook bij F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men wel betalen.

F1jos

Posts: 4.773

De reclames zijn ook gratis te zien in Nederland.

  • 6
  • 3 nov 2025 - 14:36
F1 Nieuws Viaplay GP Brazilië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.534

    Nou dit zal de twijfeelaars wel over de streep trekken.

    • + 4
    • 3 nov 2025 - 14:31
  • F1jos

    Posts: 4.773

    De reclames zijn ook gratis te zien in Nederland.

    • + 6
    • 3 nov 2025 - 14:36
    • Trelas

      Posts: 1.105

      Ja niet dus! Die reclames betaal je ook gewoon 16,95 (of wat dan ook) per maand voor! 🤣😂

      • + 3
      • 3 nov 2025 - 15:08
    • Knookie.nl

      Posts: 1.073

      En dit is niet eens een titelrace. Maar dat verder terzijde.

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 15:09
  • Larry Perkins

    Posts: 61.187

    "Titelrace" is het voorlopig nog niet, vooraf is er natuurlijk wel weer de blote tietenparade, wellicht zorgt dat voor de verwarring bij de schrijvert...

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 14:43
  • Raye34

    Posts: 1.132

    ''Titelrace Verstappen deels gratis te zien in Nederland''

    En het andere deel? 😁

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 14:57
    • Larry Perkins

      Posts: 61.187

      Daarvoor zijn de Galapagoseilanden en Tristan da Cunha nog in de rees...

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 16:25
    • Snork

      Posts: 22.037

      Warmetuut heeft geen internet. Die doen dus niet mee.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 20:20

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

