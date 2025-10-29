user icon
Rookie-chaos op komst: Deze F1-coureurs moeten nog een training missen
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 19:08
  comments 4
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen sloeg afgelopen weekend in Mexico de eerste vrije training over. In deze sessie stond hij zijn auto af aan toptalent Arvid Lindblad, en dat betekent dat Verstappen in de rest van het jaar geen training meer over hoeft te slaan. Welke coureurs moeten hun auto later dit jaar nog afstaan?

Volgens de regels van de FIA zijn alle teams verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten. Volgens de regels is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Dat betekent dat coureurs zoals Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar bij het begin van het seizoen ook nog werden gezien als rookie. Er zit geen leeftijdsgrens aan, wat betekent dat ervaren coureurs uit bijvoorbeeld het WEC ook in actie mogen komen. In Mexico zetten negen teams een rookie in, en de vraag is hoeveel jongelingen nog in actie zullen komen.

McLaren

Het team van McLaren heeft dit seizoen al drie keer een rookie ingezet. Alex Dunne reed in Oostenrijk en Italië een vrije training, en afgelopen weekend in Mexico was het de beurt aan Patricio O'Ward. Hij verving Lando Norris, wat ervoor zorgt dat alleen Oscar Piastri nog een keer plaats moet maken. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in Abu Dhabi, en dat kan nadelig zijn voor de Australiër in de titelstrijd.

Ferrari

Ook het team van Ferrari heeft al drie keer een rookie ingezet. In Bahrein en Oostenrijk werd Charles Leclerc vervangen door Dino Beganovic, en in Mexico maakte Lewis Hamilton plaats voor WEC-coureur Antonio Fuoco. Dat betekent dat Hamilton in Abu Dhabi weer aan plaats moet maken. In Brazilië en Qatar wordt er een sprintrace gereden, en Las Vegas is te lastig voor rookies.

Mercedes

Bij het team van Mercedes gold Andrea Kimi Antonelli in de eerste twee raceweekenden van het seizoen als rookie. Zijn teamgenoot George Russell is geen rookie meer, maar hij zal geen training meer over te hoeven slaan. In Bahrein en Mexico werd hij vervangen door Frederik Vesti.

Red Bull

Bij het team van Red Bull Racing hoeft Max Verstappen geen ruimte meer te maken voor een rookie. De titelkandidaat stond in Bahrein zijn auto af aan Ayumu Iwasa, en maakte afgelopen weekend plaats voor Lindblad. In Silverstone werd Yuki Tsunoda vervangen door Lindblad, en de kans is groot dat hij in Abu Dhabi weer in mag stappen.

Aston Martin

Het team van Aston Martin liet Lance Stroll in Mexico toekijken in de eerste vrije training. Hij werd hier vervangen door Jak Crawford, die vanaf volgend jaar de nieuwe derde coureur is van het team. Eerder werd Fernando Alonso vervangen door Felipe Drugovich, en dat betekent dat Stroll snel weer plaats moet maken.

Alpine

Ook het team van Alpine hoeft dit seizoen geen rookie meer in te zetten. In Japan mocht Ryo Hirakawa rijden, en afgelopen weekend was het de beurt aan Paul Aron. De Est mocht ook al rijden in Italië, en zal ook weer instappen in Abu Dhabi.

Haas

Het team van Haas hoeft ook geen rookies meer in te zetten. De Amerikaanse renstal heeft door hun deal de beschikking over de diensten van Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa. Hij werd weggekocht bij Alpine en reed al trainingen in Bahrein, Spanje en ook in Mexico. Hij zal ook weer instappen in Abu Dhabi.

Racing Bulls

Ook bij het team van Racing Bulls hoeft er geen rookie meer in te stappen. Isack Hadjar gold in Australië en China nog als rookie, en hij hoeft zijn auto dus niet af te staan. In Mexico maakte Liam Lawson plaats voor Iwasa, en de Japanner zal ook rijden in Abu Dhabi.

Williams

Bij het team van Williams moet er nog één keer een rookie in actie komen. In Bahrein reed Luke Browning met de auto van Carlos Sainz, en afgelopen weekend was dit weer het geval in Mexico. In Spanje mocht Victor Martins instappen, en bleef Alexander Albon aan de kant staan. De Thai moet dus nog één training overslaan.

Sauber

Het team van Sauber hoeft geen rookie meer in te zetten in het restant van het seizoen. Gabriel Bortoleto gold in de eerste twee raceweekenden van het seizoen nog als rookie, waardoor hij zijn auto niet hoeft af te staan. Nico Hülkenberg werd in Silverstone en Hongarije vervangen door Alpine-coureur Paul Aron. Dit was opvallend, want de Est werd uitgeleend. Sauber beschikt zelf niet over jonge coureurs.

Larry Perkins

Posts: 61.075

Volgens de vermaledijde papaya-rules mag Norris dan ook die vt1 niet rijden...

  • 1
  • 29 okt 2025 - 20:32
Reacties (4)

  • SEN1

    Posts: 2.662

    Kortom, Piastri moet nog een vrije training missen.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 19:32
    • Larry Perkins

      Posts: 61.075

      Volgens de vermaledijde papaya-rules mag Norris dan ook die vt1 niet rijden...

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 20:32
    • koppie toe

      Posts: 4.701

      Dan krijgt Piastri toch zeker 12 puntjes straf?
      Hij stapte gewoon in toen Norris zijn wagen afstond.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 21:07
  • koppie toe

    Posts: 4.701

    Poehee hoe slaan de teams zich door deze chaos?

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 19:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar