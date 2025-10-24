Mekies verdedigt Tsunoda: "De druk van Verstappen als teamgenoot is tien keer zo groot"

De toekomst van Yuki Tsunoda is nog altijd onzeker. De Japanner beschikt nog niet over een contract voor volgend seizoen en het is onwaarschijnlijk dat hij verder mag bij Red Bull Racing. Red Bull-teambaas Laurent Mekies komt op voor Tsunoda en zegt dat het lastig is als teamgenoot van Max Verstappen.

Dat Verstappen zijn teamgenoten met gemak verslaat, is onderhand wel duidelijk. Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en nu ook Yuki Tsunoda hebben het geprobeerd. Het verschil tussen Verstappen en Tsunoda is momenteel 278 punten.

'Tsunoda groeit enorm'

De Japanner lijkt eindelijk te wennen aan de auto en behaalde afgelopen weekend acht punten. Mekies verdedigt met hart en nieren de situatie waarin Tsunoda zich bevindt. De teambaas is te gast bij de podcast Secure the Win: "Het is bijzonder en indrukwekkend om te zien hoe hij zich herpakt. We zitten allebei in een andere rol, met een nieuw team en nieuwe teamkleding."

"Je bent gewend dat coureurs zich verbeteren. Het eerste jaar leer je, het tweede jaar groei je verder, en soms duurt het tot het derde jaar. Maar de stap die Yuki in zijn vierde jaar en het begin van het vijfde jaar heeft laten zien, overtrof al onze verwachtingen. Daardoor werd hij gepromoveerd naar Red Bull Racing", zo legt Mekies de stap van Tsunoda uit.

'Verstappen verhoogt de druk'

"Ineens bevind je jezelf in een compleet andere situatie: Max is je teamgenoot, de druk wordt tien keer zo groot, dingen lijken niet meer mee te zitten, en het vertrouwen daalt. Zoiets herinnert je eraan hoe menselijk deze sport eigenlijk is. De snelheid verdwijnt niet ineens. Hij kon bijvoorbeeld zijn auto op P5 zetten tijdens de eerste race van het seizoen in Melbourne", vertelt Mekies over Tsunoda's kwalificatie in Melbourne. Toen reed hij nog voor Racing Bulls.

"Yuki werkt ontzettend hard, net als wij allemaal, en laat zich drijven door doorzettingsvermogen. Dat leert de autosport je goed. Hij houdt zijn hoofd koel, probeert zich af te sluiten van de ruis van buitenaf en concentreert zich op wat telt: de snelheid in de auto en het samenwerken met de engineers. We zien vooruitgang. Iedereen wil meer, maar er is zeker een positieve trend zichtbaar in de laatste paar races."