Verstappen houdt titeldroom in leven: "Doe altijd mijn best!"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft de eerste dreun van het weekend uitgedeeld in Austin. In de zeer spannende sprint kwalificatie was hij nipt sneller dan zijn rivalen van McLaren, en pakte hij de sprintpole. Na afloop was hij daar meer dan tevreden mee.

Verstappen heeft dit weekend een goed resultaat nodig. De Nederlander kan met veel punten zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris gaan verkleinen. Het was dan ook van belang dat Verstappen er direct zou staan, en precies dat was het geval in de sprint kwalificatie. Als een soort koele kikker kwam hij als laatste de baan op, reed hij één vliegend rondje in SQ3 en was hij direct de snelste.

Risico's nemen

Met een tevreden grijns op zijn lippen meldde Verstappen zich na de sessie bij Tom Coronel, die dit weekend de interviews doet namens Viaplay. Als Coronel stelt dat hij de titeldroom zo wel in leven houdt, lacht Verstappen: "Ja, je probeert natuurlijk altijd je best te doen. De kwalificatie zat natuurlijk nog heel erg dicht bij elkaar, en dan is het in die laatste ronde altijd kijken hoeveel je kan riskeren of niet. En dat kwam nu goed uit."

Sleutel tot succes

Het was Coronel opgevallen dat Verstappen in de eerste sector een kleine opmerking maakte richting het team. Gevraagd of de eerste sector de sleutel tot het succes was, reageert Verstappen zeer duidelijk: "Ja, omdat hij daarvoor niet helemaal lekker liep in bepaalde bochten. Dus dat kwam in die laatste ronde wat beter uit."

Bijna een klasse apart

Verstappen was in de sprint kwalificatie slechts 0,071 seconden sneller dan de nummer twee Norris. Zijn voorsprong op de nummer drie Piastri was wat groter, de Australische kampioenschapsleider moest in de sprint kwalificatie 0,380 seconden toegeven op Verstappen. Verder lukte het niemand om binnen een halve seconde van de Nederlander te komen.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar