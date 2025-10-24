Red Bull opent de aanval: Verstappen krijgt nieuw wapen in Mexico

Het team van Red Bull Racing voert ook dit weekend weer een aantal veranderingen door aan de auto. In Mexico rijdt Red Bull rond met een aantal gepaste onderdelen, al is dit vooral gericht op de koeling van de auto. Toch kan het hun performance ook helpen.

Red Bull en Max Verstappen maakten in de afgelopen weken veel indruk. Verstappen wist na de zomerstop drie Grands Prix te winnen, en wist zijn achterstand op de McLarens grotendeels goed te maken. Red Bull verraste de concurrentie door meerdere keren nieuwe updates te introduceren. Teamadviseur Helmut Marko stelde zelfs dat er nog meer in het vat zit. Het is een groot verschil met McLaren, waar de focus al is verschoven naar 2026.

Updates gericht op de omstandigheden

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull dit weekend weer een aantal updates doorvoert. Het gaat echter niet om updates die puur op de performance zijn gericht. Het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad vormt een extra uitdaging, aangezien de stad op hoogte ligt en de teams te maken krijgen met ijle lucht.

Red Bull heeft dan ook een aantal veranderingen doorgevoerd die voor een betere koeling moeten zorgen. Het gaat om aanpassingen aan de in- en outlets van de remmen en aan de engine cover. Hier zijn bepaalde delen aangepast om ervoor te zorgen dat de motor beter kan worden gekoeld. Ook veel andere teams kiezen ervoor om soortgelijke veranderingen door te voeren in Mexico.

Wat gebeurt er met de vloer?

Red Bull komt daarnaast ook met een aantal aanpassingen aan de vloer. Uit het FIA-document blijkt dat ze deze aanpassing ook hebben doorgevoerd met een oog op de koelings-updates, maar er lijkt een addertje onder het gras te zitten. Het lijkt er namelijk sterk op dat het gaat om een upgrade van de vloer die Red Bull in Monza introduceerde.

Red Bull opent dus de aanval, terwijl andere teams voor weinig updates kiezen. Zo heeft McLaren geen nieuwe onderdelen meegenomen, en doet Mercedes hetzelfde. Bij Ferrari gaat het ook om een aanpassing gericht op de koeling.