Kan Hadjar Verstappen aan bij Red Bull? "Heb er vertrouwen in"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 20:21
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

De geruchten rond een overstap van Isack Hadjar naar Red Bull Racing in 2026 worden steeds hardnekkiger. De Fransman maakt indruk in zijn debuutjaar bij VCARB en lijkt zich met sterke prestaties in de kijker te hebben gereden bij het topteam. In Mexico kon de 19-jarige coureur zijn glimlach nauwelijks verbergen.

Hadjar overtreft dit seizoen alle verwachtingen. De rookie was meerdere keren snel in de kwalificatie, pakte flink wat punten én stond zelfs op het podium tijdens de Dutch GP in Zandvoort. Terwijl Liam Lawson en Yuki Tsunoda moeite hebben om te overtuigen bij Red Bull, lijkt de deur voor Hadjar verder open te gaan. Tegenover Viaplay hintte hij zelf al voorzichtig op nieuws vanuit het kamp van Red Bull, dat na de GP van Mexico duidelijkheid zou geven over de toekomst.

Hadjar straalt tegenover de pers

“Op basis van pure snelheid is er geen weekend geweest dat ik er niet bij heb gezeten,” zei Hadjar met een brede lach. “Oké, in Austin niet, prima. Maar in alle andere sessies heb ik gepresteerd.” De Fransman oogde ontspannen, maar zijn woorden spraken boekdelen.

Hadjar lijkt zich niet te laten afschrikken door de gedachte dat hij mogelijk teamgenoot wordt van Max Verstappen. De Red Bull-junior staat een grote taak te wachten, maar pakt die kans wel met beide handen aan. “Het is mijn droom. Daarom zit ik in de Formule 1. Niet om er gewoon te zijn, geld te verdienen en dan naar huis te gaan. Ik ben hier om te vechten tegen de top.”

Kan Hadjar Verstappen aan?

Tegelijkertijd beseft Hadjar dat hij het moet opnemen tegen een van de grootste coureurs aller tijden. “Het is zeker een beetje eng, maar ook heel leuk om ooit zijn teamgenoot te zijn. Ik heb er vertrouwen in.”

 

Dale U

Posts: 1.772

Is een pitbull type, mocht de 2026 auto bij zijn rijstijl passen, why not, zet um maar naast Max.

  • 1
  • 24 okt 2025 - 20:54
Reacties (5)

  • Ferdi12

    Posts: 716

    Er vertrouwen in hebben om zijn teamgenoot te zijn is wat anders dan zijn teamgenoot " aankunnen".
    Hij heeft er vertrouwen in dat ie niet zo ver van af zal zitten, wat goed mogelijk is, met een totaal nieuwe auto en PU.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 20:53
  • Dale U

    Posts: 1.772

    Is een pitbull type, mocht de 2026 auto bij zijn rijstijl passen, why not, zet um maar naast Max.

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 20:54
  • Larry Perkins

    Posts: 60.922

    Hoop voor hem dat Hadjar zich een beetje gedeisd houdt wat bravoure betreft en eens goede gesprekken met Albon zal voeren...

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 21:02
  • meister

    Posts: 4.102

    Fransman of Algerijn?

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 21:03
    • schwantz34

      Posts: 41.135

      Is Hadjar de nieuwe @Jong-Frsjalgerijn als hij als zoveelste teamgenoot door Max helemaal de moeder gaat worden gereden?

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 21:13

