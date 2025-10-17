Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten werd een opmerkelijke rode vlag gezwaaid. Op het Circuit of the Americas in Austin, veroorzaakte Aston Martin-coureur Lance Stroll de rode vlag.

Stroll reed met zijn Aston Martin dusdanig hard over een kerb, dat er iets van vanaf schoot waardoor hij niet meer helemaal heel was. Dit was in strijd met de veiligheidsreglementen van de FIA, waardoor meteen de rode vlag werd gezwaaid. Dit dwong alle andere Formule 1-coureurs om hun auto binnen te zetten.

Meer over Lance Stroll Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''

🔴 RED FLAG 🔴



The session has been stopped to clear up some debris on the exit of Turn 19 ___Escaped_link_68f296e4359b4___ ___Escaped_link_68f296e4359b6___ pic.twitter.com/3FkeBml7C2 — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_68f296e4359b8___

Al vrij snel werd het circuit weer veilig genoeg bevonden en dus konden alle F1-coureurs terugkeren op het circuit. Zo ook Max Verstappen die, net als Lewis Hamilton, in zijn Red Bull Racing-bolide heel snel oogde. Weinig tijd om veel data te verzamelen, hebben alle F1-teams niet. In verband met de sprintrace dit weekend, zal er slechts één keer een vrije training verreden worden.

🟢 BACK TO GREEN 🟢



We're back underway for just over half an hour of practice remaining! 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/6LNsk88mHs — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Voor Verstappen staat er genoeg op het spel dit weekend in Austin. Door de ijzersterke resultaten van de Nederlander in de afgelopen races, staat hij 63 punten achter op Oscar Piastri en 41 punten achter Lando Norris van McLaren. Met nog zes races te gaan, maakt hij nog altijd kans op de wereldtitel.