Waanzinnige beelden: Tsunoda eert Honda met historische demorun

Yuki Tsunoda is goed aan de zondag begonnen in Mexico. Terwijl de meeste fans en coureurs nog door de poorten de baan op moesten komen, reed hij al op het circuit. Hij kroop achter het stuur van de prachtige Honda RA272 die in 1965 de Mexicaanse Grand Prix won.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez is historische grond voor Honda. De Japanners besloten in de jaren '60 dat ze de Formule 1 wilden veroveren, en zestig jaar geleden boekten ze hun eerste succesje in de koningsklasse van de autosport. In Mexico won toen Richie Ginther de race.

Historische grond

Ginther begon niet als de favoriet aan de race, en kwalificeerde zich als derde. De Amerikaan zag in de race hoe Jim Clark en Graham Hill tegen motorproblemen aanliepen, en hoe Sir Jackie Stewart moest opgeven met koppelingsproblemen. Ginther erfde de koppositie, en wist met een kleine voorsprong op Dan Gurney als winnaar over de streep te komen. Om het feestje compleet te maken, kwam zijn teamgenoot Ronnie Bucknum als vijfde over de streep.

Red Bull eert Honda

Bij Red Bull kennen ze hun klassiekers, en eerder dit jaar eerden ze de Honda RA272 al met een speciale livery tijdens de Grand Prix van Japan. Max Verstappen zorgde daar voor een volksfeest, door met zijn witte wagen de race te winnen.

In Mexico maken Honda en Red Bull nu het cirkeltje rond. De samenwerking komt na dit seizoen definitief ten einde, maar ze gaan er wel uit met een klapper. Tsunoda kreeg vanochtend de eer om de RA272 de baan op te sturen. De stokoude sigaarvormige bolide moest worden aangeduwd, maar eenmaal aan de praat draaide de Honda-krachtbron als het zonnetje. Vrolijk zwaaiend naar de aanwezige fans reed Tsunoda een paar demoruns.

De band met Honda

De Japanner droeg tijdens de demorun overigens geen racepak van Red Bull, hij was gestoken in een spierwit overall van Honda. Tsunoda is niet alleen verbonden aan Red Bull, hij maakt ook onderdeel uit van de Honda-familie. In die hoedanigheid is hij dan ook ooit bij Red Bull terechtgekomen. Het verklaart ook waarom hij, en niet Max Verstappen met de auto mag rijden.

Voor Honda en Red Bull is het een mooie zaak, het is een prachtig begin van de racedag in Mexico-Stad.