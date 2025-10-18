user icon
Ongeloof bij Hamilton: "We moeten een enorme berg beklimmen"

  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 10:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari kende een rampzalige sprint kwalificatie in Austin. Charles Leclerc en Lewis Hamilton moesten zelfs vrezen voor een vroege eliminatie. Hamilton kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste tijd, en stelde na afloop dat Ferrari een enorme berg moet beklimmen.

Hamilton was uiteindelijk de beste Ferrari-coureur in de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin. De zevenvoudig wereldkampioen had met de hakken over de sloot SQ3 gehaald, maar zag daar dat hij niet verder kon komen dan een strijd met de wagens van Williams. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc had het nog zwaarder, en kwam na een waardeloze ronde niet verder dan de pijnlijke tiende tijd.

Waar is de snelheid heen?

Terwijl er tevredenheid heerste bij de concurrentie van Red Bull, wist Hamilton even niet meer waar hij het moest zoeken. Met ongeloof in zijn ogen sprak Hamilton zich uit bij de internationale media: "Dit was zeker niet de pace die wij hadden verwacht. Ik heb echt geen idee waar de pace heen is gegaan. Het zag er namelijk nog best goed uit in de vrije training, en in SQ1 was het ook zeker niet slecht."

De snelheid van Ferrari verdween echter als sneeuw voor de zon. Het leek alsof Hamilton en Leclerc rondreden in rode tractors, in plaats van de gracieuze Ferrari's. Hamilton had geen idee waar zijn snelheid heen was gegaan: "Maar toen viel het gewoon weg, en deze auto is heel, heel erg lastig te besturen. Dus ja, we raakten het gewoon kwijt."

Enorme achterstand op Verstappen

Hamilton had een enorme achterstand op de poletijd van Red Bull-coureur en regerend wereldkampioen Max Verstappen. Hamilton weet zelf ook wel dat dit niet de bedoeling is voor Ferrari: "Ik bedoel, we komen acht tienden te kort ten opzichte van de pole, dat is een enorme berg die we moeten beklimmen."

Redcarsmatter

Posts: 5.487

In geval van pizza bakken wel hoor.

  • 2
  • 18 okt 2025 - 11:50
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 571

    Ze verbeteren nooit gedurende een raceweekend. De pizzabakkers hebben geen enkel idee waar ze mee bezig zijn.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 11:39
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.487

    We beklimmen allemaal dezelfde berg.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 11:49
  • Skoda F1

    Posts: 420

    Dus dat bedoeld hij met still Rising! Een enorme berg beklimmen..

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 11:51
  • snailer

    Posts: 30.275

    Zijn ambitie is groot. Still he rises.

    Hij is onderweg naar de hoogste top. Die van de berg Olympus. Hij wil Mytikas beklimmen. Ja. De hoogste top van Olympus. Mytikas. Daar waar zijn mede goden huizen. Daar waar hij echt een mythe zal worden.

    Begreep van een interview dat hij in ieder geval met 1 pk om kan gaan. Nu nog die andere 999 pk's.


    Overigens lijkt hij toch langzaam on par te komen met Leclerc. Wie weet bestijgt hij volgend jaar echt de Olympus. De piek Mytikas.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 12:10
    • De Vogel is Geland

      Posts: 571

      Hopelijk vergeet hij niet dat zelfs Hermes ooit beneden moest tanken.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 13:01
    • snailer

      Posts: 30.275

      Hermes. God van de.... ehhh.... dieven? Gokje.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 13:20
  • John6

    Posts: 11.148

    Die wagen van 2024 was toch prima, waarom ontwikkelen ze die niet door, nee ze veranderen 90% van die wagen voor 2025, geen idee wat de logica hiervan is.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 12:26

