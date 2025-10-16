user icon
icon

Hadjar wil teamgenoot van Verstappen worden: "Red Bull is het doel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar wil teamgenoot van Verstappen worden: "Red Bull is het doel"
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 20:29
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Isack Hadjar heeft eindelijk zijn ambitie uitgesproken voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Fransman, die uitzonderlijk presteert bij VCARB, wordt logischerwijs veelvuldig gelinkt aan een promotie naar Red Bull Racing. In Austin schoof Hadjar zijn ambitie niet onder stoelen of banken: hij liet weten dolgraag teamgenoot van Max Verstappen te willen worden in 2026.

De ijzersterke prestaties van Hadjar lijken dit seizoen op het juiste moment te komen. De Red Bull-junior haalt bijna steevast Q3, scoort regelmatig punten en wist als kers op de taart een podium in Zandvoort te veroveren. Tegelijkertijd worstelt Red Bull nog altijd met het stoeltje naast Verstappen. Na de exit van Sergio Pérez slaagden Liam Lawson en Yuki Tsunoda er niet in om in de buurt te komen van de viervoudig wereldkampioen.

Meer over Red Bull Racing Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt
 Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"

Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"

10 okt

Hadjar: "Red Bull was altijd het doel"

Eenmaal aangekomen in Austin stond Hadjar de aanwezige pers te woord. De Fransman, die eerder dit Formule 1-seizoen nog aangaf niet klaar te zijn voor het grote Red Bull, lijkt plots 180 graden te zijn gedraaid. “Ik heb altijd al Red Bull-coureur willen worden, al sinds ik onderdeel ben van het programma”, zo onthulde hij. “Het was altijd al mijn doel om coureur van Red Bull te worden”, voegde hij daar nog aan toe.

Voordat Hadjar mogelijk de overstap maakt naar Red Bull, wil hij in de resterende zes F1-races nog het een en ander verbeteren. Volgens de rookie worstelt hij nog af en toe met de afstelling van de auto. “Het zijn vooral zaken die ik moet doen buiten de auto, zoals bijvoorbeeld de afstelling. In de F2 en F3 is dat veel lastiger. Het is iets heel anders, je bent ook met duizend mensen bezig.”

Hadjar wist niets van plannen Red Bull

Red Bull onthulde onlangs dat de coureurs van het topteam én VCARB na de Mexicaanse GP bekendgemaakt zullen worden. Hadjar gaf aan dat hem dat volledig was ontgaan. “Ik wist dat niet, maar dat verandert niets aan mijn aanpak. Ik heb het al vaker gezegd: als ik in de gordels zit, denk ik nergens anders meer aan en doe ik gewoon mijn best.”

Hadjar maakte dit seizoen pas zijn debuut in de Formule 1, maar kwam als een komeet binnen. Met een podium en 39 punten op zak heeft hij uitstekende papieren om volgend seizoen de man naast Verstappen te worden. Voor hemzelf kwam dat niet echt als verrassing. “Ik ben zeker gegroeid, maar het is niet zo dat ik nu een veel betere coureur ben. Ik scoorde al snel punten, dus de snelheid was er. Daarin ben ik niet per se verbeterd.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Racing Bulls Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 21.916

    Misschien dat de RB22, compleet nieuw ontworpen, wel goed te doen is voor Hadjar. Maar misschien ook niet.
    Wat een flutreactie dus.
    Excuus.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 22:35

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.297
  • Podiums 121
  • Grand Prix 227
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar