'FIA wil ingrijpende regelwijziging doorvoeren in F1 voor 2026'
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 08:48
  • comments 24
  • Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA zou overwegen om een ingrijpende regelwijziging door te voeren in de Formule 1. De hoge heren van de sport zijn hard op zoek naar manieren om de races spannender te maken, en ze zouden nu zelfs overwegen om verplichte tweestoppers in te voeren.

De banden zijn al jaren een onderwerp van gesprek in de Formule 1. Alle coureurs zijn verplicht om per race minimaal twee verschillende compounds te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat coureurs vaak een race kunnen uitrijden met een eenstopstrategie. Dit zorgt niet altijd voor een spannende race, terwijl ze bij de FIA en de FOM liever spektakel zouden zien. Er wordt dan ook nagedacht over manieren om de Formule 1 spannender en aantrekkelijker te maken.

Wat wil de FIA doen?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zouden de FIA en F1-eigenaar Liberty Media overwegen om een verplicht tweestopper in te voeren vanaf 2026. Dit plan wordt volgens het Italiaanse medium besproken tijdens de volgende meeting van de F1 Commission.

Welke plannen liggen er op tafel?

De Italiaanse tak van Motorsport.com stelt dat er drie ideeën op tafel liggen. Eén van de opties is het verplichten van het gebruik van alle drie de compounds tijdens de race. Dat zou betekenen dat de harde, medium en zachte banden allemaal moeten worden gebruikt, wat voor meer spanning en strategische plannen moeten zorgen.

Daarnaast zou de FIA ook denken aan een verplichte tweestopper, maar dan zonder verplichte compounds. Als men voor deze variant kiest, dan vervalt de regel dat de coureurs verplicht twee verschillende compounds moeten gebruiken tijdens de races.

De derde en laatste optie die op tafel zou liggen, is het invoeren van een maximale afstand per compound. De coureurs mogen dan bijvoorbeeld maximaal 45 procent rijden met een setje banden, waarna ze weer naar binnen moeten komen voor een pitstop.

Het experiment in Monaco

De Formule 1 experimenteerde eerder dit jaar met een verplichte tweestopper in Monaco. Aangezien de race in de krappe straten van de stadstaat normaal gesproken vrij saai is, was het de bedoeling om hiermee meer spanning te creëren. Het plan werkte averechts, want teams gaven hun coureurs de opdracht om expres langzaam te rijden, waardoor hun teamgenoten twee pitstops konden maken zonder een positie te verliezen.

Ook tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023 moesten de coureurs verplicht meerdere pitstops te maken. Dit had echter niet te maken met de spanning, maar met de veiligheid.

Cicero



Gewoon verplichten om twee keer per race ingehaald te worden en om 2x in te halen.....

Al dat kunstmatige gedoe, zorg gewoon voor kleinere auto's die kort achter elkaar kunnen rijden.

  
  
Reacties (24)

  Cicero

    

    Gewoon verplichten om twee keer per race ingehaald te worden en om 2x in te halen.....

    Al dat kunstmatige gedoe, zorg gewoon voor kleinere auto's die kort achter elkaar kunnen rijden.

    
    
    skibeest

      

      En met elk setje banden verplicht binnen 2 ronden een 360 maken, zal zeker voor vermaak zorgen

      
      
    Cicero

      

      Goed idee, skibeest :D

      
      
    Regenrace

      

      Ik hoopte dat het over de regelgeving van de presidentsverkiezing zou gaan. Maar nee.... hoe naïef kan ik zijn.

      
      
  shakedown

    

    Eehm verschil tussen optie 2 en 3 is alleen dat optie twee aangeeft dat de banden keuze vrij is en optie drie niet? Dat wordt ff niet verteld. Anders is er geen verschil tussen optie 2 en 3.

    
    
    Trelas

      

      Niet helemaal waar, bij optie 2 zou je kunnen starten op zacht, 10% van de race rijden, dan naar hard om 75% van de race te rijden en dan weer naar zacht voor de laatste 15%.

      Bij optie 3 mag je niet meer dan 45% op een set rijden, dus mag het bovenstaande niet.

      
      
  Klus

    

    Laten ze eens een experiment doen met tanken. Dan komen de pitstops en wisselende strategieën en dus spanning vanzelf.

    
    
    Trelas

      

      Ik weet niet of je met een M1 Abrams wel de pitstraat uit komt hoor. Daarentegen denk ik dat je bocht 1 wel ongeschonden door komt, meestal dan...

      
      
  mordor

    

    Helemaal niks verplichten. 1 compound, en kijk maar wat je ermee doet

    
    
  Totalia

    

    breng het tanken terug zorgt voor spanning en meerdere strategieën, dat levert pas wat op!

    
    
  NicoS

    

    Als Pirelli nou een wat minder conservatief is, en zachtere banden selecteert, dan krijgen we automatisch dat teams ervoor kiezen om twee keer te stoppen. Maar nee, Pirelli neemt harde banden mee die ze niet gebruiken in de race….

