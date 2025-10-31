Lando Norris heeft in Mexico-Stad een onmiskenbaar visitekaartje afgegeven. De McLaren-coureur won de Grand Prix met meer dan dertig seconden voorsprong en liet daarmee een duidelijk signaal achter richting zijn concurrentie. Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert is dit het bewijs dat Norris op het juiste moment zijn topvorm heeft gevonden – en dat hij dit jaar wereldkampioen kan worden.

Herbert onder de indruk van Norris

Herbert was onder de indruk van de manier waarop Norris de race domineerde. “Het was duidelijk dat hij op een ander niveau zat. Hij leek het hele weekend ontspannen en zelfverzekerd, iets wat we waarschijnlijk nog nooit eerder hebben gezien,” aldus de Brit in een interview met een gokwebsite. Volgens Herbert was de start van Norris in Mexico een cruciaal moment. “Zijn start was vlekkeloos, de beste die we ooit van hem hebben gezien. Starten was altijd een zwakke plek voor Lando, maar nu had hij alles onder controle. Dat gaf meteen een duidelijk signaal voor wat we nog kunnen verwachten in de rest van het kampioenschap.”

Voor Herbert was het verschil in Mexico-Stad overduidelijk. “Ik heb hem nog nooit zo ontspannen zien rijden. Dat geeft hem snelheid, zelfvertrouwen en de kans om het maximale uit zijn auto te halen. Als hij zulke starts blijft maken, zoals hij nu liet zien, dan staat hij in een uitstekende positie om de titel te pakken. Soms maakt dat ene kleine moment het verschil.”

Herbert verwacht Norris als wereldkampioen

Volgens de voormalig coureur is er geen twijfel mogelijk over wie dit seizoen de wereldtitel binnen kan halen. “Lando Norris wordt wereldkampioen. Hij heeft precies het niveau bereikt dat nodig is, groeit binnen het team en begint nu echt te schitteren. Alles valt nu op het juiste moment op zijn plaats.”

Door zijn overwinning in Mexico-Stad nam Norris bovendien de leiding in het wereldkampioenschap over van teamgenoot Oscar Piastri, met één punt verschil. Het gat naar Max Verstappen bedraagt momenteel 36 punten, maar volgens Herbert is Norris klaar voor de grote uitdaging. De boodschap is duidelijk: Lando is niet langer slechts een uitdager, hij is een serieuze kandidaat voor de wereldtitel.