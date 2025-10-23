user icon
F1's grootste talentauditie - 9 rookies vechten voor toekomst in VT1 Mexico
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 06:09
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Vrijdagochtend in Mexico wordt geschiedenis geschreven. Negen teams zetten een rookie in tijdens VT1. Het is de grootste "open sollicitatie" in de recente F1-geschiedenis. Zestig minuten die carrières kunnen maken of breken. 

 Waarom Mexico perfect is 

De reglementen verplichten teams jonge coureurs trainingstijd te geven. Mexico is ideaal omdat het geen sprintweekend is. Dus voldoende testtijd. Teams gebruiken deze kans massaal. 

Deze sessie biedt een unieke vergelijking. F2-talenten naast IndyCar-sterren naast WEC-kampioenen. Allemaal in dezelfde omstandigheden. Allemaal met dezelfde druk. 

Voor deze coureurs is dit geen 'vrije' training. Het is een examen. Elke ronde wordt geanalyseerd. Teams zoeken pure snelheid, technische feedback, consistentie en foutloze executie. 

Wat teams zoeken: 

● Pure snelheid over een enkele ronde 

● Kwaliteit van technische feedback 

● Consistentie over langere runs 

● Vermogen om testprogramma foutloos uit te voeren 

● Omgang met druk en verwachtingen 

De negen rookies - wie, waar, waarom 

Red Bull - Arvid Lindblad vervangt Verstappen. De Britse F2-coureur wordt gezien als volgende in lijn voor Racing Bulls. Zijn prestatie wordt nauwlettend gevolgd. In de auto van de wereldkampioen rijden is immense druk. 

Ferrari - Antonio Fuoco vervangt Hamilton. De 29-jarige Italiaan won Le Mans 2024. Zijn debuut is een beloning voor loyaliteit. Een test voor zijn F1-potentieel. 

McLaren - Pato O'Ward vervangt Norris. De Mexicaanse IndyCar-ster is een lokale held. Cruciale test of hij de overstap van IndyCar naar F1 aankan. Het thuispubliek kijkt mee. 

Mercedes - Frederik Vesti vervangt Russell. De Deen is ervaren tester. Vierde optreden toont continuïteit en vertrouwen. 

Williams - Luke Browning vervangt Sainz. Lid van Williams Academy, derde in F2-kampioenschap. Directe auditie voor toekomstig zitje. 

Aston Martin - Jak Crawford vervangt Stroll. Amerikaan, tweede in F2 met vier zeges. Eerste officiële F1-sessie, maar met veel privé-testkilometers. 

Haas - Ryo Hirakawa vervangt Bearman. Japanner, reservecoureur. Crashte recent op Zandvoort. Staat onder druk om foutloos op te treden.

Racing Bulls - Ayumu Iwasa vervangt Lawson. Japanner, derde in Japanse Super Formula. Onderdeel van Red Bull juniorprogramma. 

Alpine - Paul Aron vervangt Gasly. Est, voormalig F2-topper. Tweede optreden voor Alpine, moet consistentie tonen. 

Verschillende routes naar F1 

Deze sessie toont de diversiteit aan aanvoerroutes. Naast de traditionele F2-route zien we coureurs uit IndyCar, WEC en Super Formula. Zeldzame kans om relatieve kracht van kampioenschappen te evalueren. 

Pato O'Ward is het meest intrigerend. Kan een IndyCar-kampioen zich direct aanpassen aan F1? Het zijn fundamenteel verschillende auto's. Verschillende banden. Verschillende filosofieën. 

Voor F2-coureurs als Lindblad, Browning en Crawford is dit logische stap. Maar voor O'Ward en Fuoco is het een sprong tussen werelden. 

Een crash vernietigt alles 

Ryo Hirakawa weet dit beter dan iemand. Zijn recente crash op Zandvoort tijdens privé-test was kostbaar. Niet financieel - maar voor zijn reputatie. Hij moet nu een foutloze sessie neerzetten. 

Een crash in VT1 kan een carrière ernstig schaden. Teams investeren miljoenen in deze coureurs. Ze verwachten professionaliteit. Een fout suggereert dat de coureur de druk niet aankan. 

Aan de andere kant kan een indrukwekkende sessie een toekomst veiligstellen. Arvid Lindblad in de auto van de wereldkampioen is perfecte kans. Sneller zijn dan Pérez of Albon zou deuren openen. 

Zestig minuten, oneindige gevolgen 

Deze rookies rijden niet voor de camera's. Ze rijden voor teambazen, engineers, sponsoren. Iedereen in de paddock let op. Een goed optreden opent gesprekken. Een slecht optreden sluit deuren. 

De druk is immens. De belangen torenhoog. VT1 Mexico 2025 wordt herinnerd als het moment dat de volgende generatie zich aankondigde. Of faalde onder druk. 

Negen coureurs. Zestig minuten. Een toekomst om voor te vechten.

 

 

 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

