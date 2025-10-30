Sergio Perez is hard bezig met de voorbereidingen op zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat in 2026 rijden voor het team van Cadillac. Hij heeft er veel zin in, en stelt dat mensen verrast zullen zijn over hoe goed hij nog is.

Perez was jarenlang een vaste bewoner van de Formule 1-grid. Vorig jaar reed hij voor het topteam van Red Bull Racing, maar daar liep het niet lekker. Hij worstelde met zijn auto, kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden en wist maar met moeite punten te scoren. Perez en Red Bull kwamen eind 2024 tot een overeenkomst over het ontbinden van zijn contract.

Na vier seizoenen bij Red Bull vond Perez geen zitje voor 2025, en trok hij zich terug in zijn thuisland Mexico. In de maanden die volgden werd hij regelmatig in verband gebracht met meerdere teams, en in de zomer werd zijn toekomst duidelijk. Perez tekende een contract bij het nieuwe team van Cadillac, waar hij volgend jaar een rijdersduo gaat vormen met Valtteri Bottas.

Perez barst van het zelfvertrouwen

Perez kan niet wachten om weer te gaan racen, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Ik ben enorm enthousiast, want ik geloof dat ik nog veel te geven heb aan de Formule 1. Ik heb ontzettend veel geluk gehad met de loopbaan die ik tot nu toe heb gehad, maar ik wil het afsluiten op een hoogtepunt."

Perez barst van het zelfvertrouwen: "Vorig jaar was moeilijk, maar ik weet hoe goed ik kan zijn in de juiste omgeving. Mensen zullen verrast zijn over hoe competitief en goed ik zal zijn bij mijn comeback."

Wat wil Perez bewijzen?

Perez wil zijn criticasters het ongelijk gaan bewijzen. De Mexicaan vindt zichzelf nog steeds heel erg goed: "Ik voel dat ik nog één belangrijk punt te bewijzen heb in mijn loopbaan. Ik wil laten zien wat ik echt kan en zorgen dat ik kan stoppen op het moment dat ik dat zelf wil."