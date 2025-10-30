F1-eigenaar voert ingrijpende verandering door

Formule 1-eigenaar Liberty Media gaat een belangrijke verandering doorvoeren in het bestuur. Het Amerikaanse bedrijf heeft namelijk laten weten dat voorzitter John Malone een stapje terug gaat doen. De eigenaar van de Formule 1 en de MotoGP heeft al een opvolger gevonden voor Malone.

Onder leiding van Malone werd Liberty Media in 1991 opgericht, waarna het mediabedrijf al snel groot werd. In 2016 werden ze wereldberoemd toen ze de Formule 1 overnamen van CVC Capital Partners. Onder leiding van Liberty Media groeide de Formule 1 uit tot één van de populairste sporten ter wereld. De blik werd meer gericht op jonge fans en sociale media, en de kijkcijfers schoten door het dak.

Liberty Media werd daarna steeds groter in de sportwereld, en begin dit jaar namen ze ook Dorna Sports over, het moederbedrijf van de MotoGP en de Superbike. Er werd getwijfeld of dit wel mocht, maar de Europese Commissie keurde de overname vorig jaar goed.

Nieuwe voorzitter

Nu gaat er dus iets veranderen binnen Liberty Media. Oprichter Malone doet een stapje terug en zal zijn functie als voorzitter gaan neerleggen. De 83-jarige Amerikaan zal worden opgevolgd door Robert R. 'Dob' Bennett. Hij is al sinds 1994 betrokken bij het bedrijf in een bestuursfunctie en was eerder de president en de CEO. Hij zal samen met CEO Derek Chang en voormalig F1-baas Chase Carey onderdeel uitmaken van het uitvoerend comité.

Wat gaat er gebeuren met de Formule 1?

Malone vertrekt overigens niet bij Liberty Media. De steenrijke Amerikaan krijgt de eretitel 'chairman emeritus', en zal aanblijven als adviseur en grootaandeelhouder. Het is niet de verwachting dat er door deze bestuurswijziging veel zal gaan veranderen bij de Formule 1. De sport is nog altijd booming en recent werd er nog een grote deal gesloten met Apple. De uitzendrechten van de Formule 1 zullen volgend jaar worden uitgezonden door Apple TV in de Verenigde Staten.