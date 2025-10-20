user icon
Piastri onder druk na Austin: "Ja, Verstappen en Norris komen eraan"

Piastri onder druk na Austin: "Ja, Verstappen en Norris komen eraan"
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 17:22
  Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri beleefde in Austin een moeizaam weekend. De leider in het WK-klassement kwam niet verder dan de vijfde plaats en zag zijn voorsprong op Lando Norris en Max Verstappen slinken. De Australiër oogde na afloop aangeslagen.

Op het Circuit of the Americas wilde het tempo maar niet komen. Terwijl Verstappen en Norris de toon zetten, moest Piastri genoegen nemen met een bijrol. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren sneller. “Vandaag was wat het was”, zei hij bij F1.com. “Met het tempo dat ik had, heb ik zo’n beetje alles gedaan wat mogelijk was. Ik won een startplek, maar veel meer zat er niet in.”

Piastri in zak en as na slecht resultaat

De McLaren-coureur probeerde de schade te beperken, al weet hij dat er werk aan de winkel is. “We moeten begrijpen waarom het tempo dit weekend te laag was. Niet alles was slecht, maar we moeten de oorzaak vinden. Ik heb geprobeerd de race zo goed mogelijk te managen, meer kon ik niet doen.”

Verstappen reed in Texas naar een overtuigende overwinning en zag Norris als tweede finishen. Piastri kwam op ruim een halve minuut achterstand binnen en zag zijn voorsprong in het WK teruglopen tot veertien punten op Norris en veertig op Verstappen. De Australiër erkende dan ook dat hij aan de bak zal moeten, wil hij dit jaar zijn eerste F1-titel pakken.

Verstappen en Norris naderen Piastri

“Max komt dichterbij en Lando ook, maar comfortabel is het dit seizoen nooit geweest”, erkende Piastri. “Op sommige momenten was het heftiger, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik kon ontspannen. Mijn mentaliteit blijft hetzelfde: elk weekend zo goed mogelijk presteren.”

De Australiër blijft rustig, maar voelt de hete adem van zijn concurrenten. Met nog een paar races te gaan, lijkt de titelstrijd in de Formule 1 volledig open te breken. Aankomend weekend wordt het Formule 1-circus alweer hervat, als de Grand Prix van Mexico wordt verreden.

