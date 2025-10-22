user icon
<b> Weerbericht GP Mexico: </b> Dit kunnen Verstappen en consorten verwachten
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 15:24
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

De Formule 1 reist dit weekend af naar Mexico-Stad voor de volgende ronde van het wereldkampioenschap. Het Autódromo Hermanos Rodríguez staat bekend om zijn unieke ligging op grote hoogte, waar de lucht dun is en de motoren extra hard moeten werken. Ook het weer kan er een rol spelen — en volgens Weather.com lijkt het opnieuw een warm raceweekend te worden.

Op vrijdag gaat het Grand Prix-weekend van start met temperaturen rond de 25 graden. De zon laat zich regelmatig zien, al wordt er in de namiddag lichte bewolking verwacht. Tijdens de tweede vrije training, wanneer de meeste teams hun longruns afwerken, kan het kwik nog iets oplopen.

Zaterdag wordt de warmste dag van het weekend. De zon schijnt volop boven Mexico-Stad en het asfalt van het iconische circuit kan flink opwarmen. Dat kan gevolgen hebben voor de bandenkeuze, want het Mexicaanse asfalt staat erom bekend weinig grip te bieden en snel te verhitten. Een strategisch voordeel voor teams die zuinig met hun banden omgaan.

Op zondag, de dag van de Grand Prix, verandert er weinig. De verwachting is dat het opnieuw tussen de 25 en 26 graden wordt, met een lichte wind en veel zon. Toch blijft het in Mexico altijd oppassen: de temperatuur kan binnen een uur flink stijgen, zeker in de middag wanneer de race van start gaat.

De hoge temperaturen kunnen het voor de coureurs zwaar maken. De afgelopen weken kregen ze al een hittewaarschuwing, waardoor ze mochten kiezen voor een koelvest om oververhitting te voorkomen. Wie dat niet deed – onder wie Max Verstappen en Lewis Hamilton – moest extra ballast meenemen, om geen voordeel te hebben van een lager gewicht.

Verstappen en Red Bull Racing hebben een uitstekende geschiedenis in Mexico. De viervoudig wereldkampioen won de Mexicaanse GP maar liefst vijf keer eerder, in 2017, 2018, 2021, 2022 en 2023. Verstappen hoopt aankomend weekend in ieder geval dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris te komen in het WK. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (3)

  • HarryLam

    Posts: 4.948

    Waardeloze weerberichten hadden we vorige week al.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 15:24
    • HarryLam

      Posts: 4.948

      Regen werd voorspeld........geen druppel gezien.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 15:28
  • reespees

    Posts: 64

    Moet in de titel van dit soort berichten nou echt Verstappen worden genoemd? Ik ben zelf redelijk bekend met SEO optimalisatie en ik betwijfel dat mensen gaan zoeken op 'Verstappen weersvoorspelling Mexico' of iets dergelijks.

    Het is niet bedoelt als kritiek, maar ben serieus benieuwd waarom voor een weersvoorspelling van de Grapd Prix het nodig is om Verstappen te noemen in de titel.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 15:41