    
    
  shakedown

    

    Tanken terug en elke race 2 compound waar minimaal 1.5 seconden tussen zitten in ronde tijd. De hardste band dusdanig zacht laten zijn dat ze ongeveer 2/5 van een race mee gaan. in feit moet je ervoor zorgen dat je met de zachtste compound een goede kans maakt om een hele pitstop extra dicht te rijden.

    
    
  Danimal5981

    

    Punten voor ieder onderdeel in het raceweekend: daarbij zou ik in plaats van een sprint bijvoorbeeld een (team)tijdrit doen (dus tegen de klok over meerdere ronden, individueel of als team). Dan heb je punten voor kwalificatie, punten voor de tijdrit en punten voor de race. Voor de contructeurs misschien leuk als ze voor snelste pitstop van het raceweekend een extra punt kunnen krijgen.

Als het maar authentiek is, niet van die kunstmatige grepen.

    Als het maar authentiek is, niet van die kunstmatige grepen.

    
    
  Runningupthathill

    

    Waarom? Alles wat je standaard maakt gaat geen extra spanning geven, gewoon net minder strategische vrijheid en je gaat voorbij aan het effectieve probleem.

    Als je effectief meer stops wil zien in een race, voer je het tanken gewoon weer in. Dit gaat niet zorgen voor strategische "vrijheid" maar voor meer teams die hetzelfde doen omdat ze verplicht zijn het te doen. De FIA kennende gaat er dan één race het leuk zijn en ze daarom 10 jaar lang roepen dat het de juiste keuze was.

    We hebben overigens al die kauwgombanden gehad waarbij er soms 3 tot 4 stops per race moesten gebeuren. Dan zijn er ook geen inhaalacties, wel voorbijrijdt-acties. Het is ook daardoor dat we tot het punt zijn gekomen dat we gewoon niet meer vechten om een positie als we weten dat een wagen sneller is, want hij komt er toch wel langs.

    Ik zie het nut niet in van één van de drie bovenstaande opties. Begin met vrijheid te geven... Laat teams zelf kiezen welke compounds ze meenemen - laat ze die keuze desnoods maanden op voorhand doorgeven - en laat ze daarmee hun race rijden. Dat kan alvast opleveren dat één team voor zachtere banden gaat en een ander voor harde.

    Breng de warm-up terug, desnoods in ruil voor een VT en laat teams na de kwalificatie weer aanpassingen maken voor de race - zo komen er verschillen na de kwalificatie. Breng er meer variabelen in, ipv er weg te nemen.

    
    
  OrangeArrows

    

    Prima als er meer strategische variatie komt, maar zorg er dan wel voor dat niet te kunstmatig is .

    
    
  HermanInDeZon

    

    Verplichte pitstops gewoon afschaffen, alsook vereiste om verschillende compounds te gebruiken.

    Wordt er misschien eindelijk eens terug op de baan ingehaald of ingehaald zonder bandenoffset

    
    
  da_bartman

    

    In Qatar, twee jaar geleden , hadden we zo'n race met maximaal aantal rondjes. Wat leverde dat op? Dat iedereen gedwongen werd om precies hetzelfde te doen. Was nou bepaald niet get resultaat om daarmee verder te gaan

    
    
  Regenrace

    

    Dus ze stellen vast dat de experimenten mislukken, daarom gaan ze door. Gooi maar in m'n pet.

    Ik zou juist minimaal 1 race per jaar zien waarin helemaal niet gewisseld mag worden.
    Dat betekent geen kunstmatig gehussel van posities - what you see is what it is. Bovendien verwacht ik dat met name de oudere coureurs dan de concentratie niet meer kunnen opbrengen en fouten maken. Zo'n pitstop is immers toch een rustmomentje.

    Als experiment he, - dus kan dat ook mislukken. En niet als toekomstig model voor de rest, maar gewoon ter variatie. Bv in plaats van een nachtrace; daar hebben we er al te veel van.

    
    
  SEN1

    

    Tanken!

    
    
  knappe gast

    

    Nog een voorstel om de race wat op te vrolijken
    Deel willekeurig wat strafseconden en hier en daar een drive through uit.

    Och dat doen de stuwards nu al. Loop ik weer achter de feiten aan ..

    
    
  schwantz34

    

    Ik ga voor optie 4. Gewoon lekker laten zoals het is!

    
    
    Knookie.nl

      

      Optie 5, terug naar het oude.

      Hier heb je een slechte band. Allemaal zelfde compound. Succes ermee, kijk maar hoeveel pitstops je nodig hebt.

      
      
  harry stotter

    

    Alles voor Monaco, een flinke aardbeving onder die rots zou veel oplossen.

    
    
  Aajd Flupke

    

    Als ze de races spannender willen maken, dan kunnen ze alle race klassen tegelijkertijd laten racen en de Moto GP mee laten doen, maar die dan in tegengestelde richting laten rijden. Spektakel gegarandeerd

    
    

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
