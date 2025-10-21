user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Mexico
  Gepubliceerd op 21 okt 2025 08:48
  3
  Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder. Nadat er afgelopen weekend werd geracet in Austin, gaan de heren coureurs aankomend weekend de baan op in Mexico. Het tijdschema ziet er heel anders uit dan tijdens het voorgaande raceweekend.

Het einde van het Formule 1-seizoen komt steeds dichter en dichter bij. Nadat er afgelopen weekend met het sprintformat werd gewerkt op het Circuit of the Americas in Austin, wordt er aankomend weekend weer gewerkt met het normale format. In Mexico wordt het weer een spannend weekend, en Max Verstappen was in het verleden zeer succesvol op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Net als afgelopen weekend, begint de Grand Prix weer laat op de Nederlandse avond. Om 21:00 Nederlandse tijd doven de lichten, terwijl de kwalificatie een dag eerder om middernacht klaar is. De tweede vrije training op vrijdag is zelfs pas om 01:00 in de nacht afgelopen.

Starttijden Mexico (Nederlandse tijd):

Vrijdag 24 oktober:

Eerste vrije training: 20:30 - 21:30

Tweede vrije training: 00:00 - 01:00

Zaterdag 25 oktober:

Derde vrije training: 19:30 - 20:30

Kwalificatie: 23:00 - 00:00

Zondag 26 oktober:

Grand Prix van Mexico: 21:00

Waar is de Grand Prix van Mexico te zien in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men echter wel betalen, en dat betekent dat dit voor veel mensen een flinke hindernis vormt. Bij zowel F1 TV Pro als Viaplay krijgt de kijker wel de beschikking over uitgebreide voor- en nabeschouwingen en shows rondom de Formule 1.

De Duitse zender RTL heeft een sublicentie, en zendt daarom een aantal Grands Prix en kwalificaties gratis uit op het open net. Aangezien RTL ook bij veel Nederlandse providers beschikbaar is, vormt dit vaak een uitweg voor F1-fans. De Duitse zender heeft echter besloten om de Mexicaanse Grand Prix niet uit te zenden.

Regenrace

Posts: 2.040

Er is niets 'aangepast'. Dit was het tijdschema op voorhand en hetzelfde als vorig jaar.

  • 1
  • 21 okt 2025 - 09:34
GP Mexico 2025

Reacties (3)

  • Regenrace

    Posts: 2.042

    Er is niets 'aangepast'. Dit was het tijdschema op voorhand en hetzelfde als vorig jaar.

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 09:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.583

      Veel mensen zijn dat vergeten natuurlijk.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 09:46
    • Regenrace

      Posts: 2.042

      Ik vind het nogal onaangepast, om je lezer steeds weer proberen op het verkeerde been te zetten.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 09:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

