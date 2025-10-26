user icon
Hamilton schrijft Verstappen af en sluit nieuwe stunt uit
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 16:09
  • comments 21
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton start als derde tijdens de Grand Prix van Mexico van vandaag. De zevenvoudig wereldkampioen houdt hiermee Oscar Piastri en Max Verstappen achter zich. De Ferrari-coureur is zich ervan bewust dat zij strijden om het wereldkampioenschap, maar denkt wel te weten dat zowel Verstappen als Piastri de Grand Prix van Mexico niet gaat winnen. 

 Hamilton hoefde in de kwalificatie alleen Leclerc en Norris voor zich te dulden. Op de vijfde plek start Verstappen en op de zevende plek Piastri. Beide coureurs hadden zeker niet de beste kwalificatie uit hun carrière. 

'Verstappen is al afgeschreven'

Hamilton denkt dat Verstappen en Piastri al zijn afgeschreven voor de GP van Mexico: "Daar doorheen komen is lastig vanwege de hoogte, met de oververhitting van de auto, met de oververhitting van de remmen", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen aan de aanwezige media.

"Ik weet niet hoe het voor iedereen is, maar ik weet vrijwel zeker dat de meeste mensen hier ervaring hebben met het gebrek aan koeling. Dus het zal niet per se makkelijk zijn. Maar er zitten een paar geweldige coureurs achter ons. Dus we zullen zien."

Niet alleen Hamilton verwacht dit

Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc verwacht eveneens een uitdaging voor Verstappen en Piastri: "Het wordt waarschijnlijk lastig. Ik zit liever in mijn positie dan in die van hen, maar ja, zij hebben de snelheid. Vooral als Oscar de snelheid vindt die Lando had met veel brandstof aan boord, denk ik dat hij waarschijnlijk de snelheid heeft om terug te komen. Maar het is natuurlijk veel moeilijker."

De titelstrijd is nog in volle gang, met nog vijf races te gaan. Oscar Piastri leidt met 346 punten, met daarachter Lando Norris met 332 punten en Max Verstappen met 306 punten. De Nederlander is veel ingelopen, maar lijkt in Mexico het lastig te gaan krijgen met Lando Norris. De Brit start op pole position en Verstappen als vijfde.

Rimmer

Posts: 12.932

Ach dit was toch te voorzien.
Max kennende zal hij gewoon weer alles geven en mocht hij op wonderlijke wijze deze race een stuk of tien punten op Piastri in lopen dan heeft hij nog een kans. Realistisch gezien gaat dat natuurlijk niet meer en zal hij de handen meer dan vol hebben aan het überha... [Lees verder]

  • 9
  • 26 okt 2025 - 16:12
Reacties (21)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.932

    Ach dit was toch te voorzien.
    Max kennende zal hij gewoon weer alles geven en mocht hij op wonderlijke wijze deze race een stuk of tien punten op Piastri in lopen dan heeft hij nog een kans. Realistisch gezien gaat dat natuurlijk niet meer en zal hij de handen meer dan vol hebben aan het überhaupt in de top 5 finishen vandaag. Het is wat het is. Hopelijk wordt toch gewoon een leuke spannende race met misschien wel de eerste zege van het jaar voor Ferrari. Misschien zelfs wel Lewis, wie zal het zeggen!

    • + 9
    • 26 okt 2025 - 16:12
    • Golf-GTI

      Posts: 1.557

      Her wordt toch denk ik spannend met deze opstelling. Toch leuk zo'n wisselende opstelling...

      • + 3
      • 26 okt 2025 - 16:27
    • mario

      Posts: 14.456

      "Max kennende zal hij gewoon weer alles geven"

      En de rest van de coureurs geven niet alles.... 🤔

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 16:43
    • Rimmer

      Posts: 12.932

      Dat laatste bedenk jij er bij. Ik heb dat nergens gezegd.

