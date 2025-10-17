De Formule 1 heeft een grote deal met techgigant Apple aangekondigd. Het bedrijf zal de komende vijf jaar de koningsklasse van de autosport gaan uitzenden in de Verenigde Staten. Het gaat om een grote deal, maar het heeft geen impact op hoe de sport te zien is in Nederland.
Apple wordt al geruime tijd in verband gebracht met het uitzenden van de Formule 1. In de afgelopen jaren ging het echter om geruchten, en die werden in de afgelopen maanden alleen maar sterker. Zo was Apple betrokken bij het produceren van de succesvolle F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. De film was zelfs een zogenaamde 'Apple Original', en zal binnenkort te zien zijn op Apple TV.
Grote deal met Apple TV
Het streamingplatform van Apple zal in de komende vijf jaar ook de Formule 1 gaan uitzenden in de Verenigde Staten, zo werd vandaag bekendgemaakt in Austin. Apple TV zal alle trainingen, kwalificaties, sprint kwalificaties, sprintraces en Grands Prix gaan uitzenden. De Formule 1 laat in een persbericht weten dat een select aantal races en alle vrije trainingen gratis te zien zullen zijn op de app van Apple TV.
Domenicali is trots
F1 TV zal in de Verenigde Staten ook beschikbaar blijven. De Formule 1 kondigt aan dat verdere informatie over hoe de uitzendingen van Apple eruit gaan zien, op een later moment naar buiten zal worden gebracht. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval trots: "Dit is een ongelooflijk spannend partnership voor zowel de Formule 1 als voor Apple. Het zal ervoor gaan zorgen dat we ons groeipotentieel in de Verenigde Staten kunnen gaan maximaliseren met de juiste content en innovatieve distributiekanalen."
Viaplay
Apple is zeker niet de eerste streamingdienst die de Formule 1 zal uitzenden. In Nederland is de koningsklasse van de autoport sinds 2022 te zien bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving in de afgelopen jaren veel kritiek.
Reacties (3)
Mick34
Posts: 1.259
De FIFA wil (vanaf nu) bij de Champions League juist dat een deel van de wedstrijden op het open net komen. Beter voor de populariteit van de sport en beter voor de sponsoren.
Deze richting die de F1 kiest is alleen maar gericht om op korte termijn geld te verdienen. De sport zal er niet populairder door worden. De aanwas van nieuwe fans zal hierdoor afnemen. Jammer…
StevenQ
Posts: 9.780
In een land waar de F1 nog niet zo populair is lijkt het me een slechte zaak voor de kijkersaantallen om het alleen nog betaald te kunnen zien, dat gaat niet voor grotere populariteit zorgen in de VS denk ik
AppleTV heeft slechts een aandeel van 8% op de Amerikaanse streaming markt
Larry Perkins
Posts: 60.681
Het zal me werkelijk worst wezen!