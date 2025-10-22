user icon
Viaplay in zwaar weer: Omzet weer flink gedaald
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 11:22
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Streamingdienst Viaplay heeft een kwartaal met twee gezichten achter de rug. Het aantal abonnees is in de afgelopen maanden toegenomen, maar het verlies ten opzichte van een jaar eerder is groot. Hierdoor blijft de druk hoog bij de dienst die verantwoordelijk is voor de F1-uitzendingen in Nederland.

De Formule 1 wordt sinds 2022 uitgezonden door Viaplay in Nederland. Ze probeerden grote veranderingen door te voeren, maar dat leverde ze veel kritiek op. In eerste instantie ging de kritiek alleen om het commentaar en de kwaliteit van de F1-streams, maar al snel ging het over iets anders. De prijzen schoten omhoog, en er worden bij bepaalde abonnementsvormen zelfs reclames uitgezonden tijdens de F1-sessies.

Hoeveel abonnees heeft Viaplay?

Viaplay heeft vandaag de kwartaalcijfers gepresenteerd, en daaruit blijkt dat nog niet alles op rolletjes loopt bij het bedrijf. In de afgelopen drie maanden telde Viaplay in totaal 4,3 miljoen abonnees, wat enkele tienduizenden meer is dan in de drie maanden daarvoor. Deze lichte stijging heeft te maken met de start van het nieuwe voetbalseizoen, Viaplay zendt immers onder meer het Engelse en het Britse voetbal uit.

Omzet gedaald

Viaplay verdiende in de afgelopen drie maanden iets meer aan advertenties, maar dat leidde niet tot een hogere omzet. Die daalde namelijk met vijf procent tot 4 miljard Zweedse kroon, wat omgerekend zo'n 370 miljoen euro is. Het verlies van de van oorsprong Scandinavische dienst bedroeg 142 miljoen kroon, iets meer dan een jaar eerder het geval was.

Wat brengt de toekomst?

Viaplay heeft het dus nog steeds niet makkelijk. Vorig jaar werden ze door kapitaalinjecties gered van een mogelijk faillissement, maar daarna kregen ze weer veel kritiek vanwege de verschillende abonnementsvormen met advertenties. Viaplay beschikt over een contract met de FOM, waardoor ze de Formule 1 nog tot en met eind 2029 mogen uitzenden in Nederland. Of ze het einde van dat contract gaan halen, moet nog blijken.

reespees

Posts: 63

Heb onlangs eens F1 gekeken bij iemand anders thuis die Viaplay had en wat was dat commentaar slecht zeg, niet normaal.... Ik dacht niet dat het mogelijk was om het slechter te doen dan Olaf en die tandarts, maar blijkbaar wel.

  • 7
  • 22 okt 2025 - 11:49
F1 Nieuws Viaplay

Reacties (11)

  • Rocks

    Posts: 1.039

    Ole 😎

    • + 4
    • 22 okt 2025 - 11:29
  • reespees

    Posts: 63

    Heb onlangs eens F1 gekeken bij iemand anders thuis die Viaplay had en wat was dat commentaar slecht zeg, niet normaal.... Ik dacht niet dat het mogelijk was om het slechter te doen dan Olaf en die tandarts, maar blijkbaar wel.

    • + 7
    • 22 okt 2025 - 11:49
    • HarryLam

      Posts: 4.945

      Niet alleen het commentaar maar vooral de beeldkwaliteit van de stream is niet om aan te zien.

      • + 2
      • 22 okt 2025 - 11:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.599

    Ik snap niet dat men de prijzen niet omhoog gooit naar ongeveer 50€ per maand.
    En het commentaar is ook prima hoor, ze zijn totaal niet voor Max en prijzen alle inhaalacties van iedereen.
    Als bv coureur A een inhaalactie volbrengt zijn ze net zo enthousiast als dat Max dezelfde inhaalactie doet..
























    Oh, wacht!

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 11:50
    • Cicero

      Posts: 1.552

      Heel gek he, dat een Nederlandse zender voor een Nederlandse coureur is. Misschien moet je je paspoort inleveren en emigreren?

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 12:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.599

      Verschil is dat deze commentatoren elkaar afslurpen als Max 'n inhaalactie doet.
      Doet 'n ander dat wordt het met kennis aangenomen.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 13:01
  • rubke

    Posts: 223

    "Viaplay zendt immers onder meer het Engelse en het Britse voetbal uit." ja leuk Cliftonville vs Larne altijd spannend die noord Ierse competitie. @Ouw hier zou ik ook minstens het dubbele voor betalen. (los van alle story-achtige verslaglegging van een GP.)

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 12:05
  • Millenium drive quante

    Posts: 7

    Dit zijn de mooie berichten :D

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 12:09
  • John6

    Posts: 11.165

    Halen ze de Kerst, of zal het dan exit zijn met Viaplay. 🎅 🎄

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 12:10
    • Remco_F1

      Posts: 3.198

      Ik hoop daarvoor nog...

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 12:36
  • Larry Perkins

    Posts: 60.853

    Positief voor Fiascoplee is wel dat de omzet binnenkort niet meer kan dalen...

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 12:29

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

