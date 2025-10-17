Na achttien verreden Grands Prix dit Formule 1-seizoen zijn Lewis Hamilton en Ferrari nog altijd geen gelukkige combinatie. De zevenvoudig wereldkampioen wist nog geen enkel podium te behalen met het Italiaanse topteam. Hamilton zelf heeft inmiddels aangegeven waar hij verbetering ziet.

Afgelopen winter werd Hamilton met veel bombarie gepresenteerd in Maranello. Nadat Ferrari sinds 2008 geen wereldtitel meer heeft gewonnen, werd de man uit Stevenage weggehaald bij Mercedes als vervanger van Carlos Sainz. De Brit moest de verlosser worden, maar tot op heden is de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari nog geen succes gebleken. In tegenstelling tot teamgenoot Charles Leclerc haalde Hamilton nog geen enkel podium. Zijn beste resultaat tot nu toe in het rood is de sprintzege in China.

Hamilton stipt zwakke plekken aan

Aangekomen in Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, erkende Hamilton dat het nog niet loopt bij Ferrari. De Engelsman weet echter wel waar hij aan moet werken. “In de laatste paar races waren er een paar pareltjes in het weekend waar we niet van hebben geprofiteerd. We moeten dus nemen wat werkt en blijven bouwen aan de relaties en communicatie,” zei hij tijdens de persconferentie.

"De fabriek verdient resultaten"

“Uiteindelijk verdient iedereen in de fabriek echt een goed resultaat, dus dat is onze enige focus: een goed resultaat behalen,” voegde de zevenvoudig wereldkampioen daaraan toe. Hamilton heeft nog zes races dit seizoen om er iets van te maken. In een jaar waarin McLaren oppermachtig is, wisten Red Bull Racing en Mercedes wel iets te vinden in hun auto’s. Dat resulteerde in zeges voor Max Verstappen in Monza en Baku, en voor George Russell in Singapore.

Voor Hamilton en Leclerc lijkt er dit seizoen weinig meer te halen. Ferrari liet onlangs doorschemeren dat de focus inmiddels op volgend jaar ligt. Dan gaan de reglementen op de schop en moeten alle teams een volledig nieuwe auto bouwen — iets wat Ferrari nieuwe kansen biedt.