Streamingdienst Viaplay krijgt weer te maken met een storm van kritiek. Formule 1-fans leveren vrijwel elk raceweekend zware kritiek op Viaplay, en nu beginnen ook andere sportfans zich tegen hen te keren. Het zorgt ervoor dat de druk toe begint te nemen.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Ze ontvingen in de afgelopen jaren zeer veel kritiek. In eerste instantie ging deze kritiek om het commentaar en de kwaliteit van de streams, maar inmiddels is de lijst veel groter. De prijzen van de abonnementen, storingen en vreemde fouten zorgen voor veel ergernis. Vrijwel elk raceweekend volgt er een storm van kritiek, en dit gaat regelmatig over de reclames die ook worden uitgezonden bij de goedkoopste abonnementsvormen.

Max-geloei

De F1-fans zijn niet de enigen die grote kritiek leveren op Viaplay. Ook andere sportkijkers ergeren zich dood aan het commentaar. Schrijver Nico Dijkshoorn deelde ook X kritiek op Viaplay's uitzending van de Mexicaanse Grand Prix: "Wie heeft er bij Viaplay ooit verzonnen dat iedereen die naar de F1 kijkt moet worden toegesproken als een chauvinistische imbeciel? Dat partijdige Max-geloei. Zo ontzettend onprofessioneel."

Wie heeft bij Viaplay ooit verzonnen dat iedereen die naar F1 kijkt moet worden toegesproken als een chauvinistische imbeciel? Dat partijdige Max-geloei. Zo ontzettend onprofessioneel. #verstappen — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) October 27, 2025

In de afgelopen maanden zorgden storingen rondom de F1-uitzendingen en streams van de sessies die te vroeg werden beëindigd ook voor frustraties. Inmiddels heerst deze frustratie niet alleen meer bij de Formule 1-fans, maar ook bij andere sportfans.

Woede bij sportfans

De Viaplay zendt niet alleen de Formule 1 uit, maar ook de Engelse Premier League. Dit zorgde ervoor dat veel voetbalfans ook naar Viaplay kijken, maar dit jaar is het niet langer mogelijk om alle wedstrijden daar te zien. Viaplay deelt immers de rechten met Prime Video, de streamingdienst van Amazon. Deze stap werd afgelopen zomer al gedeeld, maar voor veel fans is het nog steeds een bron van ergernis. Veel mensen hebben hier ook geen weet van, en elk weekend stromen de boze reacties binnen.

Gaat dit ook bij de Formule 1 gebeuren?

De kritiek op Viaplay neemt dus alleen maar toe, maar het lijkt er niet op dat Viaplay een soortgelijke actie gaat uithalen met de Formule 1. De koningsklasse van de autosport is het paradepaardje van de streamingdienst, maar de kritiek blijft wel bestaan.