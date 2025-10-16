Isack Hadjar heeft eindelijk zijn ambitie uitgesproken voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Fransman, die uitzonderlijk presteert bij VCARB, wordt logischerwijs veelvuldig gelinkt aan een promotie naar Red Bull Racing. In Austin schoof Hadjar zijn ambitie niet onder stoelen of banken: hij liet weten dolgraag teamgenoot van Max Verstappen te willen worden in 2026.

De ijzersterke prestaties van Hadjar lijken dit seizoen op het juiste moment te komen. De Red Bull-junior haalt bijna steevast Q3, scoort regelmatig punten en wist als kers op de taart een podium in Zandvoort te veroveren. Tegelijkertijd worstelt Red Bull nog altijd met het stoeltje naast Verstappen. Na de exit van Sergio Pérez slaagden Liam Lawson en Yuki Tsunoda er niet in om in de buurt te komen van de viervoudig wereldkampioen.

Hadjar: "Red Bull was altijd het doel"

Eenmaal aangekomen in Austin stond Hadjar de aanwezige pers te woord. De Fransman, die eerder dit Formule 1-seizoen nog aangaf niet klaar te zijn voor het grote Red Bull, lijkt plots 180 graden te zijn gedraaid. “Ik heb altijd al Red Bull-coureur willen worden, al sinds ik onderdeel ben van het programma”, zo onthulde hij. “Het was altijd al mijn doel om coureur van Red Bull te worden”, voegde hij daar nog aan toe.

Voordat Hadjar mogelijk de overstap maakt naar Red Bull, wil hij in de resterende zes F1-races nog het een en ander verbeteren. Volgens de rookie worstelt hij nog af en toe met de afstelling van de auto. “Het zijn vooral zaken die ik moet doen buiten de auto, zoals bijvoorbeeld de afstelling. In de F2 en F3 is dat veel lastiger. Het is iets heel anders, je bent ook met duizend mensen bezig.”

Hadjar wist niets van plannen Red Bull

Red Bull onthulde onlangs dat de coureurs van het topteam én VCARB na de Mexicaanse GP bekendgemaakt zullen worden. Hadjar gaf aan dat hem dat volledig was ontgaan. “Ik wist dat niet, maar dat verandert niets aan mijn aanpak. Ik heb het al vaker gezegd: als ik in de gordels zit, denk ik nergens anders meer aan en doe ik gewoon mijn best.”

Hadjar maakte dit seizoen pas zijn debuut in de Formule 1, maar kwam als een komeet binnen. Met een podium en 39 punten op zak heeft hij uitstekende papieren om volgend seizoen de man naast Verstappen te worden. Voor hemzelf kwam dat niet echt als verrassing. “Ik ben zeker gegroeid, maar het is niet zo dat ik nu een veel betere coureur ben. Ik scoorde al snel punten, dus de snelheid was er. Daarin ben ik niet per se verbeterd.”