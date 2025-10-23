user icon
Verstappen denkt aan titel: "Moeten nu perfecte weekenden afwerken!"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 09:26
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn jacht op de wereldtitel. De Nederlander staat nog maar 40 punten achter op WK-leider Oscar Piastri, en hij heeft een perfecte score nodig op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij komt zelf ook tot die conclusie.

Verstappen heeft momenteel het momentum in handen in de Formule 1. Na de zomerstop is er geen coureur die het beter doet dan hij. Verstappen werd tweede in Zandvoort, won daarna in Italië en Azerbeidzjan, kwam als tweede over de streep in Singapore en won vervolgens in Austin. Hij profiteerde van de problemen bij de concurrentie van McLaren, en maakt nu weer kans op de titel. Hij kan zelf geen steek laten vallen, en hij weet dat alles mee moet zitten.

Positief momentum

Verstappen wilde zelf lange tijd niet aan de titel denken, maar nu maakt hij er geen geheim meer van. In zijn preview is Verstappen helder, en spreekt hij zelfs over de titel: "We hebben in de afgelopen races een positief momentum opgebouwd en we willen blijven pushen om zoveel mogelijk performance uit de auto te halen."

"Het team heeft er hard aan gewerkt. We moeten perfecte weekenden blijven afwerken om voor het kampioenschap te vechten, dus het is belangrijk om in Mexico sterk van start te gaan."

Kansen voor Red Bull

Verstappen staat in de eerste vrije training zijn auto af aan rookie Arvid Lindblad. Verstappen maakt zich daar geen zorgen over en ziet kansen: "Het circuit past meestal goed bij onze auto en het zal vooral draaien om het goed managen van de banden en de grip."

"Natuurlijk brengt de grote hoogte een unieke uitdaging met zich mee, omdat de verminderde luchtweerstand iedereen beïnvloedt. Mexico heeft altijd een feestelijke sfeer, dus het wordt zeker leuk om de double header hier te gaan afsluiten."

NicoS

Posts: 19.511

Denk dat het juist wel een goed moment is.
Dit is geen circuit waar veel gereden wordt, dus de baan zal de eerste training weinig grip leveren. Veel teams kiezen voor vervanging de eerste vrij training.

  • 5
  • 23 okt 2025 - 09:35
Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • beerkuh

    Posts: 3.792

    Ik snap dat Rookies een kans moeten krijgen maar wat vind ik dit ontzettend dom juist nu op dit momentum.. !

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 09:32
    • NicoS

      Posts: 19.511

      Denk dat het juist wel een goed moment is.
      Dit is geen circuit waar veel gereden wordt, dus de baan zal de eerste training weinig grip leveren. Veel teams kiezen voor vervanging de eerste vrij training.

      • + 5
      • 23 okt 2025 - 09:35
    • beerkuh

      Posts: 3.792

      tja NicoS zo kan je het ook bekijken, das idd waar

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 09:52
  • Pietje Bell

    Posts: 31.568

    Als het goed is komen na dit weekend eindelijk 2 strafpunten van Max te vervallen.
    Bij de buren was gisteren een mooi overzicht te zien van alle coureurs en wanneer
    ze waarvoor strafpunten hebben gekregen.

    www.gpfans.com/nl/(...)p-naar-mexico-stad/

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 09:36
    • reespees

      Posts: 66

      Mooi, dan kan ie weer lekker de terrorist uithangen indien nodig :)

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 09:54
    • Paulie

      Posts: 4.776

      Max gaat nog altijd fier aan de leiding in het strafpunten klassement, jammer dat ze daar geen titel voor uitreiken eigenlijk...

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 10:11
    • mario

      Posts: 14.414

      Zou je toch bijna hopen dat Max dit weekend er 3 strafpunten bij krijgt.... Kunnen de Max-fans zeggen dat hij hier ook de "beste" in is.... 😁

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 10:18
  • monzaron

    Posts: 630

    Hier een uitleg over de laatste 5 races in D www.formel1.de/new(...)rsen-im-vorteil-ist

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 10:38

