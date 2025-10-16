Voor het tweede raceweekend op rij heeft de FIA een opvallende waarschuwing afgegeven. Het belooft een bloedheet raceweekend te worden in Austin, en wedstrijdleider Rui Marques heeft dan ook een zogenaamde Heat Hazard afgegeven. Dit was in Singapore ook het geval.

De FIA heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan speciale regels voor raceweekenden met hoge temperaturen. De aanleiding hiervoor was de Grand Prix van Qatar in 2023, waar meerdere coureurs last kregen van de hitte en na afloop medische hulp nodig hadden. Om dit soort situaties te voorkomen, heeft men een speciaal koelvest ontwikkeld. Deze mogen de coureurs dragen als de FIA aangeeft dat het warm kan worden tijdens het raceweekend.

FIA grijpt in

Wedstrijdleider Rui Marques deelde vandaag een document waarin wordt aangegeven dat het tijdens het raceweekend 31 graden Celsius of warmer kan worden. Dit betekent dat er in Austin een zogenaamd 'Heat Hazard' geldt, en de coureurs weer mogen kiezen voor een koelvest. Het is een vrijwillige keuze, maar als coureurs ervoor kiezen om niet met het koelvest te rijden, dan moeten ze extra ballast meedragen in hun auto. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijk voordeel is voor de coureurs zonder koelvest.

Frustratie bij Verstappen

In Singapore zorgden de koelvesten voor de nodige controverse. Meerdere coureurs kozen ervoor om met het koelvest te rijden, maar dat voelde niet voor iedereen goed. Bij het koelvest dragen de coureurs een soort vest met lange buizen, waar koude vloeistof door wordt gepompt. Max Verstappen weigerde het koelvest te dragen, en haalde hard uit naar een mogelijke verplichting. De meningen waren dus verdeeld, maar het lijkt er niet op dat het ook dit weekend weer een groot onderwerp van gesprek gaat worden.

De race in Singapore wordt door de hoge temperaturen en de hoge luchtvochtigheid gezien als één van de zwaarste races van de F1-kalender. In Austin is dit een minder groot probleem.