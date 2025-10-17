user icon
icon

Stroll veroorzaakt opvallende rode vlag tijdens VT1 in Austin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stroll veroorzaakt opvallende rode vlag tijdens VT1 in Austin
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 20:02
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten werd een opmerkelijke rode vlag gezwaaid. Op het Circuit of the Americas in Austin, veroorzaakte Aston Martin-coureur Lance Stroll de rode vlag. 

Stroll reed met zijn Aston Martin dusdanig hard over een kerb, dat er iets van vanaf schoot waardoor hij niet meer helemaal heel was. Dit was in strijd met de veiligheidsreglementen van de FIA, waardoor meteen de rode vlag werd gezwaaid. Dit dwong alle andere Formule 1-coureurs om hun auto binnen te zetten. 

Meer over Lance Stroll Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''

Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''

12 okt

Al vrij snel werd het circuit weer veilig genoeg bevonden en dus konden alle F1-coureurs terugkeren op het circuit. Zo ook Max Verstappen die, net als Lewis Hamilton, in zijn Red Bull Racing-bolide heel snel oogde. Weinig tijd om veel data te verzamelen, hebben alle F1-teams niet. In verband met de sprintrace dit weekend, zal er slechts één keer een vrije training verreden worden. 

Voor Verstappen staat er genoeg op het spel dit weekend in Austin. Door de ijzersterke resultaten van de Nederlander in de afgelopen races, staat hij 63 punten achter op Oscar Piastri en 41 punten achter Lando Norris van McLaren. Met nog zes races te gaan, maakt hij nog altijd kans op de wereldtitel.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin GP Verenigde Staten 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 415

    Hoezo opvallend? Het was gewoon een rode vlag die hij altijd krijgt.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:19

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 324
  • Podiums 3
  • Grand Prix 185
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (26)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar