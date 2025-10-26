user icon
Kon Tsunoda zich meten met Verstappen in kwalificatie? "Ik zat dicht bij Max"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 10:46
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

De kwalificatie in Mexico werd een nachtmerrie voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Yuki Tsunoda konden geen vuist maken op het Autódromo Hermanos Rodríguez en vielen vroegtijdig uit. Verstappen kwam niet verder dan een teleurstellende vijfde plaats, terwijl Tsunoda genoegen moest nemen met P11. Een tik in het gezicht voor het team dat de laatste weken al niet in topvorm verkeert.

Voor Tsunoda was het resultaat extra pijnlijk. De Japanner liet in Austin nog een sterke indruk achter, maar kwam in Mexico niet verder dan het tweede kwalificatiedeel. Met een elfde tijd strandde hij op de drempel van Q3, slechts twee tienden achter zijn veelvoudig wereldkampioen-teamgenoot. “Ik zat dicht bij Max, dus dat neem ik voor lief”, verklaarde Tsunoda tegenover Viaplay. “Maar als team hadden we het zwaar. Het tempo was gewoon niet goed genoeg, vooral in de langzame bochten.”

De Japanner, die nog altijd vecht voor zijn toekomst binnen de Red Bull-familie, baalde zichtbaar. “We hadden overal moeite met grip. Zeker in de langzame secties verloren we tijd, en dat konden we niet goedmaken. Het voelt alsof we de hele sessie tegen de limieten van de auto aanreden.”

Ook Verstappen sprak na afloop duidelijke taal. De Nederlander klaagde over een gebrek aan balans en grip en gaf toe dat Red Bull simpelweg niet kon aanhaken bij McLaren en Ferrari. “Ik had in geen enkele sector vertrouwen in de auto”, zei Verstappen na afloop.

Ondertussen was Lando Norris opnieuw de te kloppen man. De Brit was oppermachtig in Mexico en pakte met overmacht pole position. Achter hem volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton, terwijl Red Bull opnieuw moet gaan puzzelen hoe het de achterstand op de concurrentie kan dichten.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.625

"Verstappen kwam niet verder dan een teleurstellende twaalfde plaats, terwijl Tsunoda genoegen moest nemen met P11."

Eindelijk, eindelijk staat Yuki voor Max..... eindelijk.

Eindelijk, eindelijk staat Yuki voor Max..... eindelijk.

  • 1
  • 26 okt 2025 - 11:02
Reacties (3)

  • John6

    Posts: 11.190

    Twee tienden en nog een beetje is juist heel veel als de naar de uitslag keek van Q2, als Yuki er blij mee is dan is dat toch prima.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 11:12

