Marko twijfelt aan titel Verstappen: "Kunnen het niet alleen"

  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 12:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kan dit weekend zijn achterstand op de McLarens gaan verkleinen. In Austin worden er veel punten verdeeld, en Verstappen wil zelf de aanval gaan openen. Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt ook op een onverwachte titel, maar stelt wel dat ze dit doel niet op eigen kracht kunnen bereiken.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn voor een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren een klasse apart, en ze leken zich klaar te maken voor een tweestrijd. Na de zomerstop liepen ze echter tegen problemen aan, en wist Verstappen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Hij verkleinde zijn achterstand, en kan dit weekend met een sprintrace extra punten scoren.

Gelooft Marko nog in de titel?

Red Bull-adviseur Helmut Marko is altijd ambitieus, maar hij durft nog niet te zeggen dat de titel binnen handbereik is. In een interview met Kleine Zeitung houdt hij een slag om de arm: "Ik denk niet dat we het alleen kunnen. Als de McLaren-coureurs nog steeds niet door één deur kunnen, en er nog meer incidenten komen, dan is het zeker niet onmogelijk."

Geen problemen nodig

Verstappen zal moeten scoren, en hij moet vertrouwen op zijn materiaal. De Red Bull-bolide was dit seizoen niet altijd de beste, maar had ook weinig betrouwbaarheidsproblemen. Marko stelt dan ook dat het belangrijk is dat alles blijft werken: "Maar dan moeten we onze auto wel in topconditie houden. Zolang de titel wiskundig gezien mogelijk is, zullen we er zeker voor blijven vechten."

Belangrijke weken

Het worden in ieder geval belangrijke weken voor Red Bull, want Marko laat doorschemeren dat ze eind deze maand een knoop doorhakken over de nieuwe teamgenoot van Verstappen: "We nemen onze beslissing na de Grand Prix van Mexico." De kans is groot dat Yuki Tsunoda zal worden vervangen door Isack Hadjar: "Isack heeft zich bewezen en geniet nu van de situatie waarin hij zich bevindt. Hij heeft echt ongelooflijke dingen bereikt!"

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (3)

  • Flexwing

    Posts: 167

    Na het weekend weten we meer.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 13:03
    • Larry Perkins

      Posts: 60.654

      Nee, Max wordt dit seizoen geen wereldkampioen.
      Ja, Hadjar gaat Tsunoda bij RBR vervangen.

      Maar ongetwijfeld komen 'we' wel meer over andere zaken te weten...

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 13:16
  • Skoda F1

    Posts: 402

    Maak je geen zorgen Dokter Helmut! Zak hooi en zijn achterlijke papaya rules gaan je helpen..

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 13:08

