Verstappen denkt aan titel: "Moeten nu perfecte weekenden afwerken!"

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn jacht op de wereldtitel. De Nederlander staat nog maar 40 punten achter op WK-leider Oscar Piastri, en hij heeft een perfecte score nodig op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij komt zelf ook tot die conclusie.

Verstappen heeft momenteel het momentum in handen in de Formule 1. Na de zomerstop is er geen coureur die het beter doet dan hij. Verstappen werd tweede in Zandvoort, won daarna in Italië en Azerbeidzjan, kwam als tweede over de streep in Singapore en won vervolgens in Austin. Hij profiteerde van de problemen bij de concurrentie van McLaren, en maakt nu weer kans op de titel. Hij kan zelf geen steek laten vallen, en hij weet dat alles mee moet zitten.

Positief momentum

Verstappen wilde zelf lange tijd niet aan de titel denken, maar nu maakt hij er geen geheim meer van. In zijn preview is Verstappen helder, en spreekt hij zelfs over de titel: "We hebben in de afgelopen races een positief momentum opgebouwd en we willen blijven pushen om zoveel mogelijk performance uit de auto te halen."

"Het team heeft er hard aan gewerkt. We moeten perfecte weekenden blijven afwerken om voor het kampioenschap te vechten, dus het is belangrijk om in Mexico sterk van start te gaan."

Kansen voor Red Bull

Verstappen staat in de eerste vrije training zijn auto af aan rookie Arvid Lindblad. Verstappen maakt zich daar geen zorgen over en ziet kansen: "Het circuit past meestal goed bij onze auto en het zal vooral draaien om het goed managen van de banden en de grip."

"Natuurlijk brengt de grote hoogte een unieke uitdaging met zich mee, omdat de verminderde luchtweerstand iedereen beïnvloedt. Mexico heeft altijd een feestelijke sfeer, dus het wordt zeker leuk om de double header hier te gaan afsluiten."