Racing Bulls onthult bizarre cowboy-livery voor Austin

Het team van Racing Bulls verschijnt aankomend weekend op de baan met een bijzondere livery. Isack Hadjar en Liam Lawson zullen in Austin rondrijden in auto's die zijn voorzien van een soort panterprint, het moet een verwijzing zijn naar cowboys.

De Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste races op de F1-kalender. Veel teams pakken dan ook groots uit voor dit raceweekend, en dat geldt ook voor Racing Bulls. Ze deelden al een aantal foto's op sociale media van Hadjar en Lawson met cowboyhoeden en speciale teamkleding, en vanavond onthulden ze ook een speciale livery.

De wagens van Racing Bulls zijn in Austin niet wit, maar voorzien van een soort panterprint in een schildpaddenpatroon. De sidepods, wieldoppen en delen van de voorkant en de voorvleugel zijn voorzien van het oranje-bruine patroon.

Samenwerking met Shaboozey

Deze opvallende kleurstelling komt voort uit een samenwerking met de Amerikaanse zanger en producer Shaboozey. Racing Bulls wil op deze manier bijdragen aan het samenbrengen van de werelden van de autosport en de muziek. Het is een opvallende kleurstelling, en in het verleden reed de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull ook al rond met speciale kleuren in de Verenigde Staten.

Enthousiasme

Bij Racing Bulls zijn ze in ieder geval enthousiast over deze kleuren. CEO Peter Bayer deelt zijn enthousiasme in een persbericht: "We hebben weer een vleugje cultuur toegevoegd, op een manier die uniek is voor ons als Racing Bulls. Deze speciale liveries zijn inmiddels een deel geworden van onze identiteit. Het is een representatie van momenten waarin de autosport kennismaakt met muziek, fashion en creativiteit. Het design dat we dit weekend naar het circuit zullen brengen, is weer een gedurfde uiting van die spirit, en Austin is de perfecte locatie om dat tot leven te brengen."