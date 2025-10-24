De geruchten rond een overstap van Isack Hadjar naar Red Bull Racing in 2026 worden steeds hardnekkiger. De Fransman maakt indruk in zijn debuutjaar bij VCARB en lijkt zich met sterke prestaties in de kijker te hebben gereden bij het topteam. In Mexico kon de 19-jarige coureur zijn glimlach nauwelijks verbergen.

Hadjar overtreft dit seizoen alle verwachtingen. De rookie was meerdere keren snel in de kwalificatie, pakte flink wat punten én stond zelfs op het podium tijdens de Dutch GP in Zandvoort. Terwijl Liam Lawson en Yuki Tsunoda moeite hebben om te overtuigen bij Red Bull, lijkt de deur voor Hadjar verder open te gaan. Tegenover Viaplay hintte hij zelf al voorzichtig op nieuws vanuit het kamp van Red Bull, dat na de GP van Mexico duidelijkheid zou geven over de toekomst.

Hadjar straalt tegenover de pers

“Op basis van pure snelheid is er geen weekend geweest dat ik er niet bij heb gezeten,” zei Hadjar met een brede lach. “Oké, in Austin niet, prima. Maar in alle andere sessies heb ik gepresteerd.” De Fransman oogde ontspannen, maar zijn woorden spraken boekdelen.

Hadjar lijkt zich niet te laten afschrikken door de gedachte dat hij mogelijk teamgenoot wordt van Max Verstappen. De Red Bull-junior staat een grote taak te wachten, maar pakt die kans wel met beide handen aan. “Het is mijn droom. Daarom zit ik in de Formule 1. Niet om er gewoon te zijn, geld te verdienen en dan naar huis te gaan. Ik ben hier om te vechten tegen de top.”

Kan Hadjar Verstappen aan?

Tegelijkertijd beseft Hadjar dat hij het moet opnemen tegen een van de grootste coureurs aller tijden. “Het is zeker een beetje eng, maar ook heel leuk om ooit zijn teamgenoot te zijn. Ik heb er vertrouwen in.”