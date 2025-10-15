user icon
icon

Racing Bulls onthult bizarre cowboy-livery voor Austin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Racing Bulls onthult bizarre cowboy-livery voor Austin
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 22:25
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Racing Bulls verschijnt aankomend weekend op de baan met een bijzondere livery. Isack Hadjar en Liam Lawson zullen in Austin rondrijden in auto's die zijn voorzien van een soort panterprint, het moet een verwijzing zijn naar cowboys.

De Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste races op de F1-kalender. Veel teams pakken dan ook groots uit voor dit raceweekend, en dat geldt ook voor Racing Bulls. Ze deelden al een aantal foto's op sociale media van Hadjar en Lawson met cowboyhoeden en speciale teamkleding, en vanavond onthulden ze ook een speciale livery.

Meer over Visa Cash App RB Red Bull laat Lawson in onzekerheid leven na nieuwe crashes

Red Bull laat Lawson in onzekerheid leven na nieuwe crashes

5 okt
 Hamilton blijft inspiratiebron voor Hadjar: "Altijd fair play"

Hamilton blijft inspiratiebron voor Hadjar: "Altijd fair play"

4 okt

De wagens van Racing Bulls zijn in Austin niet wit, maar voorzien van een soort panterprint in een schildpaddenpatroon. De sidepods, wieldoppen en delen van de voorkant en de voorvleugel zijn voorzien van het oranje-bruine patroon. 

Samenwerking met Shaboozey

Deze opvallende kleurstelling komt voort uit een samenwerking met de Amerikaanse zanger en producer Shaboozey. Racing Bulls wil op deze manier bijdragen aan het samenbrengen van de werelden van de autosport en de muziek. Het is een opvallende kleurstelling, en in het verleden reed de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull ook al rond met speciale kleuren in de Verenigde Staten.

Enthousiasme

Bij Racing Bulls zijn ze in ieder geval enthousiast over deze kleuren. CEO Peter Bayer deelt zijn enthousiasme in een persbericht: "We hebben weer een vleugje cultuur toegevoegd, op een manier die uniek is voor ons als Racing Bulls. Deze speciale liveries zijn inmiddels een deel geworden van onze identiteit. Het is een representatie van momenten waarin de autosport kennismaakt met muziek, fashion en creativiteit. Het design dat we dit weekend naar het circuit zullen brengen, is weer een gedurfde uiting van die spirit, en Austin is de perfecte locatie om dat tot leven te brengen."

Pietje Bell

Posts: 31.482

De persoon die deze livery heeft ontworpen kan beter een ander beroep kiezen.

  • 1
  • 15 okt 2025 - 22:48
F1 Nieuws Racing Bulls GP Verenigde Staten 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.484

    De persoon die deze livery heeft ontworpen kan beter een ander beroep kiezen.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 22:48
    • Erwinnaar

      Posts: 5.173

      Er zijn wat mij betreft de laatste 20 jaren maar weinig 'wauw' leveringen, dat geld tevens voor de helmpje ook.
      Deze RacingBulls vind ik zo in dat rijtje passen.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 22:58
  • Larry Perkins

    Posts: 60.650

    Zonde van de mooie, vaste livery, ze hadden beter de RB21 kunnen bekladden...

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 22:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.484

      Helemaal mee eens.
      Zag net dit voorbij komen. Dat tweede filmpje is ook bizar.

      Mark Sutton, mijn favoriete F1 fotograaf heeft eerst de pop up store
      van Lando gefilmd en heeft daarna een uber taxirit in een chauffeurloze taxi gemaakt en van binnen gefilmd!

      https://imgur(.)com/vFWjCX2

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 23:07
    • Pietje Bell

      Posts: 31.484

      En hier nog zo'n bizar filmpje. Ik dacht dat deodorant voor onder de oksels was, maar Kel spuit het alleen in haar gezicht als ze zich 5 keer per dag een andere outfit aanmeet.

      https://imgur(.)com/a/Hi8nuCh

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 23:13

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar