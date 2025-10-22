Streamingdienst Viaplay heeft een kwartaal met twee gezichten achter de rug. Het aantal abonnees is in de afgelopen maanden toegenomen, maar het verlies ten opzichte van een jaar eerder is groot. Hierdoor blijft de druk hoog bij de dienst die verantwoordelijk is voor de F1-uitzendingen in Nederland.

De Formule 1 wordt sinds 2022 uitgezonden door Viaplay in Nederland. Ze probeerden grote veranderingen door te voeren, maar dat leverde ze veel kritiek op. In eerste instantie ging de kritiek alleen om het commentaar en de kwaliteit van de F1-streams, maar al snel ging het over iets anders. De prijzen schoten omhoog, en er worden bij bepaalde abonnementsvormen zelfs reclames uitgezonden tijdens de F1-sessies.

Meer over Viaplay 'Viaplay vertrekt uit Nederland bij verliezen F1-uitzendrechten'

Hoeveel abonnees heeft Viaplay?

Viaplay heeft vandaag de kwartaalcijfers gepresenteerd, en daaruit blijkt dat nog niet alles op rolletjes loopt bij het bedrijf. In de afgelopen drie maanden telde Viaplay in totaal 4,3 miljoen abonnees, wat enkele tienduizenden meer is dan in de drie maanden daarvoor. Deze lichte stijging heeft te maken met de start van het nieuwe voetbalseizoen, Viaplay zendt immers onder meer het Engelse en het Britse voetbal uit.

Omzet gedaald

Viaplay verdiende in de afgelopen drie maanden iets meer aan advertenties, maar dat leidde niet tot een hogere omzet. Die daalde namelijk met vijf procent tot 4 miljard Zweedse kroon, wat omgerekend zo'n 370 miljoen euro is. Het verlies van de van oorsprong Scandinavische dienst bedroeg 142 miljoen kroon, iets meer dan een jaar eerder het geval was.

Wat brengt de toekomst?

Viaplay heeft het dus nog steeds niet makkelijk. Vorig jaar werden ze door kapitaalinjecties gered van een mogelijk faillissement, maar daarna kregen ze weer veel kritiek vanwege de verschillende abonnementsvormen met advertenties. Viaplay beschikt over een contract met de FOM, waardoor ze de Formule 1 nog tot en met eind 2029 mogen uitzenden in Nederland. Of ze het einde van dat contract gaan halen, moet nog blijken.