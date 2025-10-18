Verstappen houdt titeldroom in leven: "Doe altijd mijn best!"

Max Verstappen heeft de eerste dreun van het weekend uitgedeeld in Austin. In de zeer spannende sprint kwalificatie was hij nipt sneller dan zijn rivalen van McLaren, en pakte hij de sprintpole. Na afloop was hij daar meer dan tevreden mee.

Verstappen heeft dit weekend een goed resultaat nodig. De Nederlander kan met veel punten zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris gaan verkleinen. Het was dan ook van belang dat Verstappen er direct zou staan, en precies dat was het geval in de sprint kwalificatie. Als een soort koele kikker kwam hij als laatste de baan op, reed hij één vliegend rondje in SQ3 en was hij direct de snelste.

Risico's nemen

Met een tevreden grijns op zijn lippen meldde Verstappen zich na de sessie bij Tom Coronel, die dit weekend de interviews doet namens Viaplay. Als Coronel stelt dat hij de titeldroom zo wel in leven houdt, lacht Verstappen: "Ja, je probeert natuurlijk altijd je best te doen. De kwalificatie zat natuurlijk nog heel erg dicht bij elkaar, en dan is het in die laatste ronde altijd kijken hoeveel je kan riskeren of niet. En dat kwam nu goed uit."

Sleutel tot succes

Het was Coronel opgevallen dat Verstappen in de eerste sector een kleine opmerking maakte richting het team. Gevraagd of de eerste sector de sleutel tot het succes was, reageert Verstappen zeer duidelijk: "Ja, omdat hij daarvoor niet helemaal lekker liep in bepaalde bochten. Dus dat kwam in die laatste ronde wat beter uit."

Bijna een klasse apart

Verstappen was in de sprint kwalificatie slechts 0,071 seconden sneller dan de nummer twee Norris. Zijn voorsprong op de nummer drie Piastri was wat groter, de Australische kampioenschapsleider moest in de sprint kwalificatie 0,380 seconden toegeven op Verstappen. Verder lukte het niemand om binnen een halve seconde van de Nederlander te komen.