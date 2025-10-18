Laurent Mekies wil, net als Max Verstappen, nog niet vooruitlopen op een mogelijke vijfde wereldtitel voor de Nederlander in 2025. De teambaas van Red Bull Racing bekijkt het liever race voor race en benadrukt dat de focus volledig ligt op het Grand Prix-weekend in Austin.

Voor de zomerstop was de situatie van Verstappen en Red Bull uitzichtloos. De Nederlander won slechts twee races en kon zich nauwelijks meten met Oscar Piastri en Lando Norris, die in een ijzersterke McLaren rijden. Sinds de Grand Prix van Italië lijken de kaarten echter anders geschud. Red Bull heeft duidelijk iets gevonden: Verstappen won in Monza én Bakoe en mag stiekem weer dromen van een vijfde wereldtitel in de Formule 1.

Mekies wil niet praten over wereldtitel

Tegenover de internationale pers gaf Mekies aan nog niet te willen nadenken over een nieuw kampioenschap voor zijn coureur. “Ik ga jullie teleurstellen”, begon de Fransman. “De waarheid binnen Red Bull is dat we het race voor race bekijken. Ik weet dat dat klinkt als een standaardantwoord, maar als je onze engineersruimte binnenloopt, hoor je niemand erover praten. Niet nu, en ook niet na dit Grand Prix-weekend,” aldus Mekies.

De focus ligt volgens Mekies volledig op de sprintrace en hoofdrace in Austin. “We hebben het alleen maar over deze race, of zelfs over de aankomende sessie. Daar gaat alle focus en intensiteit naartoe — de rest volgt vanzelf. Zak Brown zei al: ‘Je verandert je tactiek niet vanwege je positie in het klassement.’ We rijden naar buiten en het wordt al moeilijk genoeg om alles uit de auto te halen.”

Hoeveel kans geeft Mekies aan Verstappen?

Verstappen zelf hield het kort toen hem werd gevraagd naar zijn kansen: “Of ik win hem, of niet,” klonk het droogjes. Mekies wilde geen enkel cijfer plakken op de titelstrijd. “Ik ga er geen percentage op zetten. Dat verandert niets aan onze manier van racen. We gaan deze race in met het gevoel dat vier teams hier kunnen winnen.”