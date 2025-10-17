De Formule 1 heeft een grote deal met techgigant Apple aangekondigd. Het bedrijf zal de komende vijf jaar de koningsklasse van de autosport gaan uitzenden in de Verenigde Staten. Het gaat om een grote deal, maar het heeft geen impact op hoe de sport te zien is in Nederland.

Apple wordt al geruime tijd in verband gebracht met het uitzenden van de Formule 1. In de afgelopen jaren ging het echter om geruchten, en die werden in de afgelopen maanden alleen maar sterker. Zo was Apple betrokken bij het produceren van de succesvolle F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. De film was zelfs een zogenaamde 'Apple Original', en zal binnenkort te zien zijn op Apple TV.

Grote deal met Apple TV

Het streamingplatform van Apple zal in de komende vijf jaar ook de Formule 1 gaan uitzenden in de Verenigde Staten, zo werd vandaag bekendgemaakt in Austin. Apple TV zal alle trainingen, kwalificaties, sprint kwalificaties, sprintraces en Grands Prix gaan uitzenden. De Formule 1 laat in een persbericht weten dat een select aantal races en alle vrije trainingen gratis te zien zullen zijn op de app van Apple TV.

Domenicali is trots

F1 TV zal in de Verenigde Staten ook beschikbaar blijven. De Formule 1 kondigt aan dat verdere informatie over hoe de uitzendingen van Apple eruit gaan zien, op een later moment naar buiten zal worden gebracht. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval trots: "Dit is een ongelooflijk spannend partnership voor zowel de Formule 1 als voor Apple. Het zal ervoor gaan zorgen dat we ons groeipotentieel in de Verenigde Staten kunnen gaan maximaliseren met de juiste content en innovatieve distributiekanalen."

Viaplay

Apple is zeker niet de eerste streamingdienst die de Formule 1 zal uitzenden. In Nederland is de koningsklasse van de autoport sinds 2022 te zien bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving in de afgelopen jaren veel kritiek.