Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Brazilië. Het raceweekend op het circuit van Interlagos wordt zeer belangrijk, want er staat ook een sprintrace op het programma. Een groot deel van het raceweekend zal gratis te zien zijn voor de Nederlandse fans.

Met nog vier raceweekenden te gaan ligt alles nog open in de Formule 1. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur is bezig met een goede reeks, en hij stond na de zomerstop in elke race op het podium. Zijn derde plaats in Mexico zorgde ervoor dat hij nu nog maar 36 WK-punten achter kampioenschapsleider Norris staat.

In Brazilië gaat hij verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. Het wordt een weekend waar er veel op het spel staat, want er wordt ook een sprintrace verreden. Dit betekent dat er veel punten op tafel liggen, en de coureurs er tijdens alle sessies goed bij moeten zitten.

Wat is er gratis te zien?

Viaplay heeft besloten om een aantal van de sessies gratis uit te zenden op hun gratis televisiezender Viaplay TV. De fel bekritiseerde streamingdienst heeft vandaag bekendgemaakt dat ze drie belangrijke sessies gratis gaan uitzenden.

Viaplay zal de sprint kwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie op het circuit van Interlagos gratis gaan uitzenden. Deze sessies zijn allemaal te zien bij Viaplay TV, die bij veel providers gratis in het basispakket zit. Dat betekent dat klanten van KPN, Ziggo, Odido en DELTA gratis naar de sessies kunnen kijken.

Is de Grand Prix van Brazilië ook gratis te zien?

Het commentaar bij Viaplay wordt geleverd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voor- en nabeschouwing wordt gepresenteerd door Amber Brantsen en Tom Coronel en Christijan Albers zorgen voor de analyses. De Grand Prix van aankomende zondag wordt niet gratis uitgezonden door Viaplay, deze zit achter een betaalmuur.

De Formule 1 is in Nederland niet alleen te zien bij Viaplay, maar ook bij F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men wel betalen.