user icon
icon

Red Bull opent de aanval: Verstappen krijgt nieuw wapen in Mexico

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull opent de aanval: Verstappen krijgt nieuw wapen in Mexico
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 19:16
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing voert ook dit weekend weer een aantal veranderingen door aan de auto. In Mexico rijdt Red Bull rond met een aantal gepaste onderdelen, al is dit vooral gericht op de koeling van de auto. Toch kan het hun performance ook helpen.

Red Bull en Max Verstappen maakten in de afgelopen weken veel indruk. Verstappen wist na de zomerstop drie Grands Prix te winnen, en wist zijn achterstand op de McLarens grotendeels goed te maken. Red Bull verraste de concurrentie door meerdere keren nieuwe updates te introduceren. Teamadviseur Helmut Marko stelde zelfs dat er nog meer in het vat zit. Het is een groot verschil met McLaren, waar de focus al is verschoven naar 2026.

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Updates gericht op de omstandigheden

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull dit weekend weer een aantal updates doorvoert. Het gaat echter niet om updates die puur op de performance zijn gericht. Het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad vormt een extra uitdaging, aangezien de stad op hoogte ligt en de teams te maken krijgen met ijle lucht. 

Red Bull heeft dan ook een aantal veranderingen doorgevoerd die voor een betere koeling moeten zorgen. Het gaat om aanpassingen aan de in- en outlets van de remmen en aan de engine cover. Hier zijn bepaalde delen aangepast om ervoor te zorgen dat de motor beter kan worden gekoeld. Ook veel andere teams kiezen ervoor om soortgelijke veranderingen door te voeren in Mexico.

Wat gebeurt er met de vloer?

Red Bull komt daarnaast ook met een aantal aanpassingen aan de vloer. Uit het FIA-document blijkt dat ze deze aanpassing ook hebben doorgevoerd met een oog op de koelings-updates, maar er lijkt een addertje onder het gras te zitten. Het lijkt er namelijk sterk op dat het gaat om een upgrade van de vloer die Red Bull in Monza introduceerde.

Red Bull opent dus de aanval, terwijl andere teams voor weinig updates kiezen. Zo heeft McLaren geen nieuwe onderdelen meegenomen, en doet Mercedes hetzelfde. Bij Ferrari gaat het ook om een aanpassing gericht op de koeling.

Pietje Bell

Posts: 31.604

Voor wie het niet gelezen heeft. Stond op het F1 Tech forum:


organic wrote: ↑
23 Oct 2025, 23:27

Post made in AMR team thread:
-----------------
Ashwinv16 wrote: ↑
20 Oct 2025, 21:20

So there is more reason for Mexico to be bad. Apparently all Mercedes engines will
have to drop by nearly... [Lees verder]

  • 6
  • 24 okt 2025 - 19:31
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.925

    Zou het verhaal van Pietje dan kloppen mbt de Mercedes motoren?
    Ferrari en RBR brengen updates gericht op de koeling. Zodat ze maximaal kunnen blijven presteren.
    Mercedes en McLaren nemen niks mee omdat ze idd 20 pk minder hebben en die extra koeling dus geen verschil meer maakt?

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 19:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.604

      Voor wie het niet gelezen heeft. Stond op het F1 Tech forum:


      organic wrote: ↑
      23 Oct 2025, 23:27

      Post made in AMR team thread:
      -----------------
      Ashwinv16 wrote: ↑
      20 Oct 2025, 21:20

      So there is more reason for Mexico to be bad. Apparently all Mercedes engines will
      have to drop by nearly 20hp due to the engine failures from early in the season.
      A fix was made but it won't be enough to cope with the high altitudes.
      So I might skip this race entirely.
      --------------
      Ashwin is often receiving inside info (which often in retrospect is validated) so
      I'm cautiously optimistic about this

      • + 6
      • 24 okt 2025 - 19:31
  • elflitso

    Posts: 1.552

    Lijkt mij sterk dat de updates gericht zijn op meer koeling. Maar naar mijn idee zal het zijn om meer lucht naar de motor te krijgen gezien de hoogte van het circuit en de iele lucht aldaar.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 19:24
    • Snork

      Posts: 21.980

      Dat is het issue niet. De motoren zijn turbo charged. Alleen atmosferische motoren hebben last van ijlere lucht. Koeling kan wel degelijk een issue zijn, minder (dunnere) lucht die langs de koeling stroomt.

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 19:31
    • elflitso

      Posts: 1.552

      @Snork je technisch verhaal klopt helemaal. Maar toch presteren turbo charged motoren op hoogte vaak net wat minder dan normaal. En net wat minder is in de F1 al een groot issue uiteraard. De updates zal beide dienen waarschijnlijk. Immers lees je wel vaker dat bepaalde motoren in Mexico minder presteren.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 20:14
    • schwantz34

      Posts: 41.133

      Het is al jaren zo dat Honda de kleinste turbo van iedereen heeft, en daardoor in de ijle lucht net iets meer toeren kan draaien dan de rest.

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 20:51
  • Pietje Bell

    Posts: 31.604

    Zijn dit wel updates? Mekies en Marko hebben gezegd dat ze pas NA deze GP
    updates gaan meenemen.

    Zijn dit niet gewoon circuit gerelateerde aanpassingen die er dus volgend weekend
    weer af zijn?

    De link van de FIA plaats ik hieronder, want die komt in het filter.

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 19:33
  • monzaron

    Posts: 636

    Las elders: Red Bull brengt een verder ontwikkelde versie van de ondervloer, waarvan het basisconcept al in Monza debuteerde. Het herziene oppervlak is bedoeld om extra aerodynamische uitstroom te produceren. Ook de "Edge-Wing" is aangepast om optimaal samen te werken met de nieuwe ondervloer. Bovendien is de verbinding tussen de ondervloer en de zijkast herzien, omdat deze nu efficiëntere koeling mogelijk maakt.

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 19:41
  • Pietje Bell

    Posts: 31.604

    Off topic:

    "Metallica will perform at the post-race concert of the Formula 1 Qatar Grand Prix
    on Sunday, 30th November.

    The band will also perform at Yas Island on Saturday, 6th December, as part of the
    Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix weekend."

    www.instagram.com/p/DPidc_4CFjJ/

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 20:53

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar