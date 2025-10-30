user icon
Perez zelfverzekerd: "Mensen zullen verrast zijn door hoe goed ik ben"
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 09:26
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Sergio Perez is hard bezig met de voorbereidingen op zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat in 2026 rijden voor het team van Cadillac. Hij heeft er veel zin in, en stelt dat mensen verrast zullen zijn over hoe goed hij nog is.

Perez was jarenlang een vaste bewoner van de Formule 1-grid. Vorig jaar reed hij voor het topteam van Red Bull Racing, maar daar liep het niet lekker. Hij worstelde met zijn auto, kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden en wist maar met moeite punten te scoren. Perez en Red Bull kwamen eind 2024 tot een overeenkomst over het ontbinden van zijn contract.

Na vier seizoenen bij Red Bull vond Perez geen zitje voor 2025, en trok hij zich terug in zijn thuisland Mexico. In de maanden die volgden werd hij regelmatig in verband gebracht met meerdere teams, en in de zomer werd zijn toekomst duidelijk. Perez tekende een contract bij het nieuwe team van Cadillac, waar hij volgend jaar een rijdersduo gaat vormen met Valtteri Bottas.

Perez barst van het zelfvertrouwen

Perez kan niet wachten om weer te gaan racen, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Ik ben enorm enthousiast, want ik geloof dat ik nog veel te geven heb aan de Formule 1. Ik heb ontzettend veel geluk gehad met de loopbaan die ik tot nu toe heb gehad, maar ik wil het afsluiten op een hoogtepunt."

Perez barst van het zelfvertrouwen: "Vorig jaar was moeilijk, maar ik weet hoe goed ik kan zijn in de juiste omgeving. Mensen zullen verrast zijn over hoe competitief en goed ik zal zijn bij mijn comeback."

Wat wil Perez bewijzen?

Perez wil zijn criticasters het ongelijk gaan bewijzen. De Mexicaan vindt zichzelf nog steeds heel erg goed: "Ik voel dat ik nog één belangrijk punt te bewijzen heb in mijn loopbaan. Ik wil laten zien wat ik echt kan en zorgen dat ik kan stoppen op het moment dat ik dat zelf wil."

Damon Hill

Posts: 19.420

Beetje jammer altijd dit soort simpele reacties, helemaal omdat Perez in zijn tijden bij Sauber, Force India en Racing Point best leuke dingen liet zien, en juist geen tweede viool was.

Ja, naast Max Verstappen was hij inderdaad tweede viool, maar wie was dat niet? Wat was Gasly dan? En Albon? E... [Lees verder]

  • 7
  • 30 okt 2025 - 09:46
Reacties (11)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 625

    in tweede viool spelen

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 09:29
    • Damon Hill

      Posts: 19.420

      Beetje jammer altijd dit soort simpele reacties, helemaal omdat Perez in zijn tijden bij Sauber, Force India en Racing Point best leuke dingen liet zien, en juist geen tweede viool was.

      Ja, naast Max Verstappen was hij inderdaad tweede viool, maar wie was dat niet? Wat was Gasly dan? En Albon? En Lawson? En Tsunoda? Die doen het op hun beurt zelfs slechter dan dat Perez het naast Verstappen deed.

      Niet iedereen kan een topcoureur zijn, maar Perez heeft zich als subtopper toch redelijk bewezen in de F1 en verdient niet het stempel "tweede viool". Want dan kun je net zo goed 90% van de grid tweede of zelfs derde viool noemen.

      • + 7
      • 30 okt 2025 - 09:46
    • Edgar

      Posts: 1.700

      Hij was de beste naast max, bleek toch wel achteraf

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 11:36
  • DutchTifosi

    Posts: 2.769

    Bij een mid-field team is hij altijd op z'n best en haalt hij meer uit dan dat er mogelijk is.
    Bij een top team zoals McLaren en Red Bull heeft hij het nooit echt kunnen waarmaken.

    Hij heeft misschien iets minder dat pure racetalent, maar hij is de Fisichella van deze generatie.

    • + 1
    • 30 okt 2025 - 10:00
    • Damon Hill

      Posts: 19.420

      Je kunt er niet meer uithalen dan erin zit. Zelfs Verstappen niet. De maximale potentie is 100% en dus kun je er niet 110% of wat dan ook uithalen.

      Je vergelijking met Fisichella is wel leuk en terecht, die deed het bij middenmoot teams ook hartstikke goed, maar verbleekte een beetje naast Alonso bij Renault.

      Toen Perez bij McLaren reed was de McLaren overigens een vrij waardeloze auto. Ook Button haalde dat jaar bij McLaren geen enkele podiumplek.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 10:54
  • snailer

    Posts: 30.573

    Perez heeft het bloed van zijn papa gedronken. En zijn brein geconsumeerd. Dat ook. (reactie op de header)

    Ben overtuigd dat Perez ruim boven de middenmoot zat. Als hij dit heeft gezegd, dan is hij nog niet mentaal hersteld. Hij moet toch ondertussen inzien dat hij kansloos is tegen type Verstappen en waarschijnlijk ook tegen types Leclerc en Russell.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 10:19
  • 919

    Posts: 3.800

    We gaan het zien, ook bij Perez begint de leeftijd te tellen.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 10:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.078

    Het is maar de vraag of Perez volgend jaar werkelijk kan laten zien hoe goed hij is. Als Cadillac achteraan bungelt schiet het wat dat betreft niet echt op en kan de Mexicaan alleen opvallen door teamgenoot Boring Bottas (ruim) te verslaan.

    Kan Cadillac wedijveren met andere teams dan zie ik Perez nog wel met enige regelmaat het verschil maken, want zijn tijd bij RBR was niet helemaal representatief voor zijn werkelijke kwaliteiten, dat weet iedere weldenkende F1-volger...

    • + 2
    • 30 okt 2025 - 10:29
    • Paulie

      Posts: 4.834

      Klopt het hangt meer af van de vorm van Cadillac. In de achteruitkijkspiegel deed Perez het eigenlijk niet verkeerd, wist te winnen en bij tijd en wijlen een redelijk niveau aan te tikken, dat is meer dan andere teamgenoten van Max hebben laten zien. Verder bleek de tweede Red Bull voor iedere sterveling die naar een andere naam luistert dan Max Verstappen een onmogelijke opgaven. En verder ook eens, Perez heeft in zn loopbaan al vaak bewezen het maximale uit een matige wagen te persen, goed gevoel voor de banden te hebben, en daarmee goede resultaten te behalen.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 11:08
  • Need5Speed

    Posts: 3.267

    Als hij straks Bottas finaal om de oren rijdt dan zegt dat wel iets over zijn vorige teamgenoot.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 10:39
    • Paulie

      Posts: 4.834

      Wordt een interessante vergelijking. Bottas is nooit 'mijn' type rijder geweest, teveel een grijze muis, wat je verder ook van Checo mag vinden, hij heeft veel meer fighting-spirit dan Bottas

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 11:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

