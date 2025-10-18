Ongeloof bij Hamilton: "We moeten een enorme berg beklimmen"

Het team van Ferrari kende een rampzalige sprint kwalificatie in Austin. Charles Leclerc en Lewis Hamilton moesten zelfs vrezen voor een vroege eliminatie. Hamilton kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste tijd, en stelde na afloop dat Ferrari een enorme berg moet beklimmen.

Hamilton was uiteindelijk de beste Ferrari-coureur in de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin. De zevenvoudig wereldkampioen had met de hakken over de sloot SQ3 gehaald, maar zag daar dat hij niet verder kon komen dan een strijd met de wagens van Williams. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc had het nog zwaarder, en kwam na een waardeloze ronde niet verder dan de pijnlijke tiende tijd.

Waar is de snelheid heen?

Terwijl er tevredenheid heerste bij de concurrentie van Red Bull, wist Hamilton even niet meer waar hij het moest zoeken. Met ongeloof in zijn ogen sprak Hamilton zich uit bij de internationale media: "Dit was zeker niet de pace die wij hadden verwacht. Ik heb echt geen idee waar de pace heen is gegaan. Het zag er namelijk nog best goed uit in de vrije training, en in SQ1 was het ook zeker niet slecht."

De snelheid van Ferrari verdween echter als sneeuw voor de zon. Het leek alsof Hamilton en Leclerc rondreden in rode tractors, in plaats van de gracieuze Ferrari's. Hamilton had geen idee waar zijn snelheid heen was gegaan: "Maar toen viel het gewoon weg, en deze auto is heel, heel erg lastig te besturen. Dus ja, we raakten het gewoon kwijt."

Enorme achterstand op Verstappen

Hamilton had een enorme achterstand op de poletijd van Red Bull-coureur en regerend wereldkampioen Max Verstappen. Hamilton weet zelf ook wel dat dit niet de bedoeling is voor Ferrari: "Ik bedoel, we komen acht tienden te kort ten opzichte van de pole, dat is een enorme berg die we moeten beklimmen."