      • + 5
      • 26 okt 2025 - 16:54
    • Rode Stier 33

      Posts: 898

      Mariootje, wat ben je meteen weer lichtgeraakt! Drink een borrel jongen, word je rustig van 🤣

      • + 6
      • 26 okt 2025 - 16:54
    • mario

      Posts: 14.456

      Klopt dat je dat niet hebt gezegd @Rimmer en nee, ik ben niet lichtgeraakt @RS... Ik stel alleen vast dat het altijd zo wordt gesuggereerd dat alleen Max z'n uiterste best doet door te bijvoorbeeld te zeggen: "Max kennende....." Ik ben daar dus totaal niet aangeslagen van hoor.... Maar men zou ook kunnen zeggen: "Max en alle andere coureurs kennende zullen ze gewoon weer alles geven...." 😎

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 17:27
    • Golf-GTI

      Posts: 1.557

      Mario is net een stres kip, jonge jonge die reacties de laatste tijd

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 17:29
    • mario

      Posts: 14.456

      BTW @RS: Ik ben de meest relaxte persoon die je ooit zult kennen... Als jij denkt dat je mensen hun mentale toestand kunt aflezen uit hun berichten hier, dan faal je voor het examen mensenkennis....
      Je zou mij ook meneer flexible kunnen noemen, zowel mentaal als fysiek 😊

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 17:30
    • mario

      Posts: 14.456

      En VW-tje: Ik heb jou nog nooit kunnen betrappen op maar ook één Formule 1 inhoudelijk reactie... Alleen maar reageren (als een soort AntiFa) op anderen... 😉

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 17:32
    • Golf-GTI

      Posts: 1.557

      Ik ben eerder anti anti fa zeker rechts dus. Zeg maar fa dan…

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 18:28
    • Golf-GTI

      Posts: 1.557

      I rest my case

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 18:28
  • SennaS

    Posts: 10.685

    In normale omstandigheden zie ik Piastri of Max niet winnen gezien het lastig inhalen.
    Maar je kunt niet alles uitsluiten lijkt mij.

    • + 4
    • 26 okt 2025 - 16:13
    • Snork

      Posts: 22.002

      Wat wil je nu eigenlijk zeggen?

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 16:55
  • Kampsie

    Posts: 1.525

    De red Bull heeft aanzienlijk meer koel sleuven dan Ferrari en mercedes en mc Laren, dus ik zou nog niet te vroeg juichen.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 16:17
    • SennaS

      Posts: 10.685

      Dat gaat ten koste van de aero en de anderen kunnen dit ook doen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 16:25
    • mario

      Posts: 14.456

      Haakse slijper pakken en je hebt er zo een paar koelsleuven bij....

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 16:43
  • monzaron

    Posts: 657

    Binnen 15 miuten race weten we of de strijd van Verstappen voorbij is. McLaren heeft de betere racewagen, de McLaren rijders maakten zelf veel fouten of hadden pech waardoor Verstappen dichterbij kwam. Na deze race, als Norris geen fouten maakt, ligt de WK regie in handen van McLaren en Norris. De rijder die het verdiende is helaas door de papaya rule mentaal geknakt en moet alles op alles zetten om deze ‘rules’ met zijn rijderskunst te doorbreken.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 16:31
    • DeGladdeViking

      Posts: 911

      Inderdaad. Dat eerste lange rechte stuk wordt erg interessant. Ik geloof niet dat Norris als eerste de tweede ronde in gaat. Daarnaast moet alles ook nog heel blijven op deze hoogte.

      Ik heb er zin in.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 18:20
  • Wingleader

    Posts: 3.337

    1e bocht gaat lompe sjors er een paar uitschakelen, wordt een chaos, SC 1e ronde

    • + 5
    • 26 okt 2025 - 17:00
    • schwantz34

      Posts: 41.168

      Ik zie een rode vlag en maar liefst 3 uitvallers aankomen, maar ik zeg lekker nie wie!

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 17:53
  • Aajd Flupke

    Posts: 4

    Ik ben benieuwd of het Lewis eindelijk eens lukt om een podiumplaats te halen, want hij kan wel steeds de schuld aan die gammele Ferrari, maar Charles heeft er wel al meerdere behaald.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 17:37

