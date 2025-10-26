Verstappen wil fans niet teleurstellen: "Het gaat gewoon niet"

Max Verstappen heeft zich voor de Grand Prix van Mexico gekwalificeerd als vijfde. De Nederlander doet nog mee om het kampioenschap, maar zou dan moet hij zich wel verder naar voren vechten. De Red Bull-coureur is daar zelf pessimistisch over en wil zijn fans geen valse hoop geven.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is een podiumplek mogelijk, maar Verstappen zelf ziet dat niet zitten. Grote concurrent Lando Norris start als eerste en dat is niet heel fijn voor Verstappen.

'Ik heb alles geprobeerd'

Verstappen vertelde aan De Telegraaf dat hij zichzelf niet zo goed inschatte voor de race: "Ik heb alle richtingen geprobeerd, maar niks werkt. De auto gaat gewoon niet en die gaat zondag tijdens de race ook niet. Laten we het daar op houden." Verstappen heeft dus weinig vertrouwen in zijn race.

Op de vraag of een podiumplaats tot de mogelijkheden van Verstappen behoort, zegt hij: "Een podiumplek haalbaar? Ja, als er twee voor mij uitvallen. Weet je, het heeft geen zin om valse hoop te creëren. Het loopt het hele weekend al niet. En als er niks geks gebeurt voor mij, dan wordt het niks", zo klinkt Verstappen.

Verstappen heeft hier al vaker gewonnen

Verstappen heeft al vijf keer gewonnen in Mexico, maar dat zegt niets volgens de Nederlander: "De laatste referentie die je hebt, is de race van vorig jaar. En toen waren we hier ook te langzaam. Dit hele seizoen zijn we al niet goed geweest, als je kijkt naar het oververhitten van de banden."

"En dat is hier een groot probleem, ook omdat het circuit op hoogte ligt. Als je een klein beetje gaat glijden, komt er direct heel veel temperatuur in de banden. En dat ligt ons niet. Ik had geen grip, geen tractie en overstuur in de snelle bochten", eindigt Verstappen zijn verhaal. Mocht Verstappen als vijfde eindigen en Norris als eerste, dan is het verschil tussen de twee coureurs ineens 41 punten. Verstappen moet dan tien punten per Grand Prix goedmaken ten opzichte van Norris.