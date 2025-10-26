user icon
icon

Leclerc opgelucht na tweede positie: "Safety car heeft me gered"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc opgelucht na tweede positie: "Safety car heeft me gered"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 23:08
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Mexico. De Monegask wist Max Verstappen nog net achter zich te houden met hulp van de virtual safety car. Het is het 49e podium voor de Ferrari-coureur uit zijn carrière. 

Meer over Charles Leclerc Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."

Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."

13 okt
 Leclerc extreem trots op tweede tijd: "Het was heel erg lastig"

Leclerc extreem trots op tweede tijd: "Het was heel erg lastig"

26 okt

Charles Leclerc behaalde back-to-back zijn podium door goed mee te gaan met de start. Uiteindelijk wist hij zichzelf zo goed te managen dat hij voor Max Verstappen bleef. De Nederlander kwam binnen de seconde, maar de virtual safety car, veroorzaakt door oud-teamgenoot Carlos Sainz, heeft Charles Leclerc gered. De Monegask eindigde uiteindelijk als tweede. 

Back-to-back podium voor Leclerc

"Ik ben erg blij met dit weekend. De Verenigde Staten waren erg positief voor ons, maar we wisten niet wat we dit weekend konden verwachten. En om weer op het podium te eindigen is een geweldige verrassing. Dus ja, ik ben erg blij dat ik weer op dit geweldige podium sta", vertelt Leclerc in zijn post-race-interview met de F1

Leclerc behaalde twee keer achter elkaar het podium en dat is de eerste keer dit seizoen voor Charles Leclerc. De Monegask denkt dat de safety car op het einde zijn race gered heeft: "Ik was best blij met de safety car aan het einde. Mijn banden waren helemaal op en ik zag dat Max terugkwam op zachtere banden. Het was dus moeilijk, maar ik denk dat de safety car me uiteindelijk heeft gered."

Leclerc loopt uit op teamgenoot

De Ferrari-coureur loopt uit op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De ervaren Brit kreeg een tien seconden-penalty door een incident met Verstappen. Hierdoor is Leclerc veertien punten uitgelopen op zijn teamgenoot. De twee coureurs verschillen nog 64 punten. 

Het volgende Grand Prix-weekend vindt plaats in Brazilië. Vorig seizoen was Ferrari hier sterk, dus er bestaat opnieuw een kans op het podium voor Charles Leclerc. De Monegask heeft nog niet gewonnen dit seizoen.

DutchTifosi

Posts: 2.766

Het mag ook een keertje meezitten. Voor de rest het maximale eruit gehaald dus weer goed gedaan.

  • 2
  • 26 okt 2025 - 23:17
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Mexico 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.072

    Goed gemanaged van Charles. Verdiende podiumplek

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:13
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.479

    Hij mag zijn oud teamgenoot bedanken dat die zijn wagen stil zet na spin zodat er virtual safety car van komt plaats van hem nog 2 meter verder te parkeren.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:13
  • da_bartman

    Posts: 6.231

    "Het volgende Grand Prix-weekend vindt plaats in Brazilië. Vorig seizoen was Ferrari hier sterk" goh wat gek dat ik me daar niets van kan herinneren dan

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:13
  • DutchTifosi

    Posts: 2.766

    Het mag ook een keertje meezitten. Voor de rest het maximale eruit gehaald dus weer goed gedaan.

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 23:17
  • NicoS

    Posts: 19.542

    Saved by the bell…… Toch een hele knappe race van Charles, het is hem gegund.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:24

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.640
  • Podiums 50
  • Grand Prix 169
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar