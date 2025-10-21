Racing Bulls verrast topteams in Austin met klinkende zege

De Grand Prix van de Verenigde Staten was afgelopen weekend een spannende strijd. Max Verstappen wist met speels gemak te winnen, maar achter hem vonden er veel opvallende duels plaats. In de pitlane werden de topteams verrast door het team van Racing Bulls.

De pitstops speelden weer een belangrijke rol bij de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin. In de brede pitlane was het belangrijk om een snelle stop te maken, maar dat mislukte weer bij McLaren. De stop van Lando Norris verliep veel te langzaam, en dat was een pijnlijke klap voor het team dat nog steeds de snelste pitstop van het jaar op hun naam heeft staan.

Racing Bulls de grote verrassing

In Austin werd de snelste stop echter verricht door Racing Bulls, waar de pitcrew de banden van Liam Lawson in 2,18 seconden verwisselde. Ze waren nipt sneller dan het topteam van Mercedes, waar George Russell na 2,20 seconden weer op pad werd gestuurd met nieuwe banden. Het team van Ferrari maakte de top drie compleet met een pitstop van Charles Leclerc die 2,34 seconden duurde.

Red Bull en McLaren vallen tegen

Het team van McLaren wist de schade nog enigszins te beperken door de banden van Oscar Piastri te verwisselen in 2,36 seconden. Het team van Red Bull kwam opvallend genoeg slechts één keer voor in de top tien van dit kantlijnenklassement. De pitstop van de latere racewinnaar Max Verstappen duurde 2,58 seconden, en was daarmee goed voor de tiende plaats in dit klassement. Deze pitstop was net zo snel als de stop van Ferrari-coureur Lewis Hamilton.

De top tien in Austin werd verder compleet gemaakt door meerdere teams uit het middenveld. Racing Bulls was ook goed voor de vijfde plaats, terwijl de teams van Sauber, Williams en Alpine de top tien compleet wisten te maken.