Verstappen wil fans niet teleurstellen: "Het gaat gewoon niet"
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 13:22
  comments 1
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft zich voor de Grand Prix van Mexico gekwalificeerd als vijfde. De Nederlander doet nog mee om het kampioenschap, maar zou dan moet hij zich wel verder naar voren vechten. De Red Bull-coureur is daar zelf pessimistisch over en wil zijn fans geen valse hoop geven. 

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is een podiumplek mogelijk, maar Verstappen zelf ziet dat niet zitten. Grote concurrent Lando Norris start als eerste en dat is niet heel fijn voor Verstappen. 

'Ik heb alles geprobeerd'

Verstappen vertelde aan De Telegraaf dat hij zichzelf niet zo goed inschatte voor de race: "Ik heb alle richtingen geprobeerd, maar niks werkt. De auto gaat gewoon niet en die gaat zondag tijdens de race ook niet. Laten we het daar op houden." Verstappen heeft dus weinig vertrouwen in zijn race.

Op de vraag of een podiumplaats tot de mogelijkheden van Verstappen behoort, zegt hij: "Een podiumplek haalbaar? Ja, als er twee voor mij uitvallen. Weet je, het heeft geen zin om valse hoop te creëren. Het loopt het hele weekend al niet. En als er niks geks gebeurt voor mij, dan wordt het niks", zo klinkt Verstappen. 

Verstappen heeft hier al vaker gewonnen

Verstappen heeft al vijf keer gewonnen in Mexico, maar dat zegt niets volgens de Nederlander: "De laatste referentie die je hebt, is de race van vorig jaar. En toen waren we hier ook te langzaam. Dit hele seizoen zijn we al niet goed geweest, als je kijkt naar het oververhitten van de banden."

"En dat is hier een groot probleem, ook omdat het circuit op hoogte ligt. Als je een klein beetje gaat glijden, komt er direct heel veel temperatuur in de banden. En dat ligt ons niet. Ik had geen grip, geen tractie en overstuur in de snelle bochten", eindigt Verstappen zijn verhaal. Mocht Verstappen als vijfde eindigen en Norris als eerste, dan is het verschil tussen de twee coureurs ineens 41 punten. Verstappen moet dan tien punten per Grand Prix goedmaken ten opzichte van Norris.

Reacties (1)

  NicoS

    Posts: 19.535

    We zien wel waar het schip strand, Max kennende zal hij alles geven……
    Zal voor het materiaal ook een slijtageslag worden, wie weet valt de schade mee.
    Soms komt een auto uit het niets tot leven naarmate de race vordert, of kakt de pace door oververhitting van remmen of andere zaken weer in…
    Kan alle kanten op.

    26 okt 2025 - 13:45

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar