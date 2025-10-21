Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Mexico

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder. Nadat er afgelopen weekend werd geracet in Austin, gaan de heren coureurs aankomend weekend de baan op in Mexico. Het tijdschema ziet er heel anders uit dan tijdens het voorgaande raceweekend.

Het einde van het Formule 1-seizoen komt steeds dichter en dichter bij. Nadat er afgelopen weekend met het sprintformat werd gewerkt op het Circuit of the Americas in Austin, wordt er aankomend weekend weer gewerkt met het normale format. In Mexico wordt het weer een spannend weekend, en Max Verstappen was in het verleden zeer succesvol op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Net als afgelopen weekend, begint de Grand Prix weer laat op de Nederlandse avond. Om 21:00 Nederlandse tijd doven de lichten, terwijl de kwalificatie een dag eerder om middernacht klaar is. De tweede vrije training op vrijdag is zelfs pas om 01:00 in de nacht afgelopen.

Starttijden Mexico (Nederlandse tijd):

Vrijdag 24 oktober:

Eerste vrije training: 20:30 - 21:30

Tweede vrije training: 00:00 - 01:00

Zaterdag 25 oktober:

Derde vrije training: 19:30 - 20:30

Kwalificatie: 23:00 - 00:00

Zondag 26 oktober:

Grand Prix van Mexico: 21:00

Waar is de Grand Prix van Mexico te zien in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men echter wel betalen, en dat betekent dat dit voor veel mensen een flinke hindernis vormt. Bij zowel F1 TV Pro als Viaplay krijgt de kijker wel de beschikking over uitgebreide voor- en nabeschouwingen en shows rondom de Formule 1.

De Duitse zender RTL heeft een sublicentie, en zendt daarom een aantal Grands Prix en kwalificaties gratis uit op het open net. Aangezien RTL ook bij veel Nederlandse providers beschikbaar is, vormt dit vaak een uitweg voor F1-fans. De Duitse zender heeft echter besloten om de Mexicaanse Grand Prix niet uit te zenden.