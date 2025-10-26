Lewis Hamilton start als derde tijdens de Grand Prix van Mexico van vandaag. De zevenvoudig wereldkampioen houdt hiermee Oscar Piastri en Max Verstappen achter zich. De Ferrari-coureur is zich ervan bewust dat zij strijden om het wereldkampioenschap, maar denkt wel te weten dat zowel Verstappen als Piastri de Grand Prix van Mexico niet gaat winnen.

Hamilton hoefde in de kwalificatie alleen Leclerc en Norris voor zich te dulden. Op de vijfde plek start Verstappen en op de zevende plek Piastri. Beide coureurs hadden zeker niet de beste kwalificatie uit hun carrière.

'Verstappen is al afgeschreven'

Hamilton denkt dat Verstappen en Piastri al zijn afgeschreven voor de GP van Mexico: "Daar doorheen komen is lastig vanwege de hoogte, met de oververhitting van de auto, met de oververhitting van de remmen", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen aan de aanwezige media.

"Ik weet niet hoe het voor iedereen is, maar ik weet vrijwel zeker dat de meeste mensen hier ervaring hebben met het gebrek aan koeling. Dus het zal niet per se makkelijk zijn. Maar er zitten een paar geweldige coureurs achter ons. Dus we zullen zien."

Niet alleen Hamilton verwacht dit

Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc verwacht eveneens een uitdaging voor Verstappen en Piastri: "Het wordt waarschijnlijk lastig. Ik zit liever in mijn positie dan in die van hen, maar ja, zij hebben de snelheid. Vooral als Oscar de snelheid vindt die Lando had met veel brandstof aan boord, denk ik dat hij waarschijnlijk de snelheid heeft om terug te komen. Maar het is natuurlijk veel moeilijker."

De titelstrijd is nog in volle gang, met nog vijf races te gaan. Oscar Piastri leidt met 346 punten, met daarachter Lando Norris met 332 punten en Max Verstappen met 306 punten. De Nederlander is veel ingelopen, maar lijkt in Mexico het lastig te gaan krijgen met Lando Norris. De Brit start op pole position en Verstappen als vijfde.