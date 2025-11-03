Autosportfederatie FIA zou overwegen om een ingrijpende regelwijziging door te voeren in de Formule 1. De hoge heren van de sport zijn hard op zoek naar manieren om de races spannender te maken, en ze zouden nu zelfs overwegen om verplichte tweestoppers in te voeren.

De banden zijn al jaren een onderwerp van gesprek in de Formule 1. Alle coureurs zijn verplicht om per race minimaal twee verschillende compounds te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat coureurs vaak een race kunnen uitrijden met een eenstopstrategie. Dit zorgt niet altijd voor een spannende race, terwijl ze bij de FIA en de FOM liever spektakel zouden zien. Er wordt dan ook nagedacht over manieren om de Formule 1 spannender en aantrekkelijker te maken.

Wat wil de FIA doen?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zouden de FIA en F1-eigenaar Liberty Media overwegen om een verplicht tweestopper in te voeren vanaf 2026. Dit plan wordt volgens het Italiaanse medium besproken tijdens de volgende meeting van de F1 Commission.

Welke plannen liggen er op tafel?

De Italiaanse tak van Motorsport.com stelt dat er drie ideeën op tafel liggen. Eén van de opties is het verplichten van het gebruik van alle drie de compounds tijdens de race. Dat zou betekenen dat de harde, medium en zachte banden allemaal moeten worden gebruikt, wat voor meer spanning en strategische plannen moeten zorgen.

Daarnaast zou de FIA ook denken aan een verplichte tweestopper, maar dan zonder verplichte compounds. Als men voor deze variant kiest, dan vervalt de regel dat de coureurs verplicht twee verschillende compounds moeten gebruiken tijdens de races.

De derde en laatste optie die op tafel zou liggen, is het invoeren van een maximale afstand per compound. De coureurs mogen dan bijvoorbeeld maximaal 45 procent rijden met een setje banden, waarna ze weer naar binnen moeten komen voor een pitstop.

Het experiment in Monaco

De Formule 1 experimenteerde eerder dit jaar met een verplichte tweestopper in Monaco. Aangezien de race in de krappe straten van de stadstaat normaal gesproken vrij saai is, was het de bedoeling om hiermee meer spanning te creëren. Het plan werkte averechts, want teams gaven hun coureurs de opdracht om expres langzaam te rijden, waardoor hun teamgenoten twee pitstops konden maken zonder een positie te verliezen.

Ook tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023 moesten de coureurs verplicht meerdere pitstops te maken. Dit had echter niet te maken met de spanning, maar met de veiligheid.