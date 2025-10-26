Leclerc opgelucht na tweede positie: "Safety car heeft me gered"

Charles Leclerc is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Mexico. De Monegask wist Max Verstappen nog net achter zich te houden met hulp van de virtual safety car. Het is het 49e podium voor de Ferrari-coureur uit zijn carrière.

Charles Leclerc behaalde back-to-back zijn podium door goed mee te gaan met de start. Uiteindelijk wist hij zichzelf zo goed te managen dat hij voor Max Verstappen bleef. De Nederlander kwam binnen de seconde, maar de virtual safety car, veroorzaakt door oud-teamgenoot Carlos Sainz, heeft Charles Leclerc gered. De Monegask eindigde uiteindelijk als tweede.

Back-to-back podium voor Leclerc

"Ik ben erg blij met dit weekend. De Verenigde Staten waren erg positief voor ons, maar we wisten niet wat we dit weekend konden verwachten. En om weer op het podium te eindigen is een geweldige verrassing. Dus ja, ik ben erg blij dat ik weer op dit geweldige podium sta", vertelt Leclerc in zijn post-race-interview met de F1.

Leclerc behaalde twee keer achter elkaar het podium en dat is de eerste keer dit seizoen voor Charles Leclerc. De Monegask denkt dat de safety car op het einde zijn race gered heeft: "Ik was best blij met de safety car aan het einde. Mijn banden waren helemaal op en ik zag dat Max terugkwam op zachtere banden. Het was dus moeilijk, maar ik denk dat de safety car me uiteindelijk heeft gered."

Leclerc loopt uit op teamgenoot

De Ferrari-coureur loopt uit op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De ervaren Brit kreeg een tien seconden-penalty door een incident met Verstappen. Hierdoor is Leclerc veertien punten uitgelopen op zijn teamgenoot. De twee coureurs verschillen nog 64 punten.

Het volgende Grand Prix-weekend vindt plaats in Brazilië. Vorig seizoen was Ferrari hier sterk, dus er bestaat opnieuw een kans op het podium voor Charles Leclerc. De Monegask heeft nog niet gewonnen dit seizoen.