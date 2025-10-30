user icon
F1-eigenaar voert ingrijpende verandering door
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 14:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Formule 1-eigenaar Liberty Media gaat een belangrijke verandering doorvoeren in het bestuur. Het Amerikaanse bedrijf heeft namelijk laten weten dat voorzitter John Malone een stapje terug gaat doen. De eigenaar van de Formule 1 en de MotoGP heeft al een opvolger gevonden voor Malone.

Onder leiding van Malone werd Liberty Media in 1991 opgericht, waarna het mediabedrijf al snel groot werd. In 2016 werden ze wereldberoemd toen ze de Formule 1 overnamen van CVC Capital Partners. Onder leiding van Liberty Media groeide de Formule 1 uit tot één van de populairste sporten ter wereld. De blik werd meer gericht op jonge fans en sociale media, en de kijkcijfers schoten door het dak.

Liberty Media werd daarna steeds groter in de sportwereld, en begin dit jaar namen ze ook Dorna Sports over, het moederbedrijf van de MotoGP en de Superbike. Er werd getwijfeld of dit wel mocht, maar de Europese Commissie keurde de overname vorig jaar goed.

Nieuwe voorzitter

Nu gaat er dus iets veranderen binnen Liberty Media. Oprichter Malone doet een stapje terug en zal zijn functie als voorzitter gaan neerleggen. De 83-jarige Amerikaan zal worden opgevolgd door Robert R. 'Dob' Bennett. Hij is al sinds 1994 betrokken bij het bedrijf in een bestuursfunctie en was eerder de president en de CEO. Hij zal samen met CEO Derek Chang en voormalig F1-baas Chase Carey onderdeel uitmaken van het uitvoerend comité.

Wat gaat er gebeuren met de Formule 1?

Malone vertrekt overigens niet bij Liberty Media. De steenrijke Amerikaan krijgt de eretitel 'chairman emeritus', en zal aanblijven als adviseur en grootaandeelhouder. Het is niet de verwachting dat er door deze bestuurswijziging veel zal gaan veranderen bij de Formule 1. De sport is nog altijd booming en recent werd er nog een grote deal gesloten met Apple. De uitzendrechten van de Formule 1 zullen volgend jaar worden uitgezonden door Apple TV in de Verenigde Staten.

Larry Perkins

Posts: 61.084

Het zal @Larry werkelijk worst wezen!

  • 2
  • 30 okt 2025 - 14:20
Reacties (6)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.086

    Het zal @Larry werkelijk worst wezen!

    • + 2
    • 30 okt 2025 - 14:20
    • Aquarius72

      Posts: 716

      Het zal @Aquarius72 aan echt z'n bips oxideren!

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 16:26
    • Larry Perkins

      Posts: 61.086

      Dan ben ik blij dat het mij werkelijk worst zal wezen, daarmee kun je een lucratief handeltje opbouwen, met oxidatie aan de bips moet je naar je huisarts...

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 16:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.675

    Is dat diegene die vroeger speelde in die kerstfilms Ho Malone?

    Leuke films zijn dat met die twee klunzen...
    En met "Keep the change, you filthy animal." brengen ze jaar na jaar na jaar na jaar na jaar 'n brede glimlach op m'n bakkes.

    • + 2
    • 30 okt 2025 - 14:22
    • Skoda F1

      Posts: 481

      Denk dat je jou twee favorieten films door elkaar haalt.Home Alone Is met die twee klunzen! Ho' Malone daar in speelt Bobbi Eden

      • + 1
      • 30 okt 2025 - 15:09
  • d@nny

    Posts: 3.517

    Betekend dat ik via AppleTv F1 kan kijken als ik een VPN gebruik?

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 14:29

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

