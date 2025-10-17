user icon
Formule 1 sluit megadeal met Apple en verkoopt TV-rechten

Formule 1 sluit megadeal met Apple en verkoopt TV-rechten
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 15:24
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 heeft een grote deal met techgigant Apple aangekondigd. Het bedrijf zal de komende vijf jaar de koningsklasse van de autosport gaan uitzenden in de Verenigde Staten. Het gaat om een grote deal, maar het heeft geen impact op hoe de sport te zien is in Nederland.

Apple wordt al geruime tijd in verband gebracht met het uitzenden van de Formule 1. In de afgelopen jaren ging het echter om geruchten, en die werden in de afgelopen maanden alleen maar sterker. Zo was Apple betrokken bij het produceren van de succesvolle F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. De film was zelfs een zogenaamde 'Apple Original', en zal binnenkort te zien zijn op Apple TV.

Grote deal met Apple TV

Het streamingplatform van Apple zal in de komende vijf jaar ook de Formule 1 gaan uitzenden in de Verenigde Staten, zo werd vandaag bekendgemaakt in Austin. Apple TV zal alle trainingen, kwalificaties, sprint kwalificaties, sprintraces en Grands Prix gaan uitzenden. De Formule 1 laat in een persbericht weten dat een select aantal races en alle vrije trainingen gratis te zien zullen zijn op de app van Apple TV.

Domenicali is trots

F1 TV zal in de Verenigde Staten ook beschikbaar blijven. De Formule 1 kondigt aan dat verdere informatie over hoe de uitzendingen van Apple eruit gaan zien, op een later moment naar buiten zal worden gebracht. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval trots: "Dit is een ongelooflijk spannend partnership voor zowel de Formule 1 als voor Apple. Het zal ervoor gaan zorgen dat we ons groeipotentieel in de Verenigde Staten kunnen gaan maximaliseren met de juiste content en innovatieve distributiekanalen."

Viaplay

Apple is zeker niet de eerste streamingdienst die de Formule 1 zal uitzenden. In Nederland is de koningsklasse van de autoport sinds 2022 te zien bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving in de afgelopen jaren veel kritiek.

Reacties (3)

  • Mick34

    Posts: 1.259

    De FIFA wil (vanaf nu) bij de Champions League juist dat een deel van de wedstrijden op het open net komen. Beter voor de populariteit van de sport en beter voor de sponsoren.

    Deze richting die de F1 kiest is alleen maar gericht om op korte termijn geld te verdienen. De sport zal er niet populairder door worden. De aanwas van nieuwe fans zal hierdoor afnemen. Jammer…

    • 17 okt 2025 - 15:25
  • StevenQ

    Posts: 9.780

    In een land waar de F1 nog niet zo populair is lijkt het me een slechte zaak voor de kijkersaantallen om het alleen nog betaald te kunnen zien, dat gaat niet voor grotere populariteit zorgen in de VS denk ik


    AppleTV heeft slechts een aandeel van 8% op de Amerikaanse streaming markt

    • 17 okt 2025 - 15:25
  • Larry Perkins

    Posts: 60.681

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • 17 okt 2025 - 15:31

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